Fortnite vereist vanaf seizoen 10 gpu met minimaal DirectX 11-ondersteuning

De minimale systeemvereisten voor Fortnite veranderen vanaf seizoen tien. Vanaf dat moment hebben gebruikers minimaal DirectX 11 nodig. Ontwikkelaar Epic zegt dat spelers met oudere kaarten dan niet meer kunnen spelen.

Vanaf het nieuwe seizoen moeten spelers verplicht een grafische kaart hebben die minimaal DirectX 11 ondersteunt, schrijft ontwikkelaar Epic op zijn website. "Tot nu toe was het altijd al een systeemeis geweest om DirectX 11 te kunnen ondersteunen, maar we boden wel ondersteuning voor spelers met een oudere videokaart", schrijft het bedrijf. "Zodra seizoen tien begint zal Fortnite echter niet meer compatibel zijn met die oudere kaarten." Volgens Epic is dat gedaan zodat het bedrijf het spel beter kan ontwikkelen.

Het einde van seizoen negen van het populaire battle royale-spel is inmiddels in zicht sinds er vorige week nieuwe challenges werden geïntroduceerd, maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer seizoen tien precies begint. Het negende seizoen eindigt volgens de maker op 1 augustus.