Brothers: A Tale of Two Sons komt uit voor Nintendo Switch met co-opmodus

Brothers: A Tale of Two Sons is vanaf 28 mei beschikbaar voor de Nintendo Switch. De Switch-versie krijgt een nieuwe modus waarin twee spelers samenwerken. De game verscheen in 2013 voor het eerst en heeft oorspronkelijk alleen een singleplayermodus.

De avonturengame draait om twee broers die samen op zoek gaan naar een remedie voor de mysterieuze aandoening van hun vader. Het spel viel in 2013 op door de wijze waarop de speler met één controller twee personages moest besturen.

In de Switch-versie zit voor het eerst een co-opmodus, waarin twee spelers tegelijk kunnen spelen en ieder een personage kan besturen. De mogelijkheid om samen te spelen maakt het spel gemakkelijker, doordat spelers zich maar op één personage hoeven te concentreren. De Switch-versie is ook op de oorspronkelijke wijze te spelen.

Brothers: A Tale of Two Sons is gemaakt door Josef Fares, die later ook verantwoordelijk was voor gevangenisuitbraakgame A Way Out. Het spel kwam in 2013 eerst uit voor de Xbox 360 en iets later volgden versies voor de PlayStation 3 en pc. De game is in de afgelopen jaren ook uitgebracht voor de PlayStation 4, de Xbox One, Android, iOS en Windows Phone.

Uitgever 505 Games brengt de Switch-versie van Brothers: A Tale of Two Sons alleen digitaal uit. De game staat in de Nintendo eShop voor vijftien euro.