Maker van A Way Out presenteert nieuwe co-opgame It Takes Two

Josef Fares van studio Hazelight, heeft een nieuwe game aangekondigd. Het spel krijgt de titel It Takes Two en komt in 2021 uit. Net als A Way Out en Brothers: A Tale of Two Sons, waar de studio bekend mee is geworden, draait de nieuwe game om co-opgameplay.

Bedenker Josef Fares noemt de game een co-opactie-adventure-platformer. In een video geeft hij enkele details over het spel. It Takes Two gaat over een familie, ouders Cody en May willen scheiden, maar dochter Rose probeert dat tegen te gaan. Dat doet ze door kleipoppen van haar ouders te maken en daarmee kan ze de emoties van haar ouders beïnvloeden.

Volgens Fares wordt het spel een 'knotsgekke achtbaan' en krijgen spelers op een unieke manier de controle over de emotie van de ouders in het spel. Fares en Hazelight kregen bekendheid door hun games Brothers: A Tale of Two Sons uit 2013 en A Way Out uit 2018. Die games vielen op vanwege de bijzondere manier waarop spelers moeten samenwerken tijdens het spelen. Eerstgenoemde game kan singleplayer gespeeld worden, spelers bedienen dan twee personages. A Way Out werkt alleen met twee spelers in co-op. Het is nog niet bekend of dat ook voor It Takes Two geldt.