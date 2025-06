Co-opgame It Takes Two is tien miljoen keer verkocht. De game van ontwikkelaar Hazelight Studios verscheen in 2021 en is alleen met twee spelers te spelen. In juli vorig jaar gaf de ontwikkelaar nog aan dat er 7 miljoen exemplaren waren verkocht.

Hazelight Studios maakt op Twitter bekend dat het spel de mijlpaal van tien miljoen verkochte games heeft bereikt. Studio-oprichter Josef Faras zegt dat 'niemand' het succes van de game had verwacht. Vermoedelijk heeft de recente verschijning van een Nintendo Switch-versie ervoor gezorgd dat het aantal verkochte games weer wat toenam. Sinds november is de co-opgame ook op Nintendo's console te spelen.

It Takes Two is een platformgame die via de Friend's Pass met een ander te spelen is, zonder dat hij of zij het spel ook hoeft te kopen. De game is daarnaast met lokale co-op te spelen. Het spel kent vijanden die verslagen moeten worden en puzzels die opgelost moeten worden. De game verscheen, naast voor de Switch, ook voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles, en voor Windows. Drie maanden na release waren er twee miljoen exemplaren van de game verkocht. Tweakers schreef eerder een review over de game.