Gameuitgever Take-Two vecht aanvraag handelsmerk co-opgame It Takes Two aan

Hazelight Studios, de makers van co-opgame It Takes Two, kregen rond de tijd van de release van hun game te maken met een handelsmerkdispuut, afkomstig van gameuitgever Take-Two. Hazelight kan niet al te veel commentaar leveren, maar het handelsmerk hebben ze losgelaten.

Dat schrijft Eurogamer, die sprak met Hazelight. De studio 'kan niet reageren als het gaat om zaken die nog lopende zijn' en 'hoopt dat de zaak snel afgerond is'. Bij het USPTO is te zien dat het handelsmerk It Takes Two van Hazelight aangemerkt staat als expressly abandoned, sinds 30 maart van dit jaar. Take-Two tekende vorig jaar protest aan tegen het handelsmerk. Een auteursrechtdeskundige stelt in gesprek met Eurogamer dat het te verwachten is dat Hazelight genoegen neemt met het auteursrecht op de game en niet meer zal streven naar het handelsmerk It Takes Two.

Volgens uitzoekwerk van Eurogamer heeft Take-Two niet alleen zijn pijlen gericht op Hazelight. In het afgelopen jaar heeft het bedrijf zeer veel claims ingediend tegen handelsmerken en bedrijven die termen gebruiken die lijken op de producten en namen van Take-Two. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Chinese handelsmerk Starrocks, kledingmerk Max Fayne en vele kleinere bedrijven die 'rockstar' in hun naam hebben. Rockstar Games is een van de dochters van Take-Two.

Volgens Richard Hoeg, de gamesindustrie-advocaat en auteursrechtenexpert die Eurogamer sprak, is Take-Two vergeleken met soortgelijke bedrijven 'erg agressief' op dit front. "Take-Two heeft om verlengingen verzocht in 25 handelsmerkzaken in de afgelopen drie maanden. De meeste andere gamebedrijven doen er 6 of 7 jaar over om tot die hoeveelheid te komen."

Niet alleen op het gebied van handelsmerken is Take-Two actief. Het bedrijf haalt regelmatig mods voor Grand Theft Auto-games offline met dmca-verzoeken en heeft de makers van twee GTA-reverse-engineerprojecten voor de rechter gesleept.

Bekende games en franchises van Take-Two zijn Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands, Bioshock, Civilization, L.A. Noire, Mafia, XCOM, The Outer Worlds, Max Payne en Kerbal Space Program.