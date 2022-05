Take Two Interactive en Netflix sluiten deal voor BioShock-film

Netflix en uitgever Take Two Interactive hebben een deal gesloten voor een BioShock-film. Netflix maakt de samenwerking dinsdag bekend. Volgens geruchten is er een jaar lang aan de deal gewerkt.

Netflix kondigt de samenwerking met Take Two Interactive voor een BioShockfilm via Twitter aan, maar maakt verder nog weinig details bekend. Volgens de The Hollywood Reporter gaat Take Two samenwerken met Vertigo Entertainment om de film te produceren. Het is nog niet bekend wie de film gaat regisseren of wie het script gaat schrijven.

Het is niet de eerste keer dat er een poging wordt gedaan om de BioShock-games te vertalen naar het witte doek. In 2008 waren er ook plannen om een BioShock-film te maken gebaseerd op het eerste deel van de gamefranchise. Deze film werd uiteindelijk van de baan geschoven.

De eerste BioShock-game kwam uit in 2007 en speelt zich af in een onderwaterstad genaamd Rapture. Ook het tweede deel speelt zich af in deze stad. Het derde deel kwam uit in 2013 en sloeg een iets andere weg in. Deze game kreeg de titel BioShock Infinite en speelt zich niet af in Rapture, maar in de zwevende stad Colombia.