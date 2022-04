Bloomberg: Game BioShock-bedenker komt niet van de grond

De ontwikkeling van de eerste game van de in 2014 opgerichte studio van BioShock-bedenker Ken Levine bevindt zich volgens Bloomberg in 'development hell'. Na zeven jaar zou de game meermaals volledig geschrapt zijn en een andere richting in zijn geslagen.

De problemen van het project liggen volgens veel werknemers van Levines studio, Ghost Story genaamd, grotendeels aan Levine zelf. Dat schrijft Bloomberg op basis van gesprekken met vijftien anonieme werknemers, zowel huidige als voormalige. Zo zou Levine zijn visie niet goed kunnen communiceren en geen tegenwoord dulden van werknemers. Mensen die met hem gewerkt hebben beschrijven hem met 'een bijzondere genialiteit', maar noemen hem ook een 'koppige perfectionist' met een delicaat ego. Hij zou ook te veel eisen van het kleine team. Nog steeds zou er intern geen releaseperiode bekend zijn en is er ook nog geen naam voor de game.

In 2014 kondigde Levine aan Irrational Games, waaronder hij BioShock maakte, te sluiten om een nieuwe, kleinere studio op te richten. Daarvoor wilde hij een ambitieus verhaalgedreven game ontwikkelen, hoewel er sindsdien niet meer informatie bekend is gemaakt. Take-Two Interactive ging nog wel als uitgever van de studio dienen, maar Levine zou zich niet meer bezighouden met de BioShock-franchise. Volgens Bloomberg is Take-Two momenteel nog steeds de eigenaar van Ghost Story, ondanks het gebrek aan resultaat in de afgelopen zeven jaar.