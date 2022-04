Honor onthult vouwbare Magic V op 10 januari en toont buitenkant

Honor gaat de Magic V op 10 januari onthullen. Het wordt de eerste vouwbare telefoon van de fabrikant. Naast deze bekendmaking toont de fabrikant de buitenkant van de telefoon. Hier is aan de rechterzijde een scherm te zien, aan de linkerkant zit het camera-eiland.

Het bedrijf onthult de telefoon om 12.30 uur Nederlandse tijd, schrijft Honor op Weibo. Op de gedeelde teaser is een deel van de buitenkant te zien. Hier is onder meer het camera-eiland te zien, waar drie sensoren zitten. Volgens eerdere geruchten krijgt in ieder geval een van deze camera's een 108-megapixelsensor.

Verder is te zien dat de Magic V een zilveren achterzijde krijgt met verticale strepen. Andere kleuren zijn nog niet gedeeld. Ook lijkt het erop dat de rechterzijde een groot scherm krijgt dat de hele rechterkant vult, met een gat in het scherm voor de selfiecamera. Honor noemt het toestel een 'foldable flagship'.

Volgens GSM Arena krijgt het toestel de Snapdragon 8 Gen 1-soc. Andere geruchten zeggen dat de telefoon aan de binnenzijde een 8"-scherm krijgt met Full HD+-resolutie en een 4500mAh-accu. De telefoon verschijnt mogelijk in het eerste kwartaal van dit jaar. Over een release buiten China is nog niks gezegd.