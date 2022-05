'Google brengt Pixel Fold niet meer uit in eerste helft van 2022'

Google zou de opvouwbare Pixel Fold voorlopig toch niet willen uitbrengen. Het bedrijf zou de telefoon niet meer dit jaar of in 2022 willen uitbrengen, schrijft Display Supply Chain Consultants.

Die bevestiging komt van bronnen binnen de aanleverketen van Google, schrijft DSCC. Die bedrijven zouden hebben gezegd dat Google de Pixel Fold in ieder geval niet in 2021 of in de eerste helft van 2022 op de markt zou willen brengen. Volgens de bronnen van de site denkt Google dat de telefoon niet goed kan concurreren met andere vouwtelefoons zoals de Galaxy Fold van Samsung. Het is niet duidelijk of dat komt omdat de markt voor de nog erg dure vouwbare telefoons klein is, of dat Google ontevreden was over de kwaliteit van het prototype.

De bronnen zeggen dat het toestel niet in de eerste helft van 2022 uitkomt, maar wat er daarna gebeurt is niet duidelijk. Eerder gingen er al geruchten dat de telefoon in dat jaar uit zou komen. Google zou inmiddels ook bestellingen hebben geannuleerd. Het bedrijf werkt ondertussen nog wel aan Android 12L, een besturingssysteem dat specifiek voor vouwbare schermen bedoeld is.