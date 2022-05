Japanse fabrikant van keukenapparatuur kondigt eerste smartphone aan

Het Japanse bedrijf Balmuda heeft een smartphone aangekondigd. De aankondiging is opvallend, omdat het bedrijf voornamelijk gespecialiseerd is in het maken van keukenapparatuur. De smartphone komt voorlopig alleen naar Japan.

Balmuda is in Japan voornamelijk bekend door zijn broodroosters en magnetrons, maar kondigt dinsdag een eigen smartphone aan. De Balmuda Phone valt niet alleen op binnen het assortiment van de fabrikant, maar heeft ook een bijzonder ontwerp. De smartphone is met een 4,9"-scherm een relatief kleine telefoon naar hedendaagse maatstaven.

Onder de motorkap is het wel een moderne telefoon. De smartphone is uitgerust met 6GB ram en 128GB opslagruimte. De processor is een Qualcomm Snapdragon 765. Ook ondersteunt de telefoon 5G, wifi 5 en bluetooth 5.2.

De telefoon heeft een 2500 mAh-accu die kan worden opgeladen via USB-C. Verder heeft de telefoon een 48-megapixelcamera aan de achterzijde en een 8-megapixelcamera aan de voorzijde. De telefoon wordt geleverd met Android 11.

In Japan kost de telefoon omgerekend ongeveer 800 euro. Het is niet bekend of de smartphone ook buiten Japan wordt uitgebracht door Balmuda.