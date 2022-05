OnLeaks toont renders van OnePlus Nord N20 5G met amoledscherm en drie camera's

OnLeaks heeft renders van de OnePlus Nord N20 5G gedeeld. Deze midrangetelefoon krijgt een plat amoledscherm, een Qualcomm Snapdragon 695 5G-soc en drie camera's. Het is niet bekend wanneer het toestel uitkomt of wat deze gaat kosten.

OnLeaks deelt de renders in samenwerking met 91Mobiles. De OnePlus Nord N20 5G krijgt een plat amoledscherm van 6,43" en er zit een vingerafdrukscanner onder het scherm. De refreshrate is nog niet bekend, maar de huidige OnePlus Nord N10 5G heeft een 90Hz-lcd. OnLeaks meldt verder dat de telefoon een recent aangekondigde Qualcomm Snapdragon 695 5G-soc krijgt, ten opzichte van de Snapdragon 690 in de Nord N10 5G.

De OnePlus Nord N20 5G krijgt volgens OnLeaks een primaire 48-megapixelcamera, die wordt bijgestaan door twee 2-megapixelsensors. De frontcamera krijgt een resolutie van 16 megapixel en wordt verwerkt in een gat in het scherm. De OnePlus Nord N20 5G krijgt afmetingen van 159,8x73,1x7,7mm. Er zijn verder nog geen concrete details over de smartphone bekend. Het is niet duidelijk wanneer de telefoon precies uit wordt gebracht, maar 91Mobiles verwacht dat dit binnenkort al gebeurt.