ISS-astronauten moesten schuilen in ruimtecapsules wegens passerend ruimteafval

Zeven astronauten in het ISS moesten op maandag tijdelijk in ruimtecapsules schuilen. Het ruimtestation dreigde te dicht in de buurt van ruimteafval te raken, melden verschillende media. De situatie aan boord van het ISS is inmiddels weer teruggekeerd naar normaal.

Het passeren van het ruimteafval begon op maandagochtend, meldt Space.com. Het ruimtestation passeerde de 'wolk ruimteafval' ongeveer iedere negentig minuten. Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos heeft aan media bevestigd dat dit heeft plaatsgevonden, maar de NASA heeft nog geen commentaar gegeven over de situatie. Rond 15.30 uur Nederlandse tijd was de situatie in het ISS weer teruggekeerd naar normaal, meldt Roscosmos.

Tijdens de passages rondom het ruimteafval, hebben zeven astronauten uit voorzorg geschuild in hun Crew Dragon- en Soyuz MS-19-ruimtecapsules. Dat is in lijn met standaardprocedures in geval van naderend ruimtepuin. In het geval van een catastrofale botsing, kunnen de capsules snel worden losgekoppeld en terugkeren naar de aarde. De astronauten zijn inmiddels teruggekeerd naar het hoofdstation van het ISS en hebben geen tekenen van een botsing gevonden, schrijft The Independent.

"Momenteel voert de bemanning van het ISS routinematig operaties uit volgens het vluchtprogramma", vertelt een woordvoerder van Roscosmos aan Space.com. "Het ruimteafval, dat de bemanning dwong om ruimtecapsules te betreden volgens de standaardprocedures, bevindt zich niet langer in de baan van het ISS."

Het internationale ruimtestation komt vaker in de buurt van ruimteafval, en wordt vaak verplaatst om brokstukken te ontwijken als daar genoeg tijd voor is. Dat gebeurde vorige week woensdag nog, toen er ruimtepuin in de buurt van het ruimtestation kwam, schrijft The New York Times. Die brokstukken kwamen voort uit een test uit 2007 met Fengyun-1C, een Chinees antisatellietwapen.