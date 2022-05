NASA bevestigt dat bijna-botsing met ISS kwam door Russische antisatelliettest

Het ruimtepuin waarvoor astronauten deze week moesten schuilen, werd veroorzaakt door een Russische antisatellietmissie. Rusland blies een van zijn oude satellieten op, maar dat veroorzaakte een wolk van ruimtepuin die het ISS in potentieel gevaar bracht.

Het Amerikaanse ruimteagentschap NASA bevestigt het incident. Volgens directeur Bill Nelson moesten de zeven astronauten in het ruimtestation redding zoeken vanwege een mogelijke aanvaring tussen het ISS en 'afval dat werd gegenereerd door een Russische Anti-Satellite Test'. Tijdens de test blies Rusland een van zijn oude, niet meer operationele satellieten op met een raket. Daarbij ontstond een wolk van ruimteafval. Daarvan konden 1500 onderdelen worden gevolgd, maar 'honderdduizenden' kleinere onderdelen niet. De satelliet die werd opgeblazen was Kosmos-1408, een spionagesatelliet die een massa van 2200 kilo heeft en in 1982 werd gelanceerd door de toenmalige Sovjet-Unie.

Op maandagmiddag moesten de aanwezige astronauten schuilen voor een mogelijke aanvaring met het ruimtepuin. Er zijn zeven astronauten aan boord van het ruimtestation. Twee daarvan zijn Russisch. Rusland is na Amerika de belangrijkste partner van het International Space Station, en er verblijven al sinds 2000 permanent kosmonauten in het station. Het Russische ruimteagentschap Roscosmos zegt op Twitter dat de orbit van de objecten inmiddels geen gevaar meer vormen voor het ruimtestation.

Bij een incident met een mogelijke aanvaring moeten de Amerikaanse astronauten de modules tussen de ruimtestations van elkaar afsluiten en vervolgens schuilen in een Soyuz- of Dragon-capsule waarmee ze ook terugkeren naar de aarde. Russische kosmonauten sluiten hun modules niet af. De astronauten hebben uiteindelijk twee uur geschuild.

De Amerikaanse overheid veroordeelt de test in harde woorden. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken doet dat op Twitter. Hij noemt de test 'roekeloos' en veroordeelt het feit dat de test astronautenlevens en de integriteit van het International Space Station en 'de belangen van alle landen' in gevaar brengt.

Ook NASA is ongekend hard; het ruimteagentschap heeft doorgaans een goede relatie met zijn Russische tegenhanger. "Ik ben woedend over deze onverantwoordelijke en destabiliserende actie", schrijft Bill Nelson. "Met zijn lange geschiedenis van ruimtevaart is het ondenkbaar dat Rusland het leven van niet alleen Amerikaanse en internationale, maar ook zijn eigen kosmonauten in gevaar brengt." Nelson noemt de test eveneens roekeloos en gevaarlijk, en benoemt ook dat het Chinese ruimtestation en de daar aanwezige taikonauten in gevaar zijn gebracht.