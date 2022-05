Nederland veroordeelt Russische antisatelliettest

Nederland veroordeelt de Russische antisatelliettest van vorige week. De overheid noemt de actie onverantwoordelijk en een bedreiging voor de veiligheid en duurzaamheid van de ruimtevaart. Nederland is samen met Rusland een van de partners van het International Space Station.

De verklaring komt vanuit de Rijksoverheid als reactie op een antisatelliettest die Rusland vorige week uitvoerde. Het leger van het land schoot een spionagesatelliet die al jaren buiten gebruik was uit de lucht met een raket. Daardoor ontstond een wolk ruimtepuin. Een deel van dat puin dreigde in de baan van het International Space Station te komen, waardoor de astronauten uit voorzorg moesten schuilen. "De opzettelijke en onnodige veroorzaking van ruimtepuin door het vernietigen van satelliet Cosmos-1408 is een bedreiging voor de veiligheid, duurzaamheid en beveiliging van de ruimte en daardoor onverantwoordelijk", schrijft Nederland.

De overheid spreekt in de verklaring ook over de algemene gevaren van ruimtepuin. Ook wijst de overheid erop dat het aan de volledige internationale gemeenschap is om problemen in de ruimte aan te pakken. "Nederland is er stellig van overtuigd dat verdere inspanningen om internationale overeenkomsten te versterken door middel van adequate vertrouwenswekkende maatregelen, ruimtegedragsnormen, -regels en -principes, een eerste stap kunnen zijn naar juridisch bindende overeenkomsten", staat in de reactie.

De overheid roept landen op om hun verantwoordelijkheden te nemen rondom ruimtepuin en om op international niveau in gesprek te blijven om 'de ruimte een duurzame en veilige omgeving te houden'. De Nederlandse reactie is daarmee milder dan die van andere landen. NASA-baas Bill Nelson zei eerder deze week 'woedend' te zijn over de test, en noemde die onverantwoordelijk, roekeloos en destabiliserend. Volgens Amerika zou Rusland ermee astronauten in levensgevaar hebben gebracht. De uitspraken zetten de relatie tussen Amerika en Rusland verder op scherp, maar ook die tussen Rusland en andere ISS-partners. Nederland is een van de landen die namens het European Space Agency deelneemt aan het ISS-programma.

Bij de vernietiging van Kosmos-1408 werden er zeker 1100 stukken ruimteafval geteld die in een lage aardbaan terecht zijn gekomen, en nog eens honderdduizenden stukjes die zo klein zijn dat ze moeilijk gevolgd kunnen worden. Volgens experts kan het nog tientallen jaren duren voor het ruimteafval volledig weg is.