Tweede Kamer wil bij besmette gevaccineerden geen groen vinkje in CoronaCheck

De Tweede Kamer wil dat besmette mensen die gevaccineerd zijn niet langer een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app. Nu laat de app een groen vinkje zien, ook na een positieve test. Het is onbekend wat het kabinet doet met die motie.

De Tweede Kamer heeft de motie woensdagmiddag aangenomen in een debat over de verspreiding van het coronavirus. Dat betekent dat het kabinet zal moeten reageren op de motie, al betekent het niet dat CoronaCheck zal worden aangepast. Het kabinet kan de motie naast zich neerleggen.

De indiener van de motie, Lianne de Haan van Fractie De Haan, zegt tegen Radio 1 dat het technisch mogelijk is om het vinkje niet langer groen te maken en dat ze nog laat onderzoeken of de app dan minder privacyvriendelijk zou worden. "We zien de brief van de minister hierover tegemoet."

Een vinkje tijdelijk rood maken is lastig, omdat de Nederlandse app is ontworpen met dataminimalisatie in het achterhoofd. Om een QR-code te blacklisten, zou de werking van de app anders moeten. Zo zou de CoronaCheck Scanner-app periodiek een blacklist van de private keys van QR-codes van positief geteste mensen moeten binnenhalen om de juiste QR-codes te blokkeren. Dat vereist het aanleggen van een database van positief geteste mensen en vereist dat de Scanner vaker online is.

Een andere oplossing is overstappen op het Europese model. Dat is minder privacyvriendelijk, omdat het veel gegevens opslaat in de QR-code, waaronder naam, geboortedatum en data over vaccinaties of testen. Daarnaast vrezen tegenstanders van de aanpassing dat mensen die willen dat hun vinkje geldig blijft zich niet laten testen als het vinkje daarna mogelijk rood wordt. Positief geteste mensen die gevaccineerd zijn, moeten nu wel weer in quarantaine, maar kunnen nog naar binnen bij onder meer horeca en evenementen met een groen vinkje in CoronaCheck.