Ook Amerikaanse FTC heeft zorgen over Nvidia's overname van Arm

De Amerikaanse markttoezichthouder FTC heeft bij Nvidia zorgen geuit over de geplande overname van processorbedrijf Arm. De Britse toezichthouder startte eerder deze week al een onderzoek naar de overname.

Financieel directeur Colette Kress zegt in een bespreking van de kwartaalcijfers dat FTC bij Nvidia aanklopte. "De FTC heeft zorgen geuit over de transactie en we zijn in discussie met hen over maatregelen om die zorgen weg te nemen." Nvidia geeft geen details over welke zorgen FTC dan concreet heeft.

De FTC is niet de eerste toezichthouder die kijkt naar de overname. De Britse toezichthouder kondigde eerder deze week aan om de overname diepgaander te onderzoeken. Ook de Europese Commissie onderzoekt de overname en zei onlangs de overname eveneens uitgebreider te gaan onderzoeken. Ook in China loopt een onderzoek. Nvidia wil nog steeds graag Arm overnemen.

Nvidia maakte in september 2020 bekend Arm te willen overnemen voor 40 miljard dollar van SoftBank. Toen zei het bedrijf al te denken dat goedkeuring voor de overname anderhalf jaar zou kunnen duren; die termijn verloopt over enkele maanden.