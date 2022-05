Europese Commissie gaat Arm-overname door Nvidia uitgebreider onderzoeken

De Europese Commissie is een uitgebreider concurrentieonderzoek gestart naar de voorgestelde Arm-overname door Nvidia. De Commissie vreest naar eigen zeggen dat de overname kan leiden tot hogere prijzen en verminderde innovatie in de chipsector.

Margrethe Vestager, vicepresident van de Europese Commissie, schrijft in een persbericht dat de overname volgens de EU mogelijk concurrentiebelemmerend kan werken. "Hoewel Arm en Nvidia niet rechtstreeks met elkaar concurreren, is Arm's intellectuele eigendom een belangrijke input in producten die wel concurreren met die van Nvidia, bijvoorbeeld voor datacenters, de automotive-sector en iot", aldus Vestager.

De EU heeft in een aanvankelijke analyse geconcludeerd dat Arm een 'aanzienlijke marktmacht' heeft in het aanbieden van licenties voor processortechnologieën. De Commissie is daarom bezorgd dat Nvidia de toegang tot Arm's licenties kan beperken voor zijn concurrenten, en gaat de overname daarom uitgebreider bekijken. De EU stelt daarbij dat Nvidia economische motieven kan hebben om dergelijke belemmeringen in de praktijk te hanteren, wat concurrentie in de chipsector zou kunnen verstoren.

De Commissie wil in zijn diepteonderzoek onder andere de gevolgen van de transactie in kaart brengen, om zo na te gaan of deze bezwaren bevestigd worden. De EU gaat ook onderzoeken of de overname innovatie in de halfgeleidersector kan 'verstikken', omdat Arm-licentiehouders in de toekomst mogelijk terughoudender zijn om gevoelige informatie te delen met de fusieonderneming van Nvidia en Arm.

De Europese Commissie startte zijn eerste onderzoek begin september en maakte begin oktober bekend dat deze eerste onderzoeksfase met enkele weken zou worden verlengd. Nvidia heeft de EU toen aangeboden om concessies te doen in de overname, maar de EU schrijft nu dat deze concessies onvoldoende zijn om de 'ernstige twijfels' van de Commissie weg te nemen.

De deadline voor het uitgebreide onderzoek ligt vooralsnog op 15 maart 2022. Dat is een tegenslag voor Nvidia, die hoopte de overname tegen maart 2022 af te ronden. Naast de EU, wordt de deal ook onderzocht door andere toezichthouders, onder meer in het VK, de VS en China.

De Britse marktwaakhond is ook kritisch over de overname, en gaf eerder al aan dat het een diepgaand onderzoek wil naar de potentiële gevolgen hiervan. Begin augustus schreef Bloomberg dat het VK de Arm-overname mogelijk wil tegenhouden op grond van 'potentiële risico's voor de nationale veiligheid'. The Information schreef eerder dit jaar dat China van plan is om de overname 'te vertragen'.

Klanten van Arm en concurrenten van Nvidia hebben de afgelopen maanden eveneens hun kritiek geuit over de beoogde overname. Ze vrezen onder andere dat het open licentiemodel van Arm hiermee in het gedrang komt, zoals ook wordt vermeld in de aanvankelijke bezwaren van de EU. Bedrijven als Microsoft, Google en Qualcomm hebben hun zorgen geuit bij toezichthouders.