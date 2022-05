Australische waakhond wil verplicht keuzescherm voor zoekmachines op Android

De Australische waakhond voor Concurrentie wil een verplicht keuzescherm invoeren op Android-smartphones met een overzicht van concurrerende zoekmachines. Hiermee wil het de dominantie van Google Search doorbreken en concurrenten een betere kans geven.

Volgens de Australische waakhond voor Concurrentie en Consumentenbescherming, kortweg ACC, hebben concurrerende zoekmachines het moeilijker om consumenten te bereiken en de concurrentie met Google aan te gaan. "Google betaalt per jaar miljarden dollars om als standaardzoekmachine ingesteld te worden in de Safari-webbrowser en maakt ook afspraken met Android-smartphonefabrikanten waardoor Search ook daar de standaardzoekmachine wordt", klinkt het in een rapport. "Het is echter van cruciaal belang voor concurrerende zoekmachines om toegang te krijgen tot consumenten. Op die manier kunnen zij groeien en de concurrentie aangaan met het Amerikaanse bedrijf. Google heeft dit met zijn praktijken moeilijker gemaakt", aldus de waakhond.

Het ACC adviseert daarom om een verplicht keuzescherm in te voeren op alle bestaande en nieuwe Android-smartphones, maar ook op alle zoekschermen binnen Android. "Dergelijk keuzescherm geeft consumenten de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken over de zoekmachine die zij gebruiken", klinkt het. "Deze schermen kunnen barrières doorbreken waar Google’s concurrenten tegen aanlopen en hierdoor kan er een zoekmachine aangeboden worden die anders omgaat met privacy en het vergaren van data", aldus de autoriteit.

De Australische autoriteit vraagt in het rapport ook toestemming om bijkomende maatregelen in te voeren die de concurrentie op de markt van zoekmachines moet 'verbeteren'. Zo denkt het ACC na over een verbod op de koppeling van zoekmachines aan bepaalde diensten.

Het ACC werd in 2020 door de Australische overheid gevraagd om gedurende vijf jaar onderzoek te voeren naar de markt van digitale diensten in Australië. Het neemt onder andere internetzoekmachines, socialemediabedrijven, instant messagingdiensten, digitale contentbedrijven en marktplaatsen onder de loep.