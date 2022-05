Tesla maakt livestreamen Sentry Mode-camerabeelden mogelijk voor iOS-gebruikers

Tesla heeft een update uitgebracht waardoor het voortaan mogelijk wordt om Sentry Mode-camerabeelden live te streamen naar een iOS-toestel. De functie is nog niet beschikbaar voor gebruikers van de Android-app en werd opgenomen in het ‘Premium Connectivity’-abonnement.

Met versie 2021.36.8 van de ingebouwde Tesla-software kunnen gebruikers livebeelden van de ingebouwde Autopilot-camera’s direct streamen naar hun iOS-toestel en controleren of de directe omgeving van hun wagen veilig is. Tesla vermeldt in de releasenotes ook dat de camerafeed end-to-end versleuteld is en dat de autofabrikant deze niet kan inkijken.

Volgens Electrek is de functionaliteit voorlopig enkel beschikbaar voor iOS-gebruikers en is het niet duidelijk of en wanneer Android-gebruikers de functionaliteit zullen krijgen.

Met Sentry Mode maken de ingebouwde camera’s van Tesla-wagens automatisch beeldopnames indien de wagen ‘merkt’ dat er gevaar is. De beelden worden opgeslagen op een interne drager, maar kunnen gedeeld worden via mobiele netwerken en wifi. Om live camerabeelden van ‘Sentry Mode’ te kunnen streamen is een ‘Premium Connectivity’-abonnement van Tesla nodig.

Update, 23u00: Fout in het artikel gecorrigeerd. De software-update sloeg op de ingebouwde boordcomputer van Tesla-voertuigen, niet op de iOS-app van het bedrijf.