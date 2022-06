Tesla introduceert elektrische quad met Cybertruck-design voor kinderen.

Tesla heeft een elektrische quad voor kinderen geïntroduceerd. Het voertuig kan 24 kilometer ver rijden, heeft een topsnelheid van 16 kilometer per uur en beschikt over drie rijmodi. De Cyberquad for Kids kost 1900 dollar en is voorlopig enkel in de Verenigde Staten te verkrijgen.

Op de Amerikaanse website van Tesla staat te lezen dat de elektrische quad beschikt over een stalen frame, een instelbare vering, een remschijf op de as van de twee achterwielen en led-lichten achteraan. Het zitgedeelte is verzacht met kussenvulling.

Met de verwisselbare lithium-ion-accu van 288Wh aan 36V kan de Cyberquad for Kids volgens Tesla 24 kilometer ver rijden. Het bedrijf vermeldt dat het rijbereik kan variëren naargelang het gewicht van de gebruiker, het terrein waarop gereden wordt en de snelheid die gehanteerd wordt. De batterij volledig opladen duurt volgens Tesla ongeveer vijf uur.

De quad beschikt over drie rijmodi. In de eerste modus bedraagt de topsnelheid acht kilometer per uur. In de tweede rijmodus is dat zestien kilometer per uur. Deze rijmodi zijn via een knop achteraan op het voertuig in te stellen. Achteruitrijden in de achteruitrijstand kan met acht kilometer per uur.

Momenteel is de Cyberquad for Kids enkel te verkrijgen in de Verenigde Staten via de website van Tesla en dat voor 1900 dollar. De leveringen beginnen over twee tot vier weken.