Nvidia start met uitrol RTX 3080 GeForce Now-abonnementformule in Europa

Nvidia is begonnen met de uitrol van zijn RTX 3080 GeForce Now-abonnement in Europa voor 100 euro per zes maanden. Gebruikers die de abonnementformule al hadden vooruitbesteld, zijn eerst aan de beurt. Daarna kunnen ook anderen gebruikmaken van de dienst.

Met de RTX 3080-abonnementformule kunnen gamers op pc volgens Nvidia cloudgamen met een resolutie van 1440p en een framerate van 120Hz. De ‘meeste’ Apple MacBook-laptops zouden volgens het bedrijf kunnen cloudgamen op een resolutie van 1600p en een framerate van 120Hz. Voor iMacs geldt een resolutie van 1440p in combinatie met 120Hz. De Nvidia Shield TV ondersteunt een resolutie van 4K HDR en 60Hz. Op Android-telefoons met een 120Hz-scherm kun je met het nieuwe abonnement ook met 120fps spelen.

De nieuwe abonnementformule beschikt over Adaptive Sync en dat zou voor meer vloeiende gameplaybeelden moeten zorgen. De latency bij het RTX3080-abonnement zou bovendien minder dan 60ms bedragen. Voor het RTX 3080-abonnement raadt Nvidia een internetabonnement aan met een downloadsnelheid van minimum 35Mbit/s.

Het abonnement kreeg dan wel de naam RTX 3080 mee, toch zullen ze niet cloudgamen vanop een systeem dat draait op RTX 3080-kaarten. Gebruikers van de dienst zullen immers beroep doen op een GeForce NOW SuperPOD. Dat is de nieuwe opstelling die Nvidia gebruikt in zijn datacenters en een systeem dat goed is voor 39.200 Tflops, 11.477.760 CUDA-cores en 8960 cpu-cores. Elke gebruiker krijgt een 'RTX 3080 Rig met RTX On' toegewezen. Dat systeem heeft naar verluidt 35 Tflops aan rekenkracht ter beschikking, een AMD Ryzen Threadripper Pro-cpu met 8 cores, 28GB ddr4-3200 geheugen en een pci-e 4.0-ssd.