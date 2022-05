Aantal Nvidia GeForce NOW-abonnees verdubbelt in jaar tijd naar 14 miljoen

Nvidia's GeForce NOW-gamestreamingdienst heeft nu veertien miljoen abonnees, een ruime verdubbeling in het afgelopen jaar. Om hoeveel gratis abonnees het gaat, meldt het bedrijf niet. De dienst is sinds februari vorig jaar uit bèta.

Chief financial officer Colette Kress zegt volgens Seeking Alpha dat GeForce NOW nu meer dan veertien miljoen leden heeft in ruim tachtig landen. Deze streamen games van dertig datacentrums over de hele wereld. In februari dit jaar, een jaar na de start van de gamestreamingdienst, had de dienst nog zes miljoen leden. Deze streamden in totaal in een jaar tijd 175 miljoen uur aan games. GeForce NOW is gratis met gamingsessies van een uur te spelen; wie langer wil spelen, moet een abonnement van minimaal tien euro per maand of 50 euro per half jaar afnemen.

De gamestreamingdienst valt onder Nvidia's gamingtak. Deze tak behaalde in het derde kwartaal een recordomzet van 3,22 miljard dollar, meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers. Dit is 42 procent meer dan een jaar eerder en vijf procent meer dan een kwartaal eerder. Deze stijging komt doordat het bedrijf meer GeForce-gpu's heeft verkocht, specifiek Ampere-gpu's. Daarbij zegt het bedrijf nu 'bijna alleen maar' LHR-gpu's te verkopen; deze grafische kaarten zijn minder geschikt voor cryptominen en zouden daardoor in theorie vaker bij gamers terecht moeten komen.

Nvidia's datacenter-tak, na gaming het belangrijkste onderdeel van Nvidia, had ook een sterk kwartaal. De omzet steeg in een jaar tijd met 55 procent naar 2,94 miljard dollar. Ten opzichte van het tweede kwartaal is de stijging 24 procent. Dit komt volgens Nvidia onder meer doordat hyperscale-klanten meer Ampere-producten kochten voor cloudcomputing-doeleinden.

De kwartaalomzet van het bedrijf kwam uit op 7,10 miljard dollar, wat een record is en vijftig procent meer is dan een jaar eerder. Het netto-inkomen was in het afgelopen kwartaal 2,46 miljard dollar, 84 procent meer dan een jaar eerder en 4 procent meer dan een kwartaal eerder.