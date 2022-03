Ubisoft kondigt cloudcomputingtechnologie aan voor toekomstige games

Ubisoft zegt met een nieuwe technologie te komen die game-engines moet vervangen, genaamd Scalar. Het bedrijf wil berekeningen voor bijvoorbeeld animaties, geluid en physics in de cloud uitvoeren, om er zo meer rekenkracht voor te kunnen inzetten.

Ubisoft redeneert in een trailer dat een traditionele game-engine complex is en een individueel onderdeel niet zomaar bij te werken is zonder dat dat een uitwerking heeft op andere onderdelen. Dit zou het bedrijf willen oplossen door elementen als 'animaties, geluid, rendering, physics, gameplay en nog veel meer' om te zetten in 'gedistribueerde microdiensten' die van de rekenkracht in de cloud gebruik kunnen maken.

Volgens Ubisoft maakt dit het mogelijk om 'gigantische gamewerelden' op te zetten die 'enorme aantallen' assets, simulaties, AI- en spelerspersonages kunnen bevatten. Sterker nog, later in de video claimt Ubisoft dat een spelwereld een 'onbeperkt aantal spelers' kan bevatten. Scalar zou zelfs bijgewerkt moeten kunnen worden met nieuwe mogelijkheden zonder dat gameplay onderbroken hoeft te worden.

Concrete voorbeelden van toepassingen voor Scalar geeft Ubisoft op dit moment niet. Ubisoft Stockholm werkt aan de technologie, die in een nieuwe intellectual property verwerkt zal worden, die eveneens door de studio ontwikkeld wordt. Dat valt te lezen op hun website.

Het is niet voor het eerst dat gesproken wordt over een deel van de benodigde rekenkracht voor een game uit de cloud halen. SimCity 2013-maker Maxis claimde destijds dat een internetverbinding verplicht was om de 'massale' simulatie van de steden te berekenen. Later kreeg de game toch een update die het mogelijk maakte om offline te spelen, terwijl niet gerept werd over eventuele daarom toegenomen systeemvereisten of afgenomen complexiteit van de simulatie. Crackdown 3 zou ook complexe vernietigings-physics krijgen dankzij de cloud, maar daar was bij de release ook weinig van over. Rond het begin van het leven van de Xbox One was cloudcomputing ook een groot deel van het beleid.

Games met cloudcomputing zijn wat anders dan cloudgaming. Voorbeelden van cloudgaming zijn: Stadia, Geforce Now en Xbox Cloud Gaming. Daarbij draait de gehele game in de cloud en wordt een videofeed naar de speler gestuurd. Ubisoft heeft het erover dat de games bij de spelers draaien, maar dat bepaalde berekeningen, zoals de keuzes van AI, binnenin de game in de cloud uitgevoerd worden en alleen het resultaat zich bij de speler afspeelt.