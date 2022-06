Ubisoft haalt 'Tom Clancy' uit titel van aankomende shooter XDefiant

De aankomende shooter XDefiant van Ubisoft heet niet langer Tom Clancy's XDefiant. De uitgever heeft besloten om het Tom Clancy-label te laten vallen, omdat de game ook facties bevat die niets met de Tom Clancy-franchise te maken hebben.

Ubisoft schrijft in een blog dat er nog steeds aan XDefiant gewerkt wordt en dat er binnenkort 'insider sessions' komen. Vermoedelijk gaat het om de eerste alpha tests van de game. In het bericht maakt Ubisoft ook bekend dat de game niet langer het Tom Clancy-label krijgt en gewoon XDefiant gaat heten.

Deze keuze is gemaakt op basis van de facties die Ubisoft aan de game heeft toegevoegd. Volgens de uitgever zitten er facties in het spel die geen onderdeel zijn van het Tom Clancy-universum. Daarom heeft Ubisoft besloten om de game daarom ook niet langer van dit label te voorzien.

XDefiant werd vorig jaar aangekondigd als free-to-play multiplayer shooter. In de game nemen teams van zes het tegen elkaar op in battlearena's. Toen werden al vier facties aangekondigd waar personages toe kunnen behoren: Outcasts, Echelon, Cleaners en Wolves. Deze facties zijn geïnspireerd op groeperingen uit The Division en Ghost Recon. Daar komen nu dus nog meer facties bij.

Het is nog niet duidelijk wanneer de game verschijnt. Wel kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de testsessies om de game te proberen. De game wordt op zoveel mogelijk platformen uitgebracht en verschijnt als het goed is voor PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna en voor pc.