Maserati kondigt elektrische Maserati GranTurismo Folgore aan

De Italiaanse autofabrikant Maserati heeft een nieuwe EV aangekondigd die in 2025 op de markt moet komen. De Maserati GranTurismo Folgore is de eerste elektrische auto van het merk en moet het begin van een EV-lineup zijn.

De nieuwe GranTurismo Folgore is onderdeel van Maserati's EV-plan. Het bedrijf wil in 2030 alleen nog maar elektrische auto's produceren. De GranTurismo Folgore is daar een eerste stap in. Deze auto moet in 2025 op de markt verschijnen.

Daarnaast wil de fabrikant vanaf 2025 voor alle Maserati-modellen een elektrische variant uitbrengen. Naast de GranTurismo Folgore komt er ook nog een elektrische sedan en suv, maar daar heeft de fabrikant nog geen details over gegeven. Uitgebreide specificaties voor de GranTurismo Folgore laten overigens ook nog op zich wachten. Maserati deelde alleen dat de EV over 1200pk beschikt. Daarmee zou de auto in een iets meer dan 2 seconden de 100km/u kunnen aantikken.

Maserati is onderdeel van de multinational Stellantis, waar bijvoorbeeld ook Peugeot, Chrysler en Opel onder vallen. Stellantis had eerder al aangekondigd dat andere dochterondernemingen zich in de toekomst alleen nog gaan richten op elektrische auto's.