Peugeot biedt ChatGPT aan in alle nieuwe auto's met spraakbediening

Autofabrikant Peugeot gaat ChatGPT 3.5 aanbieden in alle modellen van de nieuwste generatie auto's die zijn uitgerust met spraakbediening. De spraakassistent moet deze maand beschikbaar zijn in twaalf Europese talen en zeventien Europese landen, waaronder Nederland.

Stellantis schrijft in een persbericht dat ChatGPT 3.5 in de nieuwste generatie 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 508, 508 SW, Rifter, Traveller, Partner en Expert kan worden toegevoegd, als deze wagens beschikken over spraakbediening. De spraakassistent zal volgens de fabrikant deel uitmaken van het Connect Plus-pakket. Dit pakket is na aankoop van een nieuwe Peugeot-wagen zes maanden gratis te gebruiken. Daarna kost het 12 euro per maand of 120 euro per jaar.

Klanten die een Peugeot-wagen hebben aangekocht voor de introductie van ChatGPT, kunnen de functie ook integreren. Ze dienen hiervoor een abonnement van 1,5 euro per maand of 15 euro per jaar af te sluiten bij de dienstverleningscentra van de autofabrikant. Het is niet duidelijk welke modellen er in dit geval wel of niet in aanmerking komen.

Peugeot is al langer bezig met ChatGPT-integratie. De autofabrikant ging begin dit jaar met een pilotprogramma van start waarbij de AI-chatbot werd toegevoegd aan alle wagens van klanten in vijf Europese landen. Peugeot maakt gebruik van ChatGPT3.5. De AI-chatbot kan verbaal worden geactiveerd via het 'OK Peugeot'-spraakcommando. Volgens de fabrikant kan de assistent antwoord geven op uiteenlopende vragen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen naar bezienswaardigheden in een stad.