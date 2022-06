Peugeot: nieuwe modellen voor Europa zijn tegen 2030 enkel nog EV's

Peugeot gaat tegen 2030 alleen nog nieuwe modellen uitbrengen die volledig elektrisch worden aangedreven. Deze belofte is beperkt tot alleen nieuwe modellen van Peugeot die in Europa worden uitgebracht.

De ceo van Peugeot, Linda Jackson, zegt tegen Automotive News Europe dat dit past in de transitie van interne verbrandingsmotoren naar volledig elektrische aandrijvingen bij moederbedrijf Stellantis. Het bedrijf zal tegen 2030 nog wel Peugeot-modellen met verbrandingsmotoren handhaven; die zijn bedoeld voor de internationale markt. Jackson lijkt te suggereren dat dat laatste nodig is vanuit economisch perspectief.

Met dit streven om tegen 2030 alleen nog volledig elektrisch aangedreven nieuwe Peugeot-modellen in Europa uit te brengen, loopt het merk voor op het tijdspad van de EU. De Europese Commissie wil de verbrandingsmotor bij nieuwe auto's per 2035 verbieden. Andere Stellantis-merken hebben soortgelijke ambities. Zo zullen DS, Alfa Romeo en Opel respectievelijk in 2026, 2027 en 2028 geheel overstappen op elektrische aandrijvingen.

Eerder zei Stellantis dat tegen 2030 meer dan 70 procent van de verkopen in Europa voertuigen moeten betreffen met een lage uitstoot, te weten geheel elektrische accuauto's of hybride auto's. Voor de Verenigde Staten moet dat meer dan 40 procent zijn. Uiteindelijk zullen alle veertien merken van Stellantis volledig elektrische voertuigen gaan aanbieden.

Eerder dit jaar kondigde Stellantis aan dat het de bestaande elektrificatieplannen wil intensiveren. Dat betekent een investering van dertig miljard euro in elektrificatie en software die tot en met 2025 loopt. Onderdeel van die plannen is de introductie van vier nieuwe platforms voor elektrische auto's met actieradia van maximaal 500, 700 en 800 kilometer. Ook wil Stellantis investeren in grote accufabrieken. Daarvan moeten er in de VS en Europa in totaal vijf komen; tegen 2025 moet de totale capaciteit 130GWh bedragen, wat tegen 2030 moet zijn verdubbeld.