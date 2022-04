Waterstofbestelbussen van Opel en Peugeot met 400km bereik verschijnen dit jaar

Stellantis, het nieuwe moederbedrijf van onder meer Opel en Peugeot, werkt aan waterstofelektrische bestelbussen. De bestelbusjes kunnen 4,4kg waterstof opslaan, waarmee een WLTP-actieradius van meer dan 400 kilometer mogelijk moet zijn.

Voor de bestelbussen gaat Stellantis de Citroën Jumpy-, Peugeot Expert- en Opel Vivaro-modellen gebruiken. Deze rijden op het EMP2-platform, waarmee nu al elektrische bestelbussen worden geleverd. Dit platform gaat Stellantis modificeren om de waterstofelektrische-bestelbussen te kunnen maken. Stellantis werkt voor de bestelbussen met Faurecia en Symbio. Faurecia levert de waterstofopslagsystemen, Symbio gaat het brandstofcelsysteem leveren.

De bestelbussen krijgen drie type-IV-waterstoftanks die waterstofgas met 700bar opslaan. Deze hebben een capaciteit van 4,4 kilogram en kunnen binnen drie minuten volledig worden volgetankt. De Proton Exchange Membrane-brandstofcel krijgt een vermogen van 45kW. Deze zet de waterstof om in elektriciteit, die wordt opgeslagen op een 10,5kWh-lithium-ionaccu en een vermogen van 90kW. Eventueel kan deze via een laadkabel met maximaal 11kW worden opgeladen. Het duurt ongeveer een uur om de accu dan volledig op te laden. De bestelbussen kunnen ook zonder waterstof op die accu rijden, dan hebben ze een bereik van vijftig kilometer.

De enkele elektromotor van de bestelbussen levert maximaal 100kW of 136pk en 260Nm. De topsnelheid is 130km/u en van nul naar 100km/u accelereren duurt 15 seconden. De bestelbussen worden in een L2- of een grotere L3-versie geleverd. Een bestelbus is 4,959 meter tot 5,306 meter lang, 1,965 tot 1,975 meter hoog en altijd 2,204 meter breed, inclusief de buitenspiegels. De laadcapaciteit is 5,3m3 tot 6,1m3 en maximaal 1100kg. De bestelbusjes kunnen ook met een trekhaak geleverd worden, waarmee de bestelbussen maximaal 1000kg kunnen trekken.

Stellantis zegt waterstof vooral interessant te vinden voor lichte commerciële voertuigen, zoals deze bestelbussen. Voor bestelbussen zou waterstofelektrisch beter zijn dan EV's met accu's, vanwege de combinatie van een grote actieradius en een korte pomptijd. Daarnaast hebben de waterstofbestelbussen evenveel laadruimte als de verbrandingsmotorvarianten. De waterstoftanks liggen in de bodem van de bestelbus en de accu zit onder de stoelen. Die accu wordt voornamelijk gebruikt tijdens het opstarten van de bestelbussen en wanneer er extra vermogen nodig is. Daarnaast maakt de accu regeneratief remmen mogelijk.

Voor het ontwikkelen van de bestelbussen krijgt Stellantis 5,6 miljoen euro subsidie van de Duitse overheid. De eerste waterstofelektrische bestelbussen moeten voor het einde van 2021 geleverd zijn. Stellantis richt eerst op zakelijke klanten. Er wordt nog geen prijs voor de bestelbussen genoemd.