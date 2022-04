Moederbedrijf van Fiat, Opel, Peugeot gaat vier EV-platforms ontwikkelen

Stellantis gaat vier nieuwe platforms voor elektrische auto's ontwikkelen waarmee in totaal jaarlijks twee miljoen elektrische auto's gemaakt zouden kunnen worden. Het bedrijf wil daarnaast vijf accufabrieken opzetten met een totale capaciteit van 260GWh.

Stellantis zegt de bestaande elektrificatieplannen te willen intensiveren en investeert daarom tot en met 2025 dertig miljard euro in elektrificatie en software. Onderdeel daarvan zijn de vier nieuwe platforms voor elektrische auto's, die voor verschillende soorten voertuigen ingezet kunnen worden. Het bedrijf wil dat tegen 2030 zeventig procent van de Europese verkoop low emission vehicles zijn. Voor de Verenigde Staten is het streven veertig procent.

De vier platforms heten STLA Small, STLA Medium, STLA Large en STLA Frame. Deze platforms krijgen respectievelijk actieradiussen van maximaal 500, 700, 800 en 800 kilometer. Voor de platforms ontwikkelt Stellantis daarnaast drie electric drive modules, waarin de motor, versnellingsbak en omvormer zitten. Deze modules kunnen flexibel ingezet worden. Een Stellantis-dochtermerk kan ze gebruiken voor elektrische auto's als voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving. Daarnaast kunnen ze ook worden ingezet om een plug-inhybride van elektrische aandrijving te voorzien.

Het moederbedrijf van merken als Alfa Romeo, Citroën en Jeep wil daarnaast investeren in grote accufabrieken. Hier moeten er vijf van komen, verspreid over de Verenigde Staten en Europa. Deze moeten per 2025 een totale capaciteit hebben van 130GWh, vijf jaar later moet dit 260GWh zijn. Die capaciteit geeft aan hoeveel accu's er gemaakt kunnen worden in een fabriek, waarbij het aantal accu's afhangt van de grootte van de betreffende accu.

Stellantis geeft tevens aan te willen kijken naar andere vormen van energieopslag. Zo wordt er gesproken over 'opties met een hoge energiedichtheid', nikkel-en-kobalt-vrije oplossingen per 2024 en solid-state-accu's per 2026.

Alle veertien dochtermerken van Stellantis gaan meedoen aan de elektrificatieplannen, al is het niet duidelijk of alle merken daadwerkelijk elektrische auto's gaan produceren. Dodge heeft al wel volgens The Verge aangekondigd in 2024 een volledig elektrische musclecar uit te willen brengen.