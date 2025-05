Moederbedrijf Fiat, Opel en Peugeot kondigt 800V-platform voor grotere EV's aan

Fiat-, Opel- en Peugeot-moederbedrijf Stellantis kondigt het STLA Large Platform aan voor middelgrote en grote elektrische auto's, gebaseerd op een 400V- of 800V-architectuur. Tussen 2024 en 2026 komen de eerste acht voertuigen op basis van het platform uit.

De modulaire STLA Large Platform-systemen hebben een maximale actieradius van 800km en een laadefficiëntie van 4,5kWh per minuut voor de 800V-variant. Volgens het bedrijf kunnen voertuigen op basis van het betreffende platform een acceleratie van 0 tot 100km/u binnen grofweg 2 seconden behalen. Dergelijke voertuigen kunnen tussen de 476 en 513cm lang en tussen de 190 en 203cm breed zijn. De wielbasis kan tussen de 287 en 308cm gemaakt worden. Het platform ondersteunt voor- en achterwielaandrijving, of een combinatie daarvan. Het platform ondersteunt accucapaciteiten van tussen de 85 en 118kWh.

Het STLA Large Platform is bedoeld voor elektrische voertuigen in de segmenten D en E. Stellantis noemt suv's, grote passagiersvoertuigen en cross-overs. Tussen 2024 en 2026 komen de eerste merken met voertuigen op basis van het Large-platform op de markt, te beginnen met Dodge en Jeep. Later komen Alfa Romeo, Chrysler en Maserati met een voertuig op basis van het STLA Large Platform. In totaal zitten er acht EV's van de vermelde merken in de pijplijn. Het Large Platform maakt deel uit van de overkoepelende STLA-productlijn, bestaande uit de varianten STLA Small, Medium, Large en Frame.