WhatsApp werkt aan functie om bestanden te delen met gebruikers in de buurt

WhatsApp werkt aan een functie om bestanden te delen met personen die zich in de buurt van de gebruiker bevinden. De feature zou lijken op AirDrop op iPhones en Quick Share op Android-apparaten.

WABetaInfo ontdekte in versie 2.24.2.20 van de WhatsApp-bèta voor Android een nieuwe functie die het mogelijk maakt om bestanden te delen met gebruikers in de buurt. De feature zou de naam 'People nearby' hebben en gebruikmaken van end-to-endencryptie voor de gegevensoverdracht. Het is niet duidelijk of er sprake is van een limiet voor de bestandsgrootte. Momenteel laat de berichtendienst gebruikers bestanden tot 2GB delen via de reguliere deelfunctie.

Het is niet bekend hoe dicht gebruikers bij elkaar in de buurt moeten zijn om de functie te gebruiken. Uit de screenshots van WABetaInfo blijkt dat beide gebruikers People nearby moeten openen om bestanden te kunnen delen. Naar verluidt is het nodig om het toestel te schudden om een deelverzoek te starten. De feature wordt in een toekomstige publieke update van WhatsApp verwacht.