WhatsApp werkt aan pollfunctie voor Kanalen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waardoor beheerders van Kanalen een poll kunnen maken voor hun leden. Wanneer de functie uitgerold wordt, is niet duidelijk.

Diezelfde beheerders kunnen er ook voor kiezen om slechts één antwoord per gebruiker mogelijk te maken, schrijft de redactie van WABetaInfo. WhatsApp zou ook de privacy in acht hebben genomen, want de contactgegevens van gebruikers die de poll al hebben ingevuld, blijven verborgen voor andere Kanaal-leden die de resultaten willen inkijken.

WhatsApp heeft Kanalen in juni geïntroduceerd. Deze functie is bedoeld voor communicatie afkomstig van een enkele bron naar een groot publiek. Het bedrijf gaf voetbalclubs, gemeenteraden en nieuwsmerken als voorbeeld. Kanalen worden ondergebracht in het Status-tabje onderaan de gebruikersinterface van de app.