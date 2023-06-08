WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerder berichten kan sturen

WhatsApp introduceert Kanalen, bedoeld voor communicatie vanuit een enkele bron met een groot publiek. De functie zal gepaard gaan met een doorzoekbare directory, zodat gebruikers Kanalen kunnen vinden om te volgen. Deelbare Kanaal-links komen er ook.

Kanalen worden ondergebracht in het Status-tabje, dat omgedoopt wordt tot Updates. In screenshots stelt Meta voorbeelden voor: een gemeenteraad, een voetbalclub, een kanaal waarin je een nieuwe taal kunt leren, restaurantrecensies en enkele andere. In de kanalen kan door de beheerders alles gedeeld worden wat ook in normale chats langskomt: tekst, foto's, video's, stickers en polls.

WABetaInfo ontdekte de functie al bijna zes jaar geleden, in 2017, in de code van de app. Waarom het zo lang heeft geduurd om een dergelijke functionaliteit vrij te geven, is niet duidelijk. Volgens latere datamining van WABetaInfo kunnen gebruikers niet zien welke andere gebruikers in een Kanaal zitten. Dat zou een groot verschil zijn met Telegram, waarin dat wel kan, als de beheerder van de groep dat toelaat.

Meta zegt in de bekendmaking de functie te 'introduceren', maar de functie is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar op het Android-toestel van ondergetekende. Welke regio wanneer de functie krijgt, zet Meta niet uiteen.

WhatsApp Channels

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 11:06
85 • submitter: Anonymoussaurus

08-06-2023 • 11:06

85

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (85)

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Anonymoussaurus
8 juni 2023 11:55
Voor degenen die het verwarrend vinden (komt ook door het gebruik van "groepschats" in de titel, wat vreemd is, aangezien ik het artikel heb gesubmit met als titel "WhatsApp introduceert kanalen") wat de verschillen zijn tussen communities en kanalen:

Deelnemerslimiet:
  • Community: maximaal 2000 leden (voorheen was het 5000, misschien wordt het in de toekomst weer 5000)
  • Kanaal: geen limieten.
Privacy:
  • Community: communitybeheerder kan alle telefoonnummers zien. Communityleden kunnen het telefoonnummer van de communitybeheerder zien.
  • Kanaal: telefoonnummers zijn altijd verborgen.
Encryptie:
  • Community: end-to-end versleuteld.
  • Kanaal: geen end-to-end versleuteling, omdat het one-to-many-concept geen zin heeft voor een openbare plaats. WhatsApp zal echter eind-tot-eind versleutelde kanalen aanbieden aan bepaalde organisaties, maar deze kunnen enkele beperkingen hebben.
Verder zijn kanalen en groepsgesprekken ook totaal anders:

Deelnemerslimiet:
  • Groepsgesprek: maximaal 1024 leden
  • Kanaal: geen limieten.
Privacy:
  • Groepsgesprek: iedereen kan elkaars telefoonnummers zien.
  • Kanaal: telefoonnummers zijn altijd verborgen.
Encryptie:
  • Groepsgesprekken: end-to-end versleuteld.
  • Kanaal: geen end-to-end versleuteling, omdat het one-to-many-concept geen zin heeft voor een openbare plaats. WhatsApp zal echter eind-tot-eind versleutelde kanalen aanbieden aan bepaalde organisaties, maar deze kunnen enkele beperkingen hebben.
En tot slot kan natuurlijk iedereen in een groep praten (tenzij je dat uitzet) en niet in een kanaal.

@Mark_88 Zie hierboven

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:28]

MrDanlee @Anonymoussaurus8 juni 2023 17:03
Waarom heeft bij een kanaal de end-to-end versleuteling geen zin? Dat snap ik niet helemaal
Anonymoussaurus
@MrDanlee8 juni 2023 17:32
Omdat het publieke groepen zijn waar iedereen aan kan deelnemen, plus dat je je moet realiseren dat als er tienduizenden deelnemers in zitten, de verstuurder ook tienduizenden sleutelparen moet opslaan (duurt lang en is inefficiënt).
MrDanlee @Anonymoussaurus12 juni 2023 15:25
Ah, duidelijk, dank voor de uitleg!
MeneerGroot @Anonymoussaurus15 juni 2023 11:18
Is dat niet een reden tot zorg? End-to-end is toch een standaard. Zonder end-to-end kan men (FBI/CIA/etc) alles meelezen?

Een kanaal die bijvoorbeeld voor de Boeren Opstand is, kan men alles uitlezen. Correct?
Waarom zou men Whatsapp gebruiken voor dit soort doeleinden? Los van gebruikers gemak.
Anonymoussaurus
@MeneerGroot15 juni 2023 11:21
Ik heb begrepen dat er voor specifieke organisaties wel E2EE komt tot 2000 deelnemers: https://tweakers.net/foto...Fl8HGeRlqHvie3Vy0DqXY.png
Alxndr @Anonymoussaurus8 juni 2023 12:46
Hoewel het niet de bedoeling is, zou ik op zo'n moment de auteur in je reactie taggen zodat ie het direct aan kan passen/verduidelijken (als het nuttig is wordt het altijd wel gewaardeerd in mijn ervaring).

Ik doe dat hier niet voor je, omdat je het zelf nog verwarrender door ineens de term "community" er in te gooien. Daarmee lijk je groepchats te bedoelen of nog weer iets anders?
Anonymoussaurus
@Alxndr8 juni 2023 12:50
Sure, kan ik wel doen. Done.

Hoezo? Daar ging de hele verwarring over (verschil communities en kanalen). Ik heb mijn bericht aangepast waarin ik uitleg wat het verschil is tussen groepsgesprekken, kanalen en communities. Communities en groepsgesprekken waren er al, kanalen zijn nieuw.
Alxndr @Anonymoussaurus8 juni 2023 13:00
Ik bedoel dat het woord "communities" niet in het artikel voorkomt, ik dacht dat het ging om groepschats vs kanalen.

Wat ik uit het gelinkte artikel haal is dat een community een groep mensen is die geen familie of vrienden zijn, zoals bijvoorbeeld klasgenoten.

Kunnen je klasgenoten reageren = groepschat
Kunnen je klasgenoten alleen lezen = kanaal

Of is er daadwerkelijk nog een derde categorie 'communities' die ik gemist heb.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 20:28]

Aldy @Alxndr8 juni 2023 14:21
Volgens mij zijn community en groepsgesprek hetzelfde. Dat begrijp ik tenminste als ik alles nalees bij @Anonymoussaurus . Hij/zij zet steeds twee voorbeelden naast elkaar.
Anonymoussaurus
@Aldy8 juni 2023 15:07
Uhm, nee. Zie ook deze comment thread: johan223 in 'WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerder berichten kan sturen'
Aldy @Anonymoussaurus8 juni 2023 18:25
Best ingewikkeld. Ik zie dat een community op dit moment een maximum heeft van 2.000 leden en een groepsgesprek van 1024 en dat in een community alleen de beheerder alle telefoonnummers kan zien en bij een groepsgesprek iedereen elkaars nummer. Mijn vraag is dan wat is een community precies? Heb de uitleg net gelezen bij @Stijnvi .

[Reactie gewijzigd door Aldy op 22 juli 2024 20:28]

Anonymoussaurus
@Aldy8 juni 2023 21:05
Zie Anonymoussaurus in 'WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerder berichten kan sturen'.
Anonymoussaurus
@Alxndr8 juni 2023 13:19
De reden dat ik dat erbij betrek is omdat ik in de reacties zie dat mensen zich afvragen wat de verschillen zijn. Vandaar.

En ja, onder andere (let op: onder andere) dat zijn de kenmerken. En ja, zoals ik zeg: groepsgesprekken, kanalen en communities zijn allemaal andere dingen.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:28]

Stijnvi @Alxndr8 juni 2023 15:47
Er is inderdaad nog zoiets als 'communities'. Een community is een samenvoeging van meerdere groepschats, waarin alleen beheerders berichten kunnen sturen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportverenigingen.
Zo kan je de community 'VV Amsterdam' hebben, waarin alleen het bestuur van de vereniging berichten kan sturen die voor de hele vereniging van toepassing zijn. Alle leden zijn vervolgens lid van deze community.
Onder die community vallen dan weer de groepschats van alle teams, zoals 'VV Amsterdam Heren 1' en 'VV Amsterdam Dames 2'.
Dat zijn gewoon normale groepschats waarin iedereen berichten kan sturen.
Een deelnemer van een van deze groepschats is bij mijn weten ook automatisch lid van de overkoepelende community.

Deze communities lijken dus enorm op kanalen, maar zijn op een aantal vlakken toch anders, zoals @Anonymoussaurus heel goed beschrijft.
Fireshade @Alxndr8 juni 2023 14:40
Ik doe dat hier niet voor je, omdat je het zelf nog verwarrender door ineens de term "community" er in te gooien. Daarmee lijk je groepchats te bedoelen of nog weer iets anders?
Whatsapp heeft de functies 1-on-1 chats, groepchats, communities, en nu dus ook kanalen.
CH4OS
@Anonymoussaurus8 juni 2023 12:39
In de reacties halen vele Tweakers juist de groepschats aan, kun je jouw reactie daar op uitbreiden? :)
Anonymoussaurus
@CH4OS8 juni 2023 12:46
Done!
AuteurMark_88 @Anonymoussaurus8 juni 2023 14:04
Dank, ik heb in ieder geval het woord 'groepschats' uit de titel gehaald.
johan223 8 juni 2023 11:13
Is de titel niet wat misleidend? Groepschats met alleen beheerders die berichten kunnen sturen bestaan al heel lang. Volgens mij is het grote verschil nu dat je niet actief een groep hoeft aan te maken, maar je maakt een 'kanaal' dat je (met veel meer mensen) kunt volgen.
Anonymoussaurus
@johan2238 juni 2023 11:44
Het zijn ook inderdaad helemaal geen groepschats (wat raar is, aangezien ik het artikel heb gesubmit en expliciet heb gezegd dat het over kanalen gaat, niet groepschats). Voorheen heette "channels" namelijk "newsletters", wat de lading een stuk beter dekt. En klopt, het verschilt ook van communities zoals hier te lezen is: Anonymoussaurus in 'WhatsApp introduceert groepschats waarin alleen beheerder berichten kan sturen'

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:28]

supersnathan94
@Anonymoussaurus8 juni 2023 12:01
Eigenlijk is het gewoon weer een RSS feed, maar dan proprietary.
GeroldM @supersnathan948 juni 2023 15:08
Je hebt helemaal gelijk. RSS en het concept erachter is helemaal niet dood, zoals Google beweerde, toen het zijn RSS reader software uitschakelde.

En het daarna gewoon weer toepaste in hun YouTube site. Het 'hit the bell and be informed of new content' op een kanaal is niets meer of minder dan dat. Zelf maak ik (graag) gebruik van RSS feeds en een aparte feedreader, QuiteRSS in mijn geval. Hou er zo'n 200 websites en zo'n 100 Youtube kanalen mee in de gaten. Wanneer een Youtube kanaal wat nieuws online zet, dan ben ik er heel snel van op de hoogte en heb de mogelijkheid om het meteen te bekijken. Als ik daar tijd voor heb of kan maken.

Het concept '1 bron en veel non-interactieve ontvangers' mag dan misschien oud zijn, het is nog altijd niet versleten. Net zo goed als dat RSS een oude internet-standaard is, vertoont deze ook geen 'metaal-moeheid'.

Door het gebruik van RSS-readers heb ik het idee dat ik redelijk tot goed op de hoogte ben van wat er speelt in mijn interesse gebieden, zonder dat ik daarvoor veel moeite hoef te doen en ook niet door reclame hoef te waden om de content tot me te nemen.

Vraag me nu al af wanneer WhatsApp het nodig gaat vinden om reclame-boodschappen in deze kanalen toe te passen, want duur/winst.
supersnathan94
@GeroldM8 juni 2023 16:24
Het mooie is dat RSS gewoon een open standaard is die eigenlijk gewoon een API ontsluit naar de buitenwereld in de vorm van een pubsub systeem. Het maakt geen drol uit wat je daar dan weer aan knoopt. Zo heb ik de tweakers feed op magic mirror aangesloten en zie ik de laatste vijf headlines gewoon voorbij komen.

Het nadeel voor de aanleverende partij is dat er vrijwel geen profiling mogelijkheid is en je geen advertenties kunt pushen zoals dat in een website of app wel kan.

Maarja. Voor de gebruiker is dat dan weer een voordeel ;).

Ik zou dit dus ook nog wel een goede kans van slagen geven voor andere zaken dan alleen slap conspiracy geneuzel als er daadwerkelijk een RSS optie bij komt. Dan is consumptie een stuk eenvoudiger en passief mogelijk.
Anonymoussaurus
@HKLM_8 juni 2023 12:35
"Kanalen" lijkt mij nou ook niet zozeer duidelijk voor de leek, tenzij ze bekend zijn met Discord/Slack/MatterMost.
sypie @johan2238 juni 2023 11:36
Voorheen heette dat een verzendlijst. Is dat inmiddels een kanaal geworden?
Alekz87 @sypie8 juni 2023 11:40
Denk dat dit meer is zoals in telegram nu werkt.
fjjl @sypie8 juni 2023 11:42
Een verzendlijst gebruik je om een bericht naar verschillende contactpersonen in een keer te sturen privé. Dus contactpersonen weten niet van elkaar wie het bericht heeft ontvangen.
Een groepschat met deelnemers kan zo ingesteld zijn door de beheerders dat alleen de beheerder berichten kan plaatsen, je kunt hierbij wel zien wie er deelneemt. De beheerders voegen de mensen toe.
Deze nieuwe functionaliteit maakt ook zo’n groepschat waar alleen de beheerder kan plaatsen maar je kunt zelf de kanalen opzoeken en volgen ipv dat je uitgenodigd moet worden
xFeverr @sypie8 juni 2023 11:47
Een verzendlijst stuurt de berichten naar individuele personen. De berichten belanden in de één-op-één gesprekken met die persoon en ze kunnen dan ook individueel erop reageren.
Groepschats zijn er ook waarbij alleen beheerders berichten kunnen sturen. Die berichten komen op één plaats. Reageren op een bericht met van die emoji's kan wel en is voor iedereen zichtbaar.

Wat we nu krijgen zijn openbare kanalen waarin berichten gezet kunnen worden door de beheerders. Je kunt die kanalen volgen waardoor je meldingen ontvangt. Maar ook zonder volgen kun je berichten lezen en terugkijken zo te zien.

Het zal mij benieuwen.
japio010 8 juni 2023 11:11
Lees ik niet goed, maar wat is er anders dan een huidige groepchat waar alleen de beheerder een bericht kan plaatsen?
Kortom dit bestaat toch al? Of wat is er dan precies anders?

[Reactie gewijzigd door japio010 op 22 juli 2024 20:28]

Criteria @japio0108 juni 2023 11:13
Dit is meer in de richting van kanalen om te volgen dan groepschat zoals je ze nu kent.
Zoals @himlims_ al meldde heeft dit veel weg van Telegram zijn manier van kanalen.
jeroen79 @Criteria8 juni 2023 11:19
Wat is dan het verschil tussen een groepschat en een kanaal?
Criteria @jeroen798 juni 2023 11:29
Kijkend naar de screenshots niet bijzonder veel. Zo te zien komt er een apart tabblad voor.
Er zijn in ieder geval geen limieten aan hoeveelheid personen die in de groep zitten. Je kan klaarblijkelijk ook niet zien wie in de groep zit.
Anonymoussaurus
@Criteria8 juni 2023 11:55
Er zijn wel degelijk meer verschillen dan dat: Anonymoussaurus in 'WhatsApp introduceert groepschats waarin alleen beheerder berichten kan sturen'
CH4OS
@jeroen798 juni 2023 11:55
Een groepschat maak je zelf aan én selecteer je de leden van, bij een kanaal maak je die aan en kan iedereen erop 'abonneren'.
STIMPPYYY @CH4OS8 juni 2023 12:25
Je kunt een huidige afgeschermde groeps-chat ook al delen met een link :)
CH4OS
@STIMPPYYY8 juni 2023 12:37
Dan moet je dus de link hebben om jezelf bij de groep te kunnen voegen, deze kanalen komen in een (openbaar) soort register te staan, tenzij je aangeeft dat het privé is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 20:28]

thias88 @jeroen798 juni 2023 11:45
Een kanaal is een waterweg en een groepschat een digitale tool om te communiceren
p0st @japio0108 juni 2023 11:17
Precies wat ik dacht toen ik het bericht las.. Ben ook benieuwd!
Martinspire @japio0108 juni 2023 13:34
Zo te zien gaat dit om openbare groepen waar je ook op kunt zoeken. En je dus niet lid hoeft te zijn om de berichten te zien. Daarom komt het ook op een aparte tab.

Ik verwacht niet dat er veel gaat veranderen. Veel groepen zijn opgezet om ook te beheren wie de berichten kunnen zien, dan wil je niet daarbuiten informatie delen.

Het is leuk dat ze een voetbalclub benoemen, maar daarvan wil je soms iets delen wat niet bedoelt is voor niet-leden en die controle heb je nu dus niet. Ik verwacht dat er weinig gaat veranderen. Ik zat ook eerst te denken aan een kanaal voor mijn appartementencomplex, maar als buitenstaanders ook meelezen, dan kun je dus niks zeggen over diefstal, vandalisme of verdachte individuen, want de dader leest dan ook mee. En dat zijn toch wel onderwerpen die je wilt delen. Maar ook iets als onderhoud of verhuizing niet, want dat geeft weer een mogelijkheid om het complex of zelfs woningen te betreden.

Dus tenzij ze een mogelijkheid toevoegen te beheren wie er wel of niet in de groep mogen of wel of niet berichten mag lezen, verwacht ik weinig nut hiervan. Het is fijn als een festival een extra kanaal heeft om berichten te delen, maar voor de meeste plekken is het toch niet zo handig. Ik zou bijvoorbeeld best mijn gemeente willen volgen of een veiligheidsregio voor meer informatie (wat niet in een nl-alert past), maar het nut is dus erg laag. Misschien is het een opstap naar de Telegram groepen die iedereen kan joinen, maar het gaat allemaal wel erg traag.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 20:28]

HansvDr @Martinspire8 juni 2023 15:57
Veel voetbalclubs doen iets met tussenstanden. Nu veel op Twitter, misschien straks wel op een WA kanaal.

Onze club doet het al via WA alleen dan in een groepschat, ik kan me voorstellen dat dat straks een kanaal gaat worden.
ADT_Phantom @japio0108 juni 2023 11:13
Ik weet het niet zeker, maar moet je nu niet uitgenodigd worden om in een groep te komen. Met dit kan je je 'Abonneren' op een groep.
jeroen79 8 juni 2023 11:17
Bestaat dit niet al?
https://imgur.com/OtsqdtD
Anonymoussaurus
@jeroen798 juni 2023 11:42
Nee, dat is iets anders: dat zijn communities. Zie hier voor de verschillen: Anonymoussaurus in 'WhatsApp introduceert groepschats waarin alleen beheerder berichten kan sturen'

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 20:28]

SgtElPotato @jeroen798 juni 2023 12:01
Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar ik denk dat ze graag naar de concurenten kijken en dingen toevoegen omdat ze anders achter lopen?

Ik wou dat er een mogelijkheid was om dit soort dingen te verbergen in het menu, ik gebruik dat namelijk niet.
alwuzomondo 8 juni 2023 11:56
In screenshots stelt Meta voorbeelden voor: een gemeenteraad,
Wow, dat is pas echt een heel slecht idee, dan moet je als burger even de voorwaarden van Meta accepteren voordat je kunt lezen wat de gemeenteraad te zeggen heeft.

[Reactie gewijzigd door alwuzomondo op 22 juli 2024 20:28]

Alxndr @alwuzomondo8 juni 2023 12:50
Kom op, ga nou niet doen alsof niet iedereen en z'n moeder niet al jaren alle voorwaarden van iedere willekeurige social media zonder een letter te lezen accepteert.
alwuzomondo @Alxndr8 juni 2023 13:26
Zeker niet iedereen. Ik in ieder geval niet, en daar ben ik niet enige in. Gemeenteraden en andere publieke instituten bovenal zouden niet moeten meewerken aan het normaliseren van dit soort diensten met onredelijk voorwaarden van surveillance kapitalisten.
Alxndr @alwuzomondo8 juni 2023 13:35
Wil je nu serieus beweren dat je de complete voorwaarden van Meta (en alle andere sociale media, software en diensten die je gebruikt) hebt doorgelezen?

Je kunt me toch niet kwalijk nemen dat ik moeite heb om dat te geloven. Hoeveel pagina's en tijd hebben we het dan wel niet over per platform? En houdt je alle wijzigingen en aanpassingen dan vervolgens ook bij?
alwuzomondo @Alxndr8 juni 2023 13:55
Dat beweer ik niet, lees nog eens wat je zelf schreef "zonder een letter te lezen ".
Van Meta heb ik voldoende gelezen om de voorwaarden af te wijzen en hun diensten niet te gebruiken.
Verwijderd @Alxndr8 juni 2023 15:22
nou, ik niet. Ik heb geen Whatapp meer.

Dus ik zou het zeer vervelend vinden als de gemeente informatie gaat geven als dat alleen via een whatsapp kanaal gaat.

Sommige bedrijven hebben daar al een handje van. Ik vind het een slecht idee om de communicatie en transacties van onze hele maatschappij in de handen van 1 app van 1 amerikaans bedrijf te leggen die ook nog eens een bedenkelijke praktijken erop nagehouden heeft met gebruikers-data in het verleden.
himlims_ 8 juni 2023 11:10
proeft beetje als telegram :+

//edit; waarom wordt dit weer in de - gezet? Dit is namelijk precies wat whatsapp introduceerd; feature die al jagen bij telegram ingebakken zit

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 20:28]

SilentDecode @himlims_8 juni 2023 12:06
Jup, gebruik ik al jaren. Waarschijnlijk word de implementatie van Whatsapp ongeveer de helft zo goed als die van Telegram.
PikachuNL @himlims_8 juni 2023 12:47
Beetje heel erg ja. Nu je het zegt, ik moet eens een keer een telegram-feature-in-whatsapp-bingokaart maken. Gegarandeerd prijs!
Cogency 8 juni 2023 11:42
Kom nou eens een keer met een @iedereen …
JDx 8 juni 2023 11:51
Dus eigenlijk gewoon een soort "Twitter" in Whatsapp?
darknessblade 8 juni 2023 11:51
En kan je als gebruiker ook uit zo'n groep stappen, of moet je toestemming krijgen van de "beheerder"

Dit gaat zeer snel worden misbruikt door criminelen, [spam, malware, etc]
Anonymoussaurus
@darknessblade8 juni 2023 12:12
Ja, je volgt het kanaal of je volgt het niet. Als je iemand wilt ontvolgen op social media hoef je toch ook geen toestemming te vragen? :P
E Pericoloso 8 juni 2023 12:07
Doet me denken aan Loesje.
https://youtu.be/ezKdnpg91PU?t=54
Loesje was de groepschat van het orkest.

Tja, "groepschat" is echt zo'n woord waar een koppelteken op zijn plaats is, zeker als je woorden uit 2 talen gaat samenvoegen.

Groeps-chat voorkomt verwarring met Loesje.

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