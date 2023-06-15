'WhatsApp werkt aan functie om meer accounts te gebruiken op een toestel'

WhatsApp komt met een nieuwe functie waarmee het mogelijk wordt om verschillende accounts te gebruiken in de app. Op dit moment is de functie alleen nog beschikbaar via de bèta-app van WhatsApp Business.

Bron: WABetaInfo

De functie voor het gebruiken van verschillende accounts zit in bètaversie 2.23.13.5 van WhatsApp Business, laat WABetaInfo weten. De website meldt dat de functie op dit moment nog niet beschikbaar is voor particuliere gebruikers, maar suggereert dat de kans aanzienlijk is dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. In de bèta is te zien dat WhatsApp een menu heeft geïmplementeerd waarin gebruikers kunnen selecteren met welk account ze willen inloggen.

Met de integratie van de multiaccountfunctie krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gesprekken en werkgerelateerde discussies in één app te beheren. Met de integratie van de functie zouden gebruikers geen gebruik meer hoeven maken van twee verschillende telefoons of twee losse apps, zoals de 'gewone' WhatsApp-app en WhatsApp Business. Het is niet bekend wanneer de nieuwe feature beschikbaar komt voor alle gebruikers.