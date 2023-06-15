'WhatsApp werkt aan functie om meer accounts te gebruiken op een toestel'

WhatsApp komt met een nieuwe functie waarmee het mogelijk wordt om verschillende accounts te gebruiken in de app. Op dit moment is de functie alleen nog beschikbaar via de bèta-app van WhatsApp Business.

WhatsApp Multi-Account
Bron: WABetaInfo

De functie voor het gebruiken van verschillende accounts zit in bètaversie 2.23.13.5 van WhatsApp Business, laat WABetaInfo weten. De website meldt dat de functie op dit moment nog niet beschikbaar is voor particuliere gebruikers, maar suggereert dat de kans aanzienlijk is dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. In de bèta is te zien dat WhatsApp een menu heeft geïmplementeerd waarin gebruikers kunnen selecteren met welk account ze willen inloggen.

Met de integratie van de multiaccountfunctie krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gesprekken en werkgerelateerde discussies in één app te beheren. Met de integratie van de functie zouden gebruikers geen gebruik meer hoeven maken van twee verschillende telefoons of twee losse apps, zoals de 'gewone' WhatsApp-app en WhatsApp Business. Het is niet bekend wanneer de nieuwe feature beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 15-06-2023 10:14
98 • submitter: Anonymoussaurus

15-06-2023 • 10:14

98

Submitter: Anonymoussaurus

Lees meer

Gebruikers WhatsApp Web kunnen binnenkort ook status aanpassen
Gebruikers WhatsApp Web kunnen binnenkort ook status aanpassen Nieuws van 27 december 2023
WhatsApp brengt functie uit om twee accounts op één toestel te gebruiken
WhatsApp brengt functie uit om twee accounts op één toestel te gebruiken Nieuws van 19 oktober 2023
WhatsApp Web-bèta krijgt schermvergrendeling met wachtwoord
WhatsApp Web-bèta krijgt schermvergrendeling met wachtwoord Nieuws van 14 augustus 2023
WhatsApp introduceert functie voor korte videoberichten
WhatsApp introduceert functie voor korte videoberichten Nieuws van 28 juli 2023
WhatsApp introduceert functie om niet-opgeslagen nummers aan te schrijven
WhatsApp introduceert functie om niet-opgeslagen nummers aan te schrijven Nieuws van 20 juli 2023
WhatsApp laat gebruikers chats lokaal overzetten via wifiverbinding
WhatsApp laat gebruikers chats lokaal overzetten via wifiverbinding Nieuws van 30 juni 2023
WhatsApp Business heeft 200 miljoen gebruikers
WhatsApp Business heeft 200 miljoen gebruikers Nieuws van 27 juni 2023
WABetaInfo: WhatsApp test extra instellingen Proxy-functie
WABetaInfo: WhatsApp test extra instellingen Proxy-functie .Geek van 23 juni 2023
WhatsApp krijgt functies voor uitleg privacyopties en negeren onbekende bellers
WhatsApp krijgt functies voor uitleg privacyopties en negeren onbekende bellers Nieuws van 20 juni 2023
WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerder berichten kan sturen
WhatsApp introduceert Kanalen waarin alleen beheerder berichten kan sturen Nieuws van 8 juni 2023
WhatsApp werkt aan mogelijkheid om scherm te delen tijdens bellen
WhatsApp werkt aan mogelijkheid om scherm te delen tijdens bellen Nieuws van 28 mei 2023
WhatsApp test volgens WABetaInfo unieke gebruikersnamen
WhatsApp test volgens WABetaInfo unieke gebruikersnamen Nieuws van 25 mei 2023
Meer producten en artikelen
Internettoegang Websites en community's Bèta Whatsapp

Reacties (98)

-Moderatie-faq
98
96
28
0
0
56
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Geerbeer94 15 juni 2023 10:29
Dat zou top zijn, nu heb ik gewone WA en WA Business. Als ik die twee apps in 1 app kan gebruiken is dat handig. Zeker als de chats van m'n zakelijke nummer achter een andere tab zit. Ik gebruik die erg weinig voor WA, maar zou het wel vervelend vinden als die chats tussen prive chats zitten.
Jan-Will3m @Geerbeer9415 juni 2023 10:36
Bij Samsung werkt dit al jaren. Je moet wel 2 simkaarten in je toestel hebben. Het is compleet gescheiden, hetzelfde geldt overigens ook voor je browser geschiedenis. Ik zweer erbij, op deze manier hoef ik niet met 2 telefoons rond te lopen.
Verwijderd @Jan-Will3m15 juni 2023 10:49
Ik neem aan dat zij de app sandboxen en twee keer naast elkaar draaien?
Jan-Will3m @Verwijderd15 juni 2023 11:03
Ja, Meta weet dus niet dat de 2 Whatsapp accounts op 1 toestel staan. Dat vind ik prettig.
Op deze manier, zoals in het artikel staat weet Meta het wel. Meer privacy gevoelige info naar hun.
SgtElPotato @Jan-Will3m15 juni 2023 11:10
Alsof Meta geen DID's door stuurt en daar op kan matchen??
Jan-Will3m @SgtElPotato15 juni 2023 11:53
Ik weet niet wat DID is, maar als je hardware serienummers bedoelt, en deze zijn uitleesbaar vanuit een sandbox , dan heb je helemaal gelijk.
jeff2 @Jan-Will3m15 juni 2023 23:25
Nee, DID is geen serienummer, maar wel een gewoon telefoonnummer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_inward_dial
breezie @SgtElPotato15 juni 2023 14:38
Vroeger kon je een device nog uniek identificeren, maar Google heeft beetje bij beetje die API's dicht geschroefd waardoor dat een stuk moeilijk geworden is.
Tweakert2020 @Jan-Will3m15 juni 2023 11:17
wat voor privacy gevoelige info zou er naar hun gaan?
youridv1 @Jan-Will3m15 juni 2023 11:25
Ja, Meta weet dus niet dat de 2 Whatsapp accounts op 1 toestel staan.
Je gaat me toch niet vertellen dat je die zin werkelijk geloofd? Dat je de app twee keer naast elkaar kunt installeren wil nog niet zeggen dat de whatsapp client niet om zich heen kan kijken op je telefoon en gegevens over het toestel kan verzamelen. Hij conflicteert dan wel niet met de andere whatsapp client, maar dat wil niet zeggen dat hij geen device id van je telefoon noteert.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 08:41]

DigitalExorcist @Jan-Will3m15 juni 2023 11:56
Allicht weet Meta dat allang. Die hoeven écht de inhoud van je conversaties niet te kennen (dat zullen ze eerlijkheidshalve ook niet weten), maar device ID's, locatie, gebruik qua bewegingssensoren, diagnostische data - álles eromheen hebben ze wel en dat kunnen ze met enorme precisie aan elkaar hangen om je profiel op te bouwen.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 23 juli 2024 08:41]

MikeOO @Jan-Will3m15 juni 2023 15:32
Niet alleen Samsung maar meerdere merken. Gebruik het ook al een paar jaar op mijn OnePlus 7T ;)
swhnld @Jan-Will3m15 juni 2023 10:56
Bij Samsung is dat Dual Messenger, en je kloont er een stukje Android mee in een Sandbox, en daarbinnen draai dan een kopie van Whatsapp. Feitelijk staat Whatsapp dus 2 keer geïnstalleerd op je telefoon.
Je kunt dit ook bereiken door WhatsApp en Whatsapp business te installeren, dan heb je ook 2 Whatsapp clients op je telefoon, dit zie je veel op de iPhone met dual sim omdat je daar geen apps kunt klonen.

Echter de functie waar hier over gesproken wordt is de mogelijkheid om binnen 1 Whatsapp installatie tussen 2 accounts te wisselen. Dit beginnende bij de Business app, wat handig is voor call centers die op die manier meerdere klanten kunnen bedienen en die daar ook voor betalen.
Of en hoe goed dit gaat werken op de telefoon voor particulieren als het beschikbaar komt hangt van de UI af. Zelf heb ik het ook 2 keer op mijn telefoon staan, zakelijk en prive, maar je moet wel goed opletten in welke versie je zit dat je niet een contact vanuit de verkeerde client een bericht stuurt, je wil je prive nummer niet zakelijk, of je zakelijke nummer niet prive gebruiken. hopelijk kun je met kleurtjes het verschil aangeven, of nog beter scheiding in welk adresboek voor welke klant. Je zakelijke contacten zitten dan in je werkaccount als MS365 gekoppeld en je prive contacten dan aan je Hotmail/Gmail client.
Jan-Will3m @swhnld15 juni 2023 11:08
Meta weet dus niet dat de 2 Whatsapp accounts op 1 toestel staan. Dat vind ik prettig.
Op deze manier, zoals in het artikel staat weet Meta het wel. Meer privacy gevoelige info naar hun.
Op Samsungs manier is er nauwelijks kans dat je werk en prive niet gescheiden houdt. Ik vind hun oplossing beter dan deze uit het artikel voor mij. Ik gok dat hun oplossing beter voor hun uitkomt.
lilmonkey @Jan-Will3m15 juni 2023 11:31
Dat is natuurlijk onzin, Meta weet heel goed dat die twee apps op hetzelfde apparaat draaien via je device ID enzo.
Carlos0_0
@Jan-Will3m15 juni 2023 14:12
Ik hoef ook niet met 2 telefoons rond te lopen door Whatsapp Business, werknummer in whatsapp business en prive in de normale whatsapp(Prive Esim en werk fysieke kaartje in toestel).

Bij Samsung clone je toch de app ofzo, dat je een soort 2 keer whatsapp normaal op je telefoon heb ?.
Verwijderd @Jan-Will3m15 juni 2023 16:08
Geen twee simkaarten in één toestel nodig.
Heb op mijn Samsung 6 lite tablet 2 WhatsApp account met de nrs van mijn 2 dom telefoons.
Op de simkaart die er in zit heb ik geen WhatsApp, gebruik die alleen voor internet onderweg.
njitter @Geerbeer9415 juni 2023 12:15
persoonlijk vind ik het wel handig om op 1 telefoon de reguliere WA en WAB te hebben. WAB heeft een ander icoontje dus als daar een bericht van komt dan zie ik dat. En als ik mijn telefoon in de Prive stand zet kan ik mijn zakelijke WAB muten.
Carlos0_0
@Geerbeer9415 juni 2023 14:13
Ik vind op zich niet erg om whatsapp Business erop te hebben, gebruik het ook niet veel dus vind wel prima.
Zo kan ik ook in vakantie gewoon zeggen ik wil geen meldingen van whatsapp business app(Ook geen dingetje bij icoontje van whatsapp dat er iets nieuws is), maar van prive komen ze gewoon binnen.

Dus geen idee hoe dit werkt dan in 1 app uiteindelijk, ben uiteraard wel benieuwd.
Ik zou idd ook niet willen de werk en prive chats dan door elkaar komen, en je toch wel aparte instellingen kan doen per profiel/nummer(Voor notificaties bijv).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 08:41]

piertje1984 15 juni 2023 10:18
Jeetje spijt me zeer voor mn reactie.. iets te snel en niet bij stil gestaan.

[Reactie gewijzigd door piertje1984 op 23 juli 2024 08:41]

Polydeukes @piertje198415 juni 2023 10:22
hiermee wordt overspel ook echt wel in de kaart gespeeld..
Wat een nonsens. Het beschikken over een mes maakt je geen moordenaar.
punisher007 @piertje198415 juni 2023 10:22
Ik vind de link die je legt met overspel echt belachelijk. Net alsof dat aan iets anders ligt dan de persoon …..
NederLord @piertje198415 juni 2023 10:23
Los van dat het niet de zaken zijn van WhatsApp of andere diensten, hoe helpt dit overspel? Ik neem aan dat je je partner überhaupt niet gaat controleren op berichten naar vreemde mensen, ook niet op een enkel account.
Tweakert2020 @NederLord15 juni 2023 11:15
met chatvergrendeling valt er een stuk minder te conrolren ;)
Benjamin- @Tweakert202015 juni 2023 12:11
Op mijn telefoon zit ook een vergrendeling? Ik kan ook apps verstoppen e.d.

Overspel is niet zo moeilijk te verbergen, in ieder geval niet vanuit een technologisch perspectief.
JeroenH @Benjamin-15 juni 2023 14:39
Maar ik denk dat het tegenwoordig ook vaak langs de technogische weg uitlekt, voornamelijk door slechte opsec.
Anonymoussaurus
@piertje198415 juni 2023 10:23
lol, volgens mij zegt dat meer wat over jou dan over deze feature als je meteen aan overspel denkt. ;)
ArawnofAnnwn @piertje198415 juni 2023 10:34
Ik heb twee simkaarten, zakelijk en prive. Ik wil graag op beide whatsapp gebruiken. Dus nu verdenk jij mij van overspel? Oh ja, ik ben ook nog eens single.

Ik vind je redenatie ook raar. Overspel word helaas veel gedaan, zelf ook de dupe van geweest, vandaar dat ik weer single ben, maar dat heeft niets met dit te maken.

Bij mij op het werk loopt bijna iedereen met twee telefoons rond. Er maar eentje hebben met meerdere simkaarten en whatsapp kunnen gebruiken met meerdere simkaarten is alleen maar handig. Dat scheelt al duizenden mensen op mijn werk alleen, die ineens geen twee telefoons nodig hebben.
Zworez @ArawnofAnnwn15 juni 2023 10:58
Het kan zijn dat ik het laatste regels met tekst verkeerd lees, maar waarom was WhatsApp business geen oplossing voor jullie? WhatsApp voor privé en WhatsApp Business voor zakelijk. Scheelt een tweede telefoon.

Of hebben jullie ook meerdere sim-kaarten op het tweede toestel?
Calamor @Zworez15 juni 2023 13:17
Ik heb ook 2 sim-kaarten in 1 telefoon en het zelfde manier WhatsApp. Prive is WhatsApp en heb ook de app Whatsapp Business voor de 2de sim-kaart.
riotrick @Zworez15 juni 2023 13:39
Ik heb ook 2 simkaarten in m'n telefoon. Een persoonlijk en eentje van het werk. Ik gebruik dual messenger van samsung om een tweede whatsapp te installeren. Dan zit er eentje op m'n privé en eentje op m'n zakelijke nummer.
ArawnofAnnwn @Zworez15 juni 2023 15:36
Whatsapp business is voor zakelijk gebruik. Voor zzpers en kleine bedrijven, niet om twee keer per maand een berichtje mee te versturen naar een collega. Ik heb daarnaast zelf besloten om whatsapp te gebruiken voor de mensen die dat nog gebruiken en nog niet op telegram zitten. Dat zijn er gelukkig niet zo veel meer, meeste collega's, vrienden en familieleden zitten al lang op Telegram.
lilmonkey @ArawnofAnnwn15 juni 2023 11:26
OnePlus telefoons hebben al vele jaren de mogelijkheid om bepaalde apps, waaronder WA, op beide simkaarten te gebruiken. Bij ondersteunde apps wordt dan automatisch een clone van de app voor simkaart 2 beschikbaar gemaakt en dat werkt naadloos en perfect.

Ik was in de veronderstelling dat dual-sim telefoons van andere fabrikanten vergelijkbare oplossingen hadden, is dat niet zo?
FlaaMindO @lilmonkey15 juni 2023 12:05
Samsung heeft de optie om voor meerdere apps een 2 app van te instaleren.
Ik heb een S22 met dual sim 1 voor werk 1 voor prive deze simkaarten kan je ook aan het uit zetten als je bijvoorbeeld op vakantie bent.
BeosBeing @lilmonkey15 juni 2023 12:26
... Bij ondersteunde apps wordt dan automatisch een clone van de app voor simkaart 2 beschikbaar gemaakt en dat werkt naadloos en perfect.

Ik was in de veronderstelling dat dual-sim telefoons van andere fabrikanten vergelijkbare oplossingen hadden, is dat niet zo?
Nee, dat is eerder uitzondering.
Bij één van mijn vorige telefoons, als ik me goed herinner was dat mijn LG G6, was er een optie, maar dat ondersteunde maar een beperkt aantal apps, WA was er denk ik één van, maar hoewel de volledige lijst ondersteunde apps 3 of 5 was, werkte het voor mij hooguit op twee, en niet met andere apps waarvoor ik het juist wilde gebruiken. Een andere app die in de Play Store stond werkte zo omslachtig, of eigenlijk niet, dat ik dat na een paar weken weer heb laten varen.

Wat @FlaaMindO beschrijft over het aan- en uit zetten van twee sims, is wel min-of-meer standaard voor alle dual-sim-telefoons, maar dat werkt dan alleen voor de functies bellen, sms-sen en mobiele data (internetverkeer).Zelfs de voormalige one-sim-only-koning Apple ondersteund dat inmiddels via één fysieke en een e-sim, met twee e-sims (of met een model voor de Chinese markt op twee fysieke sims).
Sp3ci3s8472 @ArawnofAnnwn15 juni 2023 12:18
Overspel op je simkaarten, het zou verboden moeten worden!
Verwijderd @Sp3ci3s847215 juni 2023 16:13
Overspelige simkaarten, die moeten verbonden worden O-) :+
0Burner0 15 juni 2023 10:19
Dit stond toch al op tweakers:

nieuws: WhatsApp laat gebruikers hetzelfde account op meerdere telefoons gebr...
BlackMage @0Burner015 juni 2023 10:21
Dat ging over 1 whatsapp account op meerdere telefoons. Nu gaat het over meerdere whatsapp accounts op 1 telefoon.
Rob Loos @0Burner015 juni 2023 10:22
Klopt, het nieuwe artikel gaat over meerdere accounts op 1 telefoon.
het oude artikel over 1 account op meerdere telefoons.
Polydeukes @0Burner015 juni 2023 10:22
Dit is anders. Meerdere accounts op 1 telefoon.
FlipFluitketel Frontpage Admin @0Burner015 juni 2023 10:23
Nee, dat is wat anders. Daar staat dat je 1 account (0612345678) op meerdere toestellen (toestel A en B ) kunt gebruiken. Dit artikel is dat je op toestel A account 0612345678 en 0687654321 kunt gebruiken.

[Reactie gewijzigd door FlipFluitketel op 23 juli 2024 08:41]

Muis666 @0Burner015 juni 2023 10:23
Deze is andersom: Meerdere accounts op dezelfde telefoon...
Fishlip 15 juni 2023 11:48
Hoe lossen ze dat op met verificatie? Kun je dan éindelijk een account koppelen zonder telefoonnummer?
Joris748 @Fishlip15 juni 2023 12:15
Waarschijnlijk kan er aan beide nummers van de dual sim een account gekoppeld worden.
gooos @Fishlip16 juni 2023 09:44
Het zou sowieso handiger zijn als ze het telefoonnummer als vereiste zouden vervangen door bijv een emailadres. Eigenlijk zoals Google Hangouts werkte.
Fishlip @gooos19 juni 2023 13:38
Ja, dat zou écht een verademing zijn. Het weerhoud me er nu heel erg van om niet af en toe een week met een dumb-phone op pad te gaan, omdat whatsapp dan niet meer aankomt.
muffer 15 juni 2023 10:30
Hier ben ik best wel blij mee. Ik heb een dual sim telefoon met een nummer voor zakelijk en prive. Als ik de whatsapp berichten gewoon in 1 app kan hebben is dat lekker makkelijk.

Een mooie feature zou zijn dat je berichten van een van de meerdere accounts zou kunnen blokkeren voor bijvoorbeeld een vakantie.
sdk1985 15 juni 2023 11:08
Voor wie daar onbekend mee is; Samsung heeft al jaren dual messenger ondersteuning. Ondersteuning voor o.a. Whatsapp, Facebook en messenger.
Alxndr 15 juni 2023 11:50
Ik blijf het fascinerend vinden dat het 14 jaar moet duren voordat zulke simpele en voor de hand liggende opties wordt toegevoegd.

Wat heb ik er toch een schurfthekel aan het feit dat emoticons/stickers en weet ik wat al voor een onzin 100x meer prioriteit heeft dan praktische, nuttige zaken.
MadButcher 15 juni 2023 12:56
Wanneer komt de tablet-app van WA eens?
Telegram heeft dit al zolang.
Verwijderd @MadButcher15 juni 2023 16:21
Die snap ik niet.
Heb een Samsung 6lite tablet en daar 2x WhatsApp op.
Er zit wel een simkaart in maar die staat meestal uit en de WhatsApp Nrs zijn van mijn dom Phones.
Als ik via WhatsApp gebeld wordt op mijn dom Phone Nr komt dat op mijn tablet aan.
MadButcher @Verwijderd15 juni 2023 17:24
Ik heb een iPad.
Verwijderd @MadButcher15 juni 2023 19:05
Ik heb medelijden :+ :+ :+
MadButcher @Verwijderd16 juni 2023 13:06
ik heb geld
Verwijderd @MadButcher16 juni 2023 18:48
Zullen we ruilen? :P
SinergyX 15 juni 2023 11:11
Met de integratie van de multiaccountfunctie krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gesprekken en werkgerelateerde discussies in één app te beheren

Werkt dat niet in Workspace dan? Ik zou never nooit mijn zakelijk en prive in 1 app willen hebben, data heen en weer 'lekken' anno 2023 lijkt me redelijk funest.
Trithereon 15 juni 2023 13:19
Ik zou het fijn vinden als ik whatsapp 2x op mijn PC kan draaien.
1 x prive en 1 x zakelijk. Ja ik weet ik kan whatsapp via de browser starten maar heb liever 2x de applicatie.

Tenzij er een workaround is momenteel zonder dat ik het weet 8)7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.