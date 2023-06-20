WhatsApp krijgt functies voor uitleg privacyopties en negeren onbekende bellers

WhatsApp introduceert twee op privacy gerichte functies in de chatdienst. Zo kunnen gebruikers na de update onbekende bellers automatisch negeren en is er een begeleidingsfunctie waarmee gebruikers gewezen kunnen worden op de verschillende privacyfuncties van WhatsApp.

De functie 'Onbekende bellers stilhouden' is in de Instellingen van WhatsApp onder de Privacy-opties te vinden. De berichtendienst zegt inkomende oproepen automatisch te screenen om eventuele oplichters, spam en andere onbekende bellers te weren. Hoewel de smartphone niet overgaat als zo'n beller stilgehouden wordt, komt de oproep wel in de Oproeplijst te staan, zodat de gebruiker weet dat er gebeld is.

Daarnaast is er in hetzelfde menu een banner te zien met de functie 'Privacycontrole'. Gebruikers kunnen daarop tikken, waarna WhatsApp verschillende privacyfuncties uitlegt en met de gebruiker naloopt. Zo wil de dienst gebruikers attenderen op eventuele onbekende functionaliteit voor privacy. Beide nieuwe functies worden vanaf het moment van schrijven met één update aan WhatsApp toegevoegd; doorgaans hebben gebruikers op Android en iOS de update binnen enkele dagen binnen.