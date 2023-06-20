WhatsApp krijgt functies voor uitleg privacyopties en negeren onbekende bellers

WhatsApp introduceert twee op privacy gerichte functies in de chatdienst. Zo kunnen gebruikers na de update onbekende bellers automatisch negeren en is er een begeleidingsfunctie waarmee gebruikers gewezen kunnen worden op de verschillende privacyfuncties van WhatsApp.

De functie 'Onbekende bellers stilhouden' is in de Instellingen van WhatsApp onder de Privacy-opties te vinden. De berichtendienst zegt inkomende oproepen automatisch te screenen om eventuele oplichters, spam en andere onbekende bellers te weren. Hoewel de smartphone niet overgaat als zo'n beller stilgehouden wordt, komt de oproep wel in de Oproeplijst te staan, zodat de gebruiker weet dat er gebeld is.

Daarnaast is er in hetzelfde menu een banner te zien met de functie 'Privacycontrole'. Gebruikers kunnen daarop tikken, waarna WhatsApp verschillende privacyfuncties uitlegt en met de gebruiker naloopt. Zo wil de dienst gebruikers attenderen op eventuele onbekende functionaliteit voor privacy. Beide nieuwe functies worden vanaf het moment van schrijven met één update aan WhatsApp toegevoegd; doorgaans hebben gebruikers op Android en iOS de update binnen enkele dagen binnen.

WhatsApp privacy

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-06-2023 13:45
67 • submitter: Nald

20-06-2023 • 13:45

67

Submitter: Nald

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Reacties (67)

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Alxndr 20 juni 2023 13:49
Komt mij vreemd over, maar ik ben ook nog nooit door iemand gebeld die niet in mijn contacten lijst staat. Bovendien moet je WA toch verplicht aan een telefoonnummer koppelen?

Qua privacy vraag ik me af wat ze bedoelen, ik bedoel, het is Meta. Instellingen zoals blauwe vinkjes, wel of niet 'laatst gezien' etc zijn voor mij 'gewone instellingen'. Het lijkt wel alsof ze gewoon het buzz-word er weer even in moeten verwerken om te doen alsof het ze iets interesseert en het niet hun business-model is.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 17:28]

Horatius @Alxndr20 juni 2023 13:59
Ik word continu gebeld door mensen die niet in mijn contacten staan, zeker bij studentenverenigingen is dit heel normaal. Om iemand te bellen moet je ze in je contacten zetten, bij Whatsapp niet.
Dus als je een van de mensen in de vereniging even moet bellen en niet de complete vereniging in je telefoon wilt bel je ze via WA.
Alxndr @Horatius20 juni 2023 14:59
Mensen in een groep waar jij in zit (van je studentenvereniging bijvoorbeeld) staan misschien niet in je eigen contactenlijst (van je telefoon) maar wel in de contactenlijst van die groep. Misschien niet met een naam, maar wel met hun nummer.

Het is semantiek, maar als iemand die ik niet ken mij belt vanaf 0612345678 is dat voor bij geen 'onbekende beller' omdat ik het het nummer kan zien. Wanneer m'n moeder me belt en er staat 'onbekend' in het scherm noem ik dat wel een onbekende beller.
Horatius @Alxndr20 juni 2023 16:27
Ja het staat in de contactenlijst van de groep, zoals mijn voorbeeld bij studentenverenigingen waar iedereen in een groep zit. Ook kan je niet onbekend bellen via WA dus zie niet hoe dat relevant is.
Frogy @Horatius20 juni 2023 14:02
ik denk eerder andersom, als ik iemand wil bellen toets ik een nummer in, in mijn telefoon app. die vervolgens gaat bellen. als ik iemand via whatsapp wil bellen, moet ik er eerst een contact pers van maken
Horatius @Frogy20 juni 2023 14:04
Nee. Ik doe dit heel veel, je kan gewoon op het nummer van iemand in WhatsApp klikken en gelijk bellen. Oftewel ik hoef geen telefoonnummer te kopiëren naar de telefoon app of de persoon in mijn contacten te zetten.
Dit scheelt veel interacties oftewel in een setting waar je veel verschillende mensen af en toe moet bellen is dit erg handig.
Brandonvds @Horatius20 juni 2023 14:13
Er moet daarvoor wel een chat "actief" zijn met deze persoon.
Je kan niet "insert random persoon" zijn/haar nummer invoeren en direct bellen vanuit whatsapp.
Er moet altijd een gedeelde groep zijn, of de ander heeft jou in zijn contactenlijst moeten zetten.
jaenster @Brandonvds20 juni 2023 14:49
Wat dus perfect past bij het voorbeeld wat @Horatius aanhaalt, met een studenten vereniging.
Frogy @Horatius20 juni 2023 14:13
deze heeft je dan al een keer gebeld of zit in een groepschat ?
dan kan ik mij daar iets bij voorstellen. maar out of de blue iemand bellen met whatsapp niet volgens mij
Horatius @Frogy20 juni 2023 16:28
Nee zoals ik al zei, binnen verenigingen (waar iedereen in een groepschat zit) is dit heel makkelijk.
Frogy @Horatius21 juni 2023 09:11
ah het vertaalde community :D dat verklaart het
PhilipsFan @Horatius20 juni 2023 14:11
Maar het zou nog handiger zijn als je vanuit Whatsapp gewoon kon bellen via de normale telefoon-app. Zoals het oorspronkelijk ook bedoeld is, zegmaar.
Alxndr @PhilipsFan20 juni 2023 15:10
Oorspronkelijk bedoelt door wie? Je kunt niet direct vanuit whatsapp 'gewoon bellen', maar dat is logisch, ze willen je binnen hun app houden.

Maar WA gebruikt je de contactenlijst van je telefoon, dus tenzij het gaat om 'onbekende' personen die in groepschats zitten, kun je die gewoon direct via je telefoon-app bellen. Waarom zou je dan eerst whatsapp openen?

Sowieso, wat is het voordeel van ouderwets bellen? Gesprekskwaliteit is al lang niet meer altijd beter, en bovendien kost het geld (hoewel 'onbeperkt bellen' vrij normaal is geloof ik).
rbr320 @Horatius20 juni 2023 14:07
Om iemand te bellen moet je ze in je contacten zetten, bij Whatsapp niet.
Onzin, je kunt toch gewoon een nummer intoetsen met de keypad?
Horatius @rbr32020 juni 2023 16:28
Dan moet ik dus het nummer uit whatsapp halen en vervolgens intoetsen op de keypad, kan ik ze net zo goed in mijn contacten zetten. Het gaat erom hoeveel interacties er nodig zijn.
rbr320 @Horatius20 juni 2023 23:47
Zojuist getest: van iemand die niet in mijn contactenlijst zit kan ik met 3 handelingen het nummer kopiëren vanuit Whatsapp, daarna kan je het nummer plakken in je telefoon app. Toevoegen niet nodig en misschien 1 of 2 handelingen meer dan dat wel doen, dus de hoeveelheid extra moeite valt wel mee.
Horatius @rbr32021 juni 2023 00:00
Whatsapp bellen: klikt op contact, drukt bellen
Kopiëren naar telefoon app: klikt op contact, klikt op contact informatie, ingedrukt houden op nummer om te kopieren, uit app gaan, telefoon app openen, evt navigeren naar waar je nummer kan plakken, nummer plakken, bellen.

Dat is 2 acties tov 7 of 8. Bij UX design zou dit echt schandalig zijn en is dit enorm extra veel moeite. Als je kijkt op n=1 schaal kan prima. Maar op grotere schaal is dit zoveel meer moeite. En dit gaat al om snel iemand bellen, misschien meerdere mensen snel achter elkaar. Dus vanuit een UX standpunt ben ik het heel erg niet mee eens dat de hoeveelheid extra moeite wel meevalt.
rbr320 @Horatius21 juni 2023 02:49
Excuus, ik dacht dat jij de persoon in deze conversatie was die mensen juist niet via Whatsapp wilde bellen en ook niet via Whatsapp gebeld wilde worden, maar dat is iemand anders. Iemand die zo'n sterke persoonlijke voorkeur heeft zou niet moeten zeuren over het uitvoeren van een paar extra handelingen. Maar voor jouw use-case snap ik inderdaad goed dat bellen via Whatsapp erg gemakkelijk is.

Een ander voordeel van bellen via Whatsapp dat men nog wel eens over het hoofd ziet: het werkt ook als je ergens bent waar je geen GSM of 4G bereik hebt, of als je databundel of belminuten op zijn, maar waar je wel WiFi hebt.
Aldy @rbr32021 juni 2023 17:42
Een ander voordeel van bellen via Whatsapp dat men nog wel eens over het hoofd ziet: het werkt ook als je ergens bent waar je geen GSM of 4G bereik hebt, of als je databundel of belminuten op zijn, maar waar je wel WiFi hebt.
Misschien ben ik de enige, maar ik heb al 25 jaar een mobiele telefoon en het is nog nooit gebeurd dat ik geen GSM of 2, 3, 4 of 5G had, wel dat ik op een plek zat waar geen WiFi was. :)
Vuurvleugelhart @Horatius20 juni 2023 15:45
Bron van het telefoonnummer is dan whatsapp, maar het bellen zelf doe je dan niet via whatsapp maar het gsm-netwerk.
WoutervOorschot @Horatius20 juni 2023 16:40
Om iemand te bellen hoeft iemand niet in je contacten te staan, je tikt gewoon het nummer in :+

In whatsapp kun je wel relatief makkelijk niet-opgeslagen nummers bellen inderdaad, als je met anderen in een groepschat zit. Zo niet is het juist lastiger dan via gewone telefoon.
jpsch @Alxndr20 juni 2023 15:19
Ik deze week voor het eerst. En 't leek een of andere spam of zo. Meteen verwijdert.
Alxndr @jpsch20 juni 2023 15:29
Maar wat zag je dan precies op je scherm?
jpsch @Alxndr20 juni 2023 15:47
Ik kreeg zo'n spambericht op WA (telefoon ging niet over) met een link waar ik op zou moeten klikken.
Nog nooit gehad. Maar is denk ik geen beller geweest.
PhilipsFan 20 juni 2023 13:49
Kom op Whatsapp. Ik wil ALLE bellers stilhouden omdat ik Whatsapp geen toegang tot mijn microfoon wil geven. Dat kan nu niet, met als gevolg dat mensen mij bellen via Whatsapp en ik het gesprek niet kan aannemen. Maar ik kan de beltoon ook niet stoppen.

Als ik iemand wil bellen gebruik ik daarvoor de telefoon…

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 17:28]

Verwijderd @PhilipsFan20 juni 2023 13:54
Wat is er mis mee met het verlenen van toegang tot je microfoon? Is er ergens bewijs van het feit dat whatsapp meer doet met je microfoon alleen dan bellen?
Voutloos @Verwijderd20 juni 2023 13:58
Deze vraag is verkeerd om, en schurkt daarmee tegen de ‘ik heb niets te verbergen’ denkfout aan.

Vanuit security en privacy wil je enkel aanzetten wat je nodig hebt.

Maar los daarvan: Het is ook functioneel helemaal geen gek idee als je contacten weten dat je het enkel voor chats gebruikt. Bespaart iedereen tijd!
PhilipsFan @Verwijderd20 juni 2023 14:06
Dat maakt mij niet uit. Ik gebruik Whatsapp alleen voor tekstberichten. Ik gebruik het niet om te bellen en dat wil ik ook niet. Dus al die extra functionaliteit heb ik last van. Vooral gebeld worden en dan niet de beltoon kunnen stoppen is EXTREEM irritant.

Maar los daarvan, als je wel gaat bellen via Whatsapp is de kwaliteit van het gesprek vaak slecht en het kost data, dus ik zie uberhaupt geen reden waarom iemand dit zou willen. Het is gewoon een streek van Whatsapp, ze willen hun businessmodel uitbreiden, hebben de telefoonfunctie toegevoegd en maken het zo moeilijk mogelijk om dat niet te gebruiken.

Het liefst zou ik Whatsapp helemaal niet meer gebruiken, maar de rest van de wereld heeft z'n kop zo ongelooflijk diep in het zand. Ik heb het in m'n vriendengroepen wel voor elkaar dat men Signal of Telegram gebruikt, maar er is een grote groep die het gewoon niet WIL begrijpen. Whatsapp is van Meta en Meta is evil.
The Realone @PhilipsFan20 juni 2023 14:19
Ik gebruik WA bellen redelijk vaak gezien ik in het buitenland woon en toch in contact wil blijven met familie en vrienden in Nederland. Contact met bijvoorbeeld mijn vader op leeftijd en mijn broer, die ik beiden niet op Signal of Telegram zal krijgen want, dan moeten ze meerdere apps bijhouden voor hetzelfde soort contact. Dus is dat bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Zeker omdat men als alternatief zowel Signal als Telegram ziet, dus dan zit je zo aan 3 apps.

Interessant genoeg woon ik in de VS en ken ik niemand die hier WA gebruikt. Ik heb in al die jaren geen enkele WA chat met een Amerikaan. De SMS'en er hier nog vrolijk op los en eigenlijk werk dat ook wel prima.
PhilipsFan @The Realone20 juni 2023 16:10
Ik vermoed dat het historisch zo gegroeid is. De telecombedrijven in Nederland zijn vrij lang absurde tarieven blijven rekenen voor sms, dus toen Whatsapp uitkwam was dat voor veel mensen een goedkopere optie. In de USA is 'texten' volgens mij altijd heel goedkoop geweest, dus daar was men niet in voor een alternatief.

Mobiele data was in het begin erg goedkoop. Ik kon voor 3 euro per maand 'unlimited' data krijgen bij KPN in 2009. Ik zet unlimited tussen quotes, omdat we toen GPRS en EDGE hadden, dus denk vooral niet dat we toen gigabytes konden verpompen, daar was het netwerk niet snel genoeg voor. Maar voor berichtjes ging het prima en voor de prijs van 15 sms-jes kon je ineens zoveel berichten verzenden als je wilde.

Later kwam Apple met iMessage (wat hier dan weer nauwelijks gebruikt wordt) waarmee het verschil tussen een bericht via data of sms voor de gebruiker werd verborgen.
Fireshade @PhilipsFan20 juni 2023 14:26
Vooral gebeld worden en dan niet de beltoon kunnen stoppen is EXTREEM irritant.
Vreemd, dat kan je volgens mij gewoon uitzetten. Geluiden voor tekstberichten kan je daarbij aan laten, of ook uitzetten.
noway @PhilipsFan20 juni 2023 14:44
omdat het bellen mij niks kost...vind ik het wel prima!! { via wifi thuis } ik kan naar mexico en usa bellen+beeldbellen en kost mij niks.
moet je eens doen bellen....dit gesprek kost u.....en gebruikskosten. { keertje gedaan met vertraging op vliegveld dat grapje kostte mij meer dan 5 euro for minder dan 30 sec.
Vuurvleugelhart @noway20 juni 2023 16:03
Een mobiel nummer in Mexico kun je al bellen voor 0,6 cent per minuut (wordt wel afgerond op hele minuten, geen abonnementskosten).
Kan ook met je smartphone, enkel internet nodig.
iAR @Verwijderd20 juni 2023 14:00
Bewijs niet maar tegelijkertijd: het is meta. Jij bent geen klant van ze. En soms hoor ik toch wel echt toevalligheden over advertenties die een onderwerp bestrijken waarover gepraat is.
30carbonclocks @iAR20 juni 2023 14:08
Zowel Android als iOS hebben al een dashboard om bij te houden wanneer een app gebruik maakt van permissies.
iAR @30carbonclocks21 juni 2023 02:12
Dat weet ik. Daar gaat het ook niet over. Of reageer je op iemand anders?
The Zep Man
@iAR20 juni 2023 14:09
En soms hoor ik toch wel echt toevalligheden over advertenties die een onderwerp bestrijken waarover gepraat is.
Bevestigingsvooroordeel. En zelfs als men meet, dan meet men correlatie en niet causaliteit.

De oplossing? Geen reclame toestaan in je leven. Dan kan je je er ook niet aan ergeren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:28]

moonlander @The Zep Man20 juni 2023 14:20
Dan kan geen bedrijf meer bestaan
The Zep Man
@moonlander20 juni 2023 15:36
Dan kan geen bedrijf meer bestaan
Ah, het argument 'als iedereen dat doet, dan...'. Maar niet iedereen doet dat, dus geen goed argument.

En zelfs al zou het alsnog gebeuren, dan kunnen bedrijven andere verdienmodellen omarmen. Niet elk bedrijf dat nu bestaat leeft van of is afhankelijk van reclame.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:28]

Elidibus @The Zep Man20 juni 2023 17:46
Sterker nog, ik denk dat als we reclame wat meer de terugdringen, we juist als consument hoger kwaliteit producten gaan krijgen. Het product moet namelijk zijn eigen marketing doen. De beste marketing is nog altijd gewoon tevreden klanten.
Verwijderd @iAR22 juni 2023 00:41
Adguard voor IOS of Android....

Heb je nergens meer last van.
bones @Verwijderd20 juni 2023 14:01
Nee maar het is wel vreemd dat je opeens reclame krijgt op alle websites van onderwerpen die je in het echt bespreekt met anderen (dus niet via de telefoon).

Heb verder geen social media op mijn tel dus geen idee hoe ik afgeluisterd word.
Dit is overigens al heel vaak gebeurd.
L-VIS @bones20 juni 2023 16:31
Je wordt niet afgeluisterd: https://www.androidplanet...jn-telefoon-afgeluisterd/
Geerbeer94 @PhilipsFan20 juni 2023 14:01
Beter nog als je alles kan weigeren, dan heeft de ander ook door dat er niet opgenomen gaat worden. Het zou ook erg fijn zijn als je vanuit WA op het telefoontje kan klikken en dat je dan belt op de normale manier.
WOteB2 @PhilipsFan20 juni 2023 14:02
Dat is mogelijk door deze app te installeren: https://play.google.com/s...=com.versionapp.blockcall
Dit doet precies wat je wil doen. Geen telefoontjes meer via WhatsApp. Als WhatsApp het zelf niet doet, dan maar op deze manier. Ik heb er goede ervaringen mee. Vooral 088 en buitenlandse nummers worden regelmatig geblokkeerd.
PhilipsFan @WOteB220 juni 2023 14:10
Ik heb geen Android toestel, maar wel goed dat hier particuliere initiatieven voor zijn. Als Whatsapp het niet wil begrijpen, dan moet het maar op een andere manier. Hopelijk verzint Apple hier ook nog iets op, bijvoorbeeld apps geen toegang meer geven tot de telefoonfunctionaliteit zodat hij ook niet meer kan gaan rinkelen.

Zorgt die app er ook voor dat de beller meteen doorheeft dat ik niet gebeld kan worden via Whatsapp?
WOteB2 @PhilipsFan20 juni 2023 14:23
Dat laatste weet ik niet. Die gesprekken komen in ieder geval niet meer binnen, en dat id de bedoeling.
Ik begrijp dat je een iPhone hebt? Heeft de app store van Apple niet zo'n app? Of mogelijk heeft de maker ban de Android app ook een iPhone versie?
Even voor jou gezocht: https://www.wikihow.com/B...p-Calls-on-iPhone-or-iPad
Wellicht niet voor WhatsApp, maar misschien wel: https://privacysavvy.com/...call-blockers-ios-iphone/

[Reactie gewijzigd door WOteB2 op 22 juli 2024 17:28]

PhilipsFan @WOteB220 juni 2023 15:36
Ik weet wel hoe ik notificaties kan uitzetten voor Whatsapp. Maar dat wil ik niet, ik wil namelijk wel een notificatie voor een bericht, maar niet voor een telefoongesprek. Van Whatsapp hoeven we de functie niet te verwachten, dus hopelijk komen er nog wat meer van die opdringerige apps, zodat Apple op IOS-nivo de toegang tot de telefoon-api per app kan blokkeren. Op dit moment is er geen manier op iPhone om wel notificaties te krijgen voor berichten, maar niet voor gesprekken.
Sandburd @PhilipsFan20 juni 2023 14:12
Misschien een tip: Bij mij heeft WhatsApp een "stille" ringtone gekregen. (een ringtone met een minuut stilte erin, de optie silent wordt genegeerd lijkt het)
Heb een paar contacten die erg graag via whatsapp willen bellen (ik niet). En het trillen staat ook uit. Op die manier mis ik vanzelf de oproep en bellen ze wel via de normale telefoon.
WOteB2 @Sandburd20 juni 2023 14:33
Of alles selecteren en op mute zetten, en dan komt er geen enkele geluid notificatie binnen. Selecteren van de contacten waar dat wel moet. Heb ik ook gedaan. Alle collega's staan op stil behalve de directeuren. Idem voor mijn gezinsleden, de rest staat uit.
PhilipsFan @Sandburd20 juni 2023 16:13
Is dat op Android? Want op IOS kun je geen specifieke beltoon toewijzen aan een app. En in Whatsapp kun je er ook niet een kiezen.
Sandburd @PhilipsFan22 juni 2023 08:33
Is idd op android
Vuurvleugelhart @PhilipsFan20 juni 2023 15:55
In Android kun je aan het snel menu de button 'Sensoren Uit' toevoegen.
Microfoon en camera werken dan in het algeheel niet meer. Optie staat hier standaard aan (het wordt dan geblokkeerd) en indien nodig schakel ik het eventjes uit.
bigblue @PhilipsFan20 juni 2023 16:02
Wijzig je beltoon dan naar 'none' en je hoort niets meer.....
Berlinetta @PhilipsFan20 juni 2023 18:32
Ik zou dan een stille ringtone nemen.
Nijboer 20 juni 2023 13:48
Nu wordt ik nooit via Whatsapp door onbekende gebeld. maar een welkome toevoeging zal zijn om alle gesprekken te kunnen negeren/weigeren. Ik zit niet te wachten op de bel functie in Whatsapp.
iAR @Nijboer20 juni 2023 13:58
Dit. Elk gesprek in whatsapp is ongewenst. Maar uitzetten, ho maar. Ik zit sowieso niet op Whatsapp te wachten, dus zo bare mogelijk zonder al die onzin fratsen zou erg welkom zijn.
readefries @iAR20 juni 2023 20:51
Je kan de notificatie voor bellen uitzetten, dan kun je ook noet opnemen want je krijgt er geen melding van.
iAR @readefries21 juni 2023 02:13
Dat werkt helaas niet (op iPhone).
Ik heb ooit wel eens iets gedaan (geen idee wat) en dan gaat ie 1x over of zo en dan krijg je vervolgens allerlei app’jes dat je niet bereikbaar was of men iets vreemds hoorde.

Ik wil gewoon niet bereikbaar zijn op m’n whatsapp ‘nummer’.
readefries @iAR21 juni 2023 07:31
Ah, dan is dat een Android only ding. Dat is jammer.
Strebor @Nijboer20 juni 2023 14:54
Je hebt helemaal gelijk. Sinds kort heb ik ons zakelijke nummer gekoppeld aan Whatsapp en in de Whatsapp Business app op mijn iPhone beschikbaar gemaakt (naast mijn privé 06/Whatsapp waarvan klanten het nummer niet hebben). Toevallig werd ik vandaag op dat nummer voor het eerst gebeld via Whatsapp. Degene die ons belde wist niet eens dat ze via whatsapp belde.

Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat je dan via Whatsapp telefonie 24/7 'bereikbaar' bent (even focus modes buiten beschouwing gelaten). Ik zit daar helemaal niet op te wachten. We hebben whatsapp voor chats voor klanten met storingen (die bijvoorbeeld niet meer kunnen mailen). Telefonie wil ik gewoon via het echte telefoonnetwerk, via onze VOIP centrale, die gesprekken naar de juiste medewerker schakelt (voip app op iPhone), tijdens openingstijden en daarbuiten telefoongesprekken direct naar voicemail routeert als ons kantoor gesloten is.

Kortom, ik hoop dat Whatsapp zsm openingstijden laat instellen. Of beter nog: De mogelijkheid van (binnenkomende) telefonie uitschakelbaar maakt.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 22 juli 2024 17:28]

sus 20 juni 2023 14:15
Ik wil graag in WA Business het bellen uberhaupt uitzetten. Hangt voor de winkel aan een vaste lijn gekoppeld, maar als ze bellen gaat alsnog die app op mijn telefoon af - ipv dat de vaste lijn over gaat...
moeilijkenaam 20 juni 2023 14:41
Bij mij (en enkelen in mijn omgeving) komt er sowieso nooit geluid bij whatsapp bellen (iOS en android, overigens). Ik weet niet wat wij verkeerd (of goed) doen, maar het betekent dat ik, tenzij ik actief naar het scherm kijk terwijl ik gebeld wordt, altijd pas merk dat iemand het probeerde met een notificatie van een gemiste oproep
noway 20 juni 2023 14:52
Het kan ook zijn...dat mensen teveel hun nummer delen met anderen.
mijn nummer is prive en die word gedeelt met mensen die IK ken.
Dus verhalen hier boven van anderen tweakers vind ik beetje vaag.
Het is ook makkelijk om onbekende nummers automatisch te blokkeren.
En laten we eerlijk zijn......zie je onbekend kengetal sowieso niet oppakken he 8)7 .

maar goed fijne dag nog Dames en Heren
Quickdeal 20 juni 2023 20:08
Fijn. Hoop dat ze zo wat beter de oudere kunnen beschermen tegen scammers.
Rhinosaur 21 juni 2023 09:21
Ik wil graag dat mijn nummer verborgen blijft in grote WhatsApp groepen (met buren o.i.d.) of dat alleen je eigen contactpersonen een telefoonnummer kunnen zien. Ondanks mijn wantrouwen richting Meta, vind ik wel dat ze WhatsApp echt op een hele positieve manier hebben doorontwikkeld in de afgelopen jaren. Er zijn zoveel fijne features toegevoegd de afgelopen tijd. Ik heb eigenlijk na mijn terugkeer naar WhatsApp niet meer omgekeken naar alternatieven. Ik vind iets als Telegram echt een gedrogt en Signal ontbreekt het aan features (maar ook de vage crypto toevoeging).

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