WhatsApp brengt Chatvergrendeling uit om individuele chats te verbergen

WhatsApp voegt de functie Chatvergrendeling toe aan de chatdienst waarmee gebruikers individuele gesprekken kunnen vergrendelen. Afgeschermde gesprekken komen in een speciale map en kunnen alleen geopend worden na verificatie met een wachtwoord of vingerafdruk.

Na vergrendeling zitten verborgen chats niet meer in het gebruikelijke Postvak IN, maar worden ze in het mapje Vergrendelde chats geplaatst, aldus WhatsApp. Deze map is te vinden door op het gebruikelijke postvakscherm naar beneden te swipen. Gebruikers kunnen bestaande een-op-een- en groepsgesprekken geheel verplaatsen naar de betreffende map, die met de inlogmethode van de betreffende smartphone ontgrendeld kan worden. Er verschijnen ook geen meldingen van verborgen gesprekken op het scherm.

De chatdienst belooft in de komende maanden verdere opties aan de Chatvergrendeling-functie toe te voegen. Zo stelt het bedrijf dat men straks ook aangepaste wachtwoorden kan gebruiken per individuele verborgen chat. Iedereen die de inlogcode van een smartphone kent kan met de huidige functie immers ook de betreffende map openen. Daarnaast moet de functie later op verschillende ondersteunde apparaten werken. Vooralsnog is Chatvergrendeling alleen beschikbaar via de WhatsApp-app; de uitrol van nieuwe functies kan enkele dagen duren.