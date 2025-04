WhatsApp laat gebruikers chats lokaal overzetten via wifiverbinding

Gebruikers die WhatsApp-chats willen overzetten naar een nieuwe telefoon, kunnen hiervoor nu een lokale wifiverbinding gebruiken. Voorheen kon dit alleen via cloudopslagdiensten. Om de chats over te zetten, moeten gebruikers een QR-code scannen.

De functie bevindt zich onder het Chats-kopje in WhatsApps instellingenmenu en heet Transfer chats. Gebruikers krijgen bij het installeren van WhatsApp op een nieuwe telefoon de mogelijkheid om een QR-code te tonen, die met de oude telefoon gescand moet worden. Daarna worden de bestanden overgezet via een wifiverbinding.

Gebruikers dienen wel hetzelfde telefoonnummer te gebruiken en de functie werkt alleen met hetzelfde besturingssysteem; van Android naar iOS, of omgekeerd, werkt met deze functie dus niet. Het was al mogelijk om de chats en andere media over te zetten via cloudopslagdiensten, maar volgens Meta-ceo Mark Zuckerberg is de nieuwe functie beter voor de privacy van de gebruiker omdat de chats het apparaat van de gebruiker niet verlaten. Zuckerberg zegt dat de functie vanaf nu beschikbaar is.