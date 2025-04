Britse toezichthouder: Adobe's Figma-overname is mogelijk slecht voor innovatie

De Britse toezichthouder CMA zegt op basis van een voorlopig onderzoek bang te zijn dat Adobe's overname van Figma slecht kan zijn voor innovatie. De toezichthouder overweegt de overname nader te onderzoeken. Adobe wil 20 miljard dollar betalen voor Figma.

Figma is een ontwerptool die ontwerpers in real time met elkaar laat samenwerken. De tool concurreert daarmee met bepaalde Adobe-diensten. Die concurrentie is volgens de Britse waakhond Competition and Markets Authority goed voor consumenten, omdat het beide bedrijven drijft hun software te verbeteren en hierin te investeren.

CMA vreest daarom dat deze concurrentie verloren zal gaan als de overname door mag gaan. Figma bevindt zich bovendien in de positie om te groeien en meer concurrerende tools te ontwikkelen, zegt CMA. Deze innovatie zou verloren kunnen gaan bij de geplande overname. De overname zou daarnaast voor hogere kosten voor klanten kunnen zorgen.

Adobe heeft nu vijf werkdagen de tijd om op CMA's zorgen in te gaan en met juridisch bindende voorstellen te komen deze zorgen te verlichten. De toezichthouder heeft dan weer vijf werkdagen om te bepalen of deze voorstellen ver genoeg gaan of niet. Gaat Adobe volgens CMA niet ver genoeg, dan kan een nader onderzoek volgen.

De overname werd in september vorig jaar aangekondigd. De CMA is mogelijk niet de enige toezichthouder die kritisch is op de deal; de Europese Unie zou de deal later dit jaar ook nader willen onderzoeken, schrijft Financial Times eerder op vrijdag op basis van bronnen. De Verenigde Staten zouden volgens hetzelfde medium zelfs een rechtszaak willen starten om de overname te stoppen. Adobe sprak eerder de hoop uit dat de overname dit jaar nog afgerond zou kunnen worden.