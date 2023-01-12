Figma benaderde Microsoft voor het deal sloot met Adobe voor overname

Designtool Figma heeft Microsoft benaderd toen het onderhandelde met Adobe over een overname. Na drie weken van onderhandelingen liet Microsoft uiteindelijk weten geen interesse te hebben om het bedrijf over te nemen. Adobe en Figma hebben inmiddels een deal.

Het is onbekend waarom Microsoft Figma niet wilde hebben, schrijft Bloomberg. Wat wel duidelijk is, is dat Adobe en Figma al vaker hadden gepraat over een mogelijke overname, maar dat Figma die pogingen voor overnames niet heeft laten doorgaan. Dat gebeurde onder meer in 2020 en 2021, zo zegt het financieel persbureau op basis van een document dat openbaar is geworden in verband met onderzoek naar de geplande overname.

Adobe kondigde in september aan dat het Figma wil overnemen voor 20 miljard dollar. Uit het document blijkt ook dat de oprichter van Figma in eerste instantie mikte op een hoger overnamebedrag van 23 miljard dollar. Er lopen in diverse landen onderzoeken naar de overname. Adobe gaat er van uit dat het de overname dit jaar kan afronden.

Figma bestaat sinds 2012 en wordt gebruikt door ontwerpers om in real time met elkaar samen te werken. De tool is te gebruiken via de browser, maar er is ook een mobiele app. De software van Figma werd tijdens de coronacrisis snel populair, toen steeds meer bedrijven werknemers lieten thuiswerken.