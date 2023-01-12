Figma benaderde Microsoft voor het deal sloot met Adobe voor overname

Designtool Figma heeft Microsoft benaderd toen het onderhandelde met Adobe over een overname. Na drie weken van onderhandelingen liet Microsoft uiteindelijk weten geen interesse te hebben om het bedrijf over te nemen. Adobe en Figma hebben inmiddels een deal.

Het is onbekend waarom Microsoft Figma niet wilde hebben, schrijft Bloomberg. Wat wel duidelijk is, is dat Adobe en Figma al vaker hadden gepraat over een mogelijke overname, maar dat Figma die pogingen voor overnames niet heeft laten doorgaan. Dat gebeurde onder meer in 2020 en 2021, zo zegt het financieel persbureau op basis van een document dat openbaar is geworden in verband met onderzoek naar de geplande overname.

Adobe kondigde in september aan dat het Figma wil overnemen voor 20 miljard dollar. Uit het document blijkt ook dat de oprichter van Figma in eerste instantie mikte op een hoger overnamebedrag van 23 miljard dollar. Er lopen in diverse landen onderzoeken naar de overname. Adobe gaat er van uit dat het de overname dit jaar kan afronden.

Figma bestaat sinds 2012 en wordt gebruikt door ontwerpers om in real time met elkaar samen te werken. De tool is te gebruiken via de browser, maar er is ook een mobiele app. De software van Figma werd tijdens de coronacrisis snel populair, toen steeds meer bedrijven werknemers lieten thuiswerken.

Figma

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-01-2023 18:38 40

12-01-2023 • 18:38

40

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Reacties (40)

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Woodsnaps 12 januari 2023 18:43
Jammer, weer een mooie tool dat in de toekomst verloren gaat achter Adobe's aggressieve bedrijfsvoering.

Linus heeft hier laatst een mooie video over gemaakt:

https://www.youtube.com/watch?v=qMWAY8Cdsz0
twkr18526 @Woodsnaps13 januari 2023 12:19
Op zich lijkt de figma oprichter hier wel goed van te profiteren. Het is vaak voor kleinere startups juist wel het doel om overgenomen te worden en zo te cashen. Al is 20 miljard natuurlijk geen klein bedrag.
Woodsnaps @twkr1852613 januari 2023 12:34
Dat de Figma-oprichter hier flink van kan profiteren is wel duidelijk, echter komt dit de gebruikers niet ten goede.
Zoals je comment geschreven is, lijkt het alsof je Figma een "kleine startup" noemt. Als dat zo is, dan zou ik daar graag op willen reageren dat Figma álles behalve een kleine startup is. Figma is een behoorlijke grote speler in de design markt als een powerful tool die widespread door de grootste bedrijven wordt gebruikt om designs te maken voor hun apps (zo ook de app die ik mede ontwikkel ;) )
Figma heeft nauwelijks concurrentie, en mede daardoor, zoals je zelf al benoemde, is die 20 Miljard dus écht geen klein bedrag.
twkr18526 @Woodsnaps13 januari 2023 12:48
We gebruiken tools als figma ook. Figma is geen kleine speler idd, maar ze bestaan pas 6 jaar of zo? En 20 miljard aan waarde creëren in 6 jaar is toch bijzonder. Ben je na 6 jaar nog steeds een startup of net startup af? Dat is best knap. Er zijn ook veel kleine startups die bij het begin al als ultiem doel hebben om overgenomen te worden. En dat staat dan tegenover wat je terecht aangeeft “weer een mooie tool die in de toekomst verloren gaat”.
Tjolk @twkr1852614 januari 2023 12:05
In het artikel staat dat ze sinds 2012 bestaan, dus 10-11 jaar.
twkr18526 @Tjolk14 januari 2023 20:56
Wikipedia geeft aan dat de initial release in 2016 was. Misschien bestaat het bedrijf langer?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Figma_(software)
Woodsnaps @twkr1852615 januari 2023 00:06
Als je jouw zelf gepostte Wikipedia artikel even doorleest in het eerste kopje na de intro, dan lees je:
Dylan Field and Evan Wallace began working on Figma in 2012 while studying computer science at Brown University.
In het Tweakers-artikel hierboven staat niks over sinds wanneer het bedrijf Figma opgericht is, er staat dat Figma sinds 2012 bestaat. Zo ook in het Wikipedia-artikel wat jij duidelijk niet goed gelezen hebt (zo ook dit Tweakers-artikel)

-edit: spelfout

[Reactie gewijzigd door Woodsnaps op 24 juli 2024 21:11]

SPee 12 januari 2023 19:12
Adobe kondigde in september aan dat het Figma wil overnemen voor 20 miljard dollar. Uit het document blijkt ook dat de oprichter van Figma in eerste instantie mikte op een hoger overnamebedrag van 23 miljard dollar
Weet iemand waarom dit zo'n hoog bedrag is?
Zo spannend lijkt mij die tool niet. Met dat geld kun je makkelijker zelf zoiets maken.
FaBioTh @SPee13 januari 2023 09:45
Wat iedereen lijkt te missen is dat Figma iets unieks heeft gedaan toen het begon; direct vanaf de start was het OS onafhankelijk (de meeste zaten toen met Sketch te werken wat Mac only is) en je kon realtime met elkaar samenwerken. In dat laatste waren ze enorm lang uniek en dat heeft mij als professional zoveel tijd bespaard. Adobe heeft het overigens ook zelf geprobeerd met Adobe XD maar ze konden Figma niet bijbenen met de features terwijl er volgens mij genoeg geld achter zat. Dus dit is niet een kwestie van genoeg geld er tegenaan gooien maar ook goed naar de community luisteren en marktpositie claimen.

Overigens kun je inderdaad net zo'n tool maken, maar dan ben je gelijk dat is nog niet genoeg om over te stappen (en overstappen is heeeel vervelend). Dus je moet met een unieke feature set komen en dat is natuurlijk best lastig.

[Reactie gewijzigd door FaBioTh op 24 juli 2024 21:11]

StefanJanssen @SPee12 januari 2023 19:27
Vermoedelijk grotendeels klantenbestand. Als je het zelf maakt moet het stukken beter zijn om mensen daadwerkelijk over te krijgen.

Ik hoor bv ook van enkele opleidingen die alle lessen in Figma doen omdat het goedkoper is dan Adobe.
SPee @StefanJanssen13 januari 2023 00:52
Voor 1 miljard kun je best veel functionaliteit maken om beter te worden.
Gebruik dan 1 miljard voor reclame en lage kosten en dan heb je wel voldoende klanten.
Figma heeft momenteel een omzet van 400 miljoen. Om aan die 20 miljard te komen ben je wel een paar decennia verder. Figma bestaat er nog maar 1 (10 jaar).
Daarbij is het nu een goed moment om de concurrentie aan te gaan, want nu moet dat geld terugverdiend worden. Dat betekend maar 1 ding; de prijzen voor Figma gaan stijgen.
sebastienbo @SPee14 januari 2023 09:19
Je koopt dan ook niet enkel een product, maar ook het infrastructuur de staff(knowhow) en patenten en de klanten (revenue) en ten laatste win je ook tijd (stel dat je 3 jaar tijd nodig hebt om alles klaar te hebben...)

Andere bedrijven kopen is daarom altijd van lukratiever, zelf aan lijkt het enorm duur te zijn

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 24 juli 2024 21:11]

henrysm @SPee12 januari 2023 19:25
Dat had Adobe ook met XD, maar figma won/wint snel aan marktpositie. Adobe koopt op deze manier de concurrentie weg voor marktdominantie.

Grappig detail is dat Adobe hetzelfde heeft gedaan met o.a. Photoshop.
Franckey @SPee12 januari 2023 20:03
Weet iemand waarom dit zo'n hoog bedrag is?
Zo spannend lijkt mij die tool niet. Met dat geld kun je makkelijker zelf zoiets maken.
Bij dergelijke grote bedragen gaat het waarschijnlijk om de user base en het elimineren van een concurrent.

Bekend voorbeeld is Facebook, wat heel veel betaalde voor (de gebruikers van) WhatsApp, terwijl Facebook zelf al een chat app had.
crobo @SPee12 januari 2023 21:38
Een van de reden is denk ik dat er een hele hoop bedrijven/designers met Figma werken, om daar van af te stappen doe je niet eventjes. Vooral met documentatie e.d.. Het is uiteraard niet onmogelijk, maar ook zeker niet wenselijk tenzij een nieuwe tool hele sterke unieke features heeft of voor veeel minder geld hetzelfde of meer kan.

Voor prive doeleinden is dat een heeeel stuk makkelijker.
Sn0wblind @SPee12 januari 2023 22:18
Vrijwel de gehele UI design markt maakt er nu gebruik van. Miljoenen designers welke 10 tot 15 euro per maand ervoor betalen (afhankelijk of je ook Figjam in je pakket hebt zitten).
Sn0wblind 12 januari 2023 18:42
Als designer maak ik mij wel enigzins zorgen over de controle dat Adobe nu heeft over de gehele markt. In het verleden waren partijen als Sketch, nog een serieuze tegenpartij en had je meerdere UI design applicaties welke rendabel waren. Nu is het eigenlijk toch echt voornamelijk Figma op bedrijven na welke nog met wat legacy software zoals Axure werken (vooral vanwege de prototyping functionaliteit).

Voor 15 euro per maand heb je toegang tot alle functionaliteit dat Figma biedt en dat los van al het andere. Met Adobe Creative Cloud kost 1 individuele app (en die zijn niet eens cloud based) al 30 euro per maand. Dat belooft dus niet veel goeds voor de toekomst van Figma net nu de concurrentie bijna weggevaagd is. Partijen zoals Framer welke het hebben geprobeerd zijn allemaal de andere kant op gegaan.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 24 juli 2024 21:11]

Jan Onderwater @Sn0wblind12 januari 2023 19:21
De Affinity Suite al eens geprobeerd?
https://affinity.serif.com/
Sn0wblind @Jan Onderwater12 januari 2023 22:16
Jups, heb hun apps, alleen die vervangt alleen Photoshop, Illustrator en Indesign voor mij. Adobe had zelf al XD als onderdeel van hun UI design tools en nu hebben ze ook Figma.
MsG @Sn0wblind13 januari 2023 08:33
Is XD echt nog wat geworden later? In het begin was het niet veel meer dan statisch plaatjes aan elkaar rijgen, maar als je meer interactie wilde of dynamische dingen dan was het allemaal moeilijk moeilijk. Zelf nog met Axure RP gewerkt, die zie ik ook nog wel ten onder gaan in de toekomst, had een hele technische benadering, al kon ik er wel meer mee dan XD.
Sn0wblind @MsG13 januari 2023 09:28
XD was wel goed op weg maar daar gebeurt nu nog weinig mee helaas. Keen er een aantal die het echt gebruiken fulltime.
crobo @MsG13 januari 2023 10:54
Toevallig nu met een klein projectje bezig waar ik “genoodzaakt” ben om Adobe Xd te gebruiken. Vind het een stuk fijner werken dan Figma. Kan niet wachten tot het project over een paar weken voorbij is. Zoiets simpels als een plaatje/foto croppen is gewoonweg niet mogelijk. Je moet het daarvoor masken. Ook zag ik geen manier om een line/lijn te voorzien van een gradient (al kan ik hier fout zitten). Daarnaast vind ik persoonlijk de app niet heel fijn, maar dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat ik Figma gewend ben. Veel dingen zijn “anders” om het “anders zijn”, wat ik enigzins ook begrijp anders word het helemaal letterlijk een kopie van Figma, maar dan vind/vond ik Sketch nog veel fijner werken dan Adobe Xd.

Voor mij Figma (1), Sketch (2) en Adobe Xd (3).

Ben we benieuwd hoe Figma en Adobe Xd naast elkaar gaan leven. Gaan ze meer naar elkaar toetrekken qua features of gaan ze juist beiden een soort van eigen weg op waarbij ze hun eigen unieke features hebben. Ben benieuwd.

[Reactie gewijzigd door crobo op 24 juli 2024 21:11]

Rebert @Jan Onderwater12 januari 2023 20:16
Tof als men kijkt naar een vervanger voor Illustrator of Photoshop, maar zij bieden tot zover ik weet geen vervanging voor Figma, wat collaboratief werken is in de cloud met gedeelde assets en verschillende rechten voor gebruikers binnen projecten.
Jan Onderwater @Rebert12 januari 2023 21:05
Klopt, maar de post waar ik op reageerde begon met “ik als designer”
Mathijs Drent @Sn0wblind12 januari 2023 20:58
Wat is er met Sketch gebeurd? Is daar het afgelopen jaar ook nieuws over geweest waardoor het nu geen serieuze partij meer is? Ik dacht altijd dat Sketch een van de eerste was die UI design echt goed voor elkaar had.
Sn0wblind @Mathijs Drent12 januari 2023 22:20
Sketch draait alleen op MacOS helaas en is eigenlijk geen echte cloud based app. Toen Figma uitkwam kon je met gehele teams tegelijkertijd in 1 file werken en zag je live wat andere designers ook binnen jouw project deden. Sketch heeft hier wel wat van overgenomen maar is nogsteeds niet op het niveau van hoe Figma werkt. Figma is ook binnen deze markt zo'n beetje de beste tool voor het managen van design systems als libraries. Sketch was inderdaad wel de eerste die het goed aanpakte. Axure was als Microsoft Word zowat qua UI zo log, Sketch begreep designers meteen.
Coolstart @Sn0wblind12 januari 2023 23:13
Idd, sketch was de eerste. Op zich heel goed en Adobe had toen geen alternatief. Figma werd groot omdat je beter in team kon werken + betere integraties omdat de cloud in hun core zat.

Sketch had op een gegeven moment helium plugin om samen te werken met andere designers maar dat was een extra stap en het was niet native. Je bestanden stonden bij de start lokaal op je schijf en dat zorgde ervoor dat ze heel moeilijk de overgang konden maken naar de cloud.

Voor de marktwerking was het beter geweest dat Microsoft Figma onder zijn vleugels had genomen. Dan hadden we nu een extra concurrent gehad wat vooruitgang en gezonde concurrentie verzekerde.

Het was zelfs heel logisch geweest dat Microsoft Figma zou kopen want Figma (en sketch) designs konden direct front-end code uitspuwen. (Html/css) tot zelfs prototype apps die met API’s gekoppeld waren. De link met Azure en Github is zo gelegd.

Adobe heeft nu de beste speler van de markt gekocht waardoor op termijn er mogelijk 1 speler minder is want Figma en Adobe XD zijn 1 op 1 vergelijkbaar.

Er is nu geen gezonde competitie meer.
Echt zonde.
crobo @Mathijs Drent12 januari 2023 21:32
Klopt, Sketch was voor zover ik weet de (of een van de) eerste die UI/UX design echt goed voor elkaar had.

Wat volgens mij Figma vooral zo populair maakte is dat je het tot een aantal projecten (3?) gratis kon gebruiken, waarbij je bij Sketch alleen een trial periode had van een aantal (2?) weken. Prive gebruik ik daarom ook Figma.

Verder ben ik ook alles behalve blij met de overname door Adobe, want wat maken die er op alle vlakken een zooitje van.

Edit: wat @Sn0wblind hieronder zegt kan ik ook zeker beamen.

[Reactie gewijzigd door crobo op 24 juli 2024 21:11]

Aeternum @Sn0wblind12 januari 2023 20:48
Dat is eigenlijk gestart toen Adobe Macromedia overnam. Ik vond het vreemd dat de mededingsautoriteiten hier mee akkoord zijn gegaan. Die twee hadden rondom die periode een behoorlijk concurrentie strijd (corel deed al niet meer mee)
Sn0wblind @Aeternum12 januari 2023 22:22
Helemaal vergeten hoe dat liep destijds inderdaad. Toen werden idnerdaad in 1 klap een hoop web related tools meteen onder de Adobe vleugels gegooid. Recentelijk is Adobe ook partijen zoals Magento (eCommerce) aan het overnemen en zijn ze erg bezig met data related tools.
PureTryOut @Sn0wblind13 januari 2023 07:54
Ik ben geen designer, maar https://penpot.app/ lijkt mij wel een goed alternatief eigenlijk. Open-sourcr dus een stul meer "immuun" voor dit soort overnames.
Sn0wblind @PureTryOut13 januari 2023 11:19
Zag het een tijdje terug voorbij komen, Nog niet geprobeert, probleem is een beetje dat Figma zo groot is geworden dat het gewoon een ecosysteem is. Een vacature vraagt nu gewoon "5 jaar ervaring met Figma".
tweemeterpeter @Sn0wblind13 januari 2023 16:36
Kijk eens naar penpot.
Is basically een open source figma
Loller1 12 januari 2023 18:56
Easj. Had meer vertrouwen gehad in dat Microsoft Figma gewoon zijn gang had laten gaan als ze het hadden overgenomen zoals ze GitHub zijn ding laten doen. Hopelijk ruïneert Adobe Figma niet, maar heb er geen goede hoop op.
Sorcerer8472 @Loller112 januari 2023 18:59
Ik snap dat je dat zegt, maar tegelijk zie ik niet echt in hoe dit binnen Microsofts bedrijfsvoering past. Bij Adobe is het wel erg duidelijk.
Remzi1993 @Sorcerer847212 januari 2023 19:37
Microsoft zou een concurrent van Adobe geworden zijn, maar nu maak je Adobe groter op een markt waarin ze al de grootste zijn.
Cergorach
@Remzi199312 januari 2023 20:41
Je maakt helemaal niets. Figma is een bedrijf opgericht om geld te maken, Adobe wil Figma al jaren hebben. De enige reden dat Figma bij MS aanklopte is omdat zij een grote zak geld hebben en de eigenaar meer geld wilde zien voor zijn bedrijf, dat is een heel stuk makkelijker te doen als er twee bieders zijn ipv. eentje. Waarom zou MS zich willen begeven in een nieuwe markt, waar ze traditioneel weinig te zoeken hebben en dan alleen nog maar meer moeten gaan betalen voor een al dure Figma van $20 miljard (omdat er opeens twee bieders zijn)...

Er kunnen hele goede andere redenen zijn waarom MS geen Figma wil overnemen (dit is pure speculatie):
- Figma draait op AWS, niet op Azure. Dat ombouwen zou wel eens een heel kostbare onderneming zijn en MS wil de concurrentie niet blijven spekken (Amazon).
- MS ziet Figma als geen goede investering. In 2022 had Figma een omzet van $190 miljoen (wat nog geen winst is), minder dan 1% van wat Adobe er voor betaalde. Natuurlijk heeft Figma de potentie om heel veel meer omzet te genereren en daar wil Adobe zeker gebruik van maken! Maar wat als MS verwacht dat Figma nooit voldoende omzet zal genereren voordat het hele concept van de kaart wordt geveegd. Vergeet niet dat MS nu zwaar wil investeren in OpenAI LP...
- MS Heeft zelf al veel geïnvesteerd in een (uiteindelijk) concurrerende technologie, waardoor nu zwaar geld neerleggen voor Figma geldweggooien is...
HKLM_ 12 januari 2023 19:17
Het verbaast mij eigenlijk wel, de Figma integratie op het development portaal voor Microsoft Teams apps werkt echt best wel goed en is tevens laagdrempelig.
Tomatoman 12 januari 2023 20:06
Na drie weken van onderhandelingen liet Microsoft uiteindelijk weten geen interesse te hebben om het bedrijf over te nemen. […]

Het is onbekend waarom Microsoft Figma niet wilde hebben, schrijft Bloomberg.
Microsoft was wel degelijk geïnteresseerd in een eventuele overname, anders zouden beide ondernemingen niet drie weken hebben onderhandeld. De reden waarom Microsoft Figma uiteindelijk toch niet heeft overgenomen laat zich raden: Microsoft vond de overnamevoorwaarden (met inbegrip van de overnamesom) klaarblijkelijk niet attractief genoeg.
jd89 12 januari 2023 20:50
Deze prijzen zijn echt niks vergeleken met de early days van macromedia.

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