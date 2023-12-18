Adobe ziet af van miljardenovername Figma wegens zorgen toezichthouders

Adobe en Figma hebben hun overnameplannen geschrapt. Adobe zou Figma voor 20 miljard dollar overnemen, maar de twee bedrijven zien 'geen manier' om wettelijke toestemming voor de deal te krijgen. Markttoezichthouders uitten eerder hun zorgen over de overname.

Figma en Adobe hebben gezamenlijk besloten om van de overname af te zien, schrijven Adobe en Figma in een verklaring. De twee bedrijven kwamen samen tot de conclusie dat er 'geen duidelijk pad is' om de wettelijke goedkeuringen van de Europese Commissie en de Britse CMA te krijgen. Beide concurrentietoezichthouders uitten de afgelopen tijd bezwaar tegen de overname.

"Adobe en Figma zijn het oneens met de recente bevindingen van de toezichthouders, maar we geloven dat het in ons eigen belang is om onafhankelijk verder te gaan", zegt Adobe-ceo Shantanu Narayen. Nu de overname niet doorgaat, moet Adobe een eerder overeengekomen termination fee betalen aan Figma. Die bedraagt 1 miljard dollar.

Toezichthouders in de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit over de beoogde deal tussen Adobe en Figma. De overname zou de concurrentie schaden. De Europese Commissie stelde in november dat Figma marktleider is op het gebied van productdesignsoftware en dat Adobe een van zijn grootste concurrenten is. Door de overname zou er een te dominante speler op de markt ontstaan.

Ook de Britse Consumer and Markets Authority publiceerde eind november een voorlopige conclusie, waarin het stelde dat de overname 'concurrentie in de designsoftwaremarkt zou elimineren', tenzij Adobe 'overlappende activiteiten' van Figma zou afstoten. Adobe was daar niet toe bereid. De softwaregigant meldde eerder niet bereid te zijn om de voorgestelde concessies van de CMA te doen.

Adobe kondigde zijn beoogde overname van Figma in september 2022 aan. Het bedrijf wilde 20 miljard dollar betalen voor het bedrijf, dat gespecialiseerd is in ontwerpsoftware voor onder meer websites en apps.

Figma

Figma

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-12-2023 15:01
56 • submitter: crobo

18-12-2023 • 15:01

56

Submitter: crobo

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Reacties (56)

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hbsJR 18 december 2023 15:12
Ik heb het gewoon niet op Adobe en de overname zou een ongezonde monopolie veroorzaken met een bedrijf die shady as hell is. Zoals

- Spontane verhogingen van prijzen: https://www.cgchannel.com...loud-subscriptions-again/
- Boetes wanneer je sneller van je pakket wil afstappen (je ziet niet goed wanneer je een jaar of een maand abbo afsluit)
- Je werkt voor AI wordt gebruikt (het is een op-out, geen opt-in) https://www.makeuseof.com...data-to-train-ai-opt-out/
- Mensen worden aangeklaagd als ze een te oude adobe pakket gebruiken: https://www.vice.com/en/a...old-versions-of-photoshop
- De befaamde pantone ruzie: https://www.fespa.com/en/...adobe-and-pantone-colours
- Verschillende prijzen per land, en waarom is niet duidelijk: https://www.theverge.com/...eative-suite-in-australia
- Macromedia Fiasco, flash, fireworks en nog tal van prachtige software dat gewoon kapot is gemaakt. Fireworks was 1 van de eerste waarvan ik me kan heugen dat je componenten en een bibliotheek kon opbouwen.

Ik heb echt issues met Adobe en dit is een mooi kerstcadeau. Ben benieuwd wat de verdere gevolgen zijn voor Figma en Adobe... Vooral omdat Adobe nu ook Adobe XD heeft geannuleerd voor Figma.
ShadLink @hbsJR18 december 2023 15:34
Ik heb het gewoon niet op Adobe en de overname zou een ongezonde monopolie veroorzaken met een bedrijf die shady as hell is. Zoals

- Spontane verhogingen van prijzen: https://www.cgchannel.com...loud-subscriptions-again/
Door de hoge inflatie worden véél abonnementen (bijna allemaal) stukken duurder. Dus dit is te begrijpen.
- Boetes wanneer je sneller van je pakket wil afstappen (je ziet niet goed wanneer je een jaar of een maand abbo afsluit)
Bij het afsluiten van een abonnement kies je heel duidelijk voor Maandelijks, Jaarlijks (maandelijkse betaling), Jaarlijks. Als je er dan eerder wil uitstappen moet je idd een boete betalen. Dat geld altijd voor dergelijke abonnementen!
- Je werkt voor AI wordt gebruikt (het is een op-out, geen opt-in) https://www.makeuseof.com...data-to-train-ai-opt-out/
Daar weet ik niet veel van, maar er is tenminste een opt-out. Die heb je niet vaak.
- Mensen worden aangeklaagd als ze een te oude adobe pakket gebruiken: https://www.vice.com/en/a...old-versions-of-photoshop
Kunnen.. Is het daadwerkelijk al gebeurd.
- De befaamde pantone ruzie: https://www.fespa.com/en/...adobe-and-pantone-colours
Wat kwam door de prijzen van pantone.
- Verschillende prijzen per land, en waarom is niet duidelijk: https://www.theverge.com/...eative-suite-in-australia
Lokale prijzen, zie je echt letterlijk overal.
- Macromedia Fiasco, flash, fireworks en nog tal van prachtige software dat gewoon kapot is gemaakt. Fireworks was 1 van de eerste waarvan ik me kan heugen dat je componenten en een bibliotheek kon opbouwen.
Flash prachtige software? Vol met lekken bedoel je. Fireworks heb je idd een klein puntje.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 07:54]

Psql @ShadLink18 december 2023 16:34
Bij het afsluiten van een abonnement kies je heel duidelijk voor Maandelijks, Jaarlijks (maandelijkse betaling), Jaarlijks. Als je er dan eerder wil uitstappen moet je idd een boete betalen. Dat geld altijd voor dergelijke abonnementen!
Als je binnen het jaar opzegt en je had het abo maar 10 maanden bijvoorbeeld en het was een jaar abo dan heb je gelijk. Maar ze rekenen die boete ook als je het abo al langer als een jaar hebt lopen en het stilzwijgen verlengd is. Dan mogen ze die boete niet meer rekenen en moet het maandelijks opzegbaar zijn maar dan proberen ze je nog die boete te laten betalen voor de rest van het jaar als je net op verkeerde moment opzegt.

Had het al jaren lopen maar omdat ik halverwege een jaar een opzegging had aangevraagd berekenen ze nog behoorlijk wat voor de te vroege opzegging. Dat is dus in Nederland per wet verboden en met wat moeilijk doen bij support is dat gelukkig wel te regelen maar kost wel te veel moeite bij Adobe.

[Reactie gewijzigd door Psql op 23 juli 2024 07:54]

redzebrax @Psql18 december 2023 18:54
Plus als je het al weet, moet je ook stevig zoeken hoe het systeem in detail ineen zit en welke boetes (helft van de nog openstaande periode) worden verrekend. Dit staat diep achter links en is totaal geen voorbeeld van duidelijkheid en niet waar Europese wetgeving voor gaat ter bescherming van consumenten.
Je kan trouwens niet rechtstreeks via andere verkopers en op deze manier vaak een pak goedkoper ook adobe abonnementen afsluiten, zonder automatische verlenging. Op deze manier kan er geen misbruik door adobe gemaakt worden.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 23 juli 2024 07:54]

alienfruit @ShadLink18 december 2023 18:26
> Bij het afsluiten van een abonnement kies je heel duidelijk voor Maandelijks, Jaarlijks (maandelijkse betaling), Jaarlijks. Als je er dan eerder wil uitstappen moet je idd een boete betalen. Dat geld altijd voor dergelijke abonnementen!

In Amerika en de EU vinden het anders toch minder leuk. Het is natuurlijk een soort van begrijpend lezen toets van vroeger op de basisschool. Het wordt op zo'n manier gepresenteerd dat het gewoon zo'n dark pattern is.
ShadLink @alienfruit18 december 2023 18:29
Dat kan je alleen over jaarlijks (per maand gefactureerd) zeggen. Maar als je bv een mobiel abonnement afsluit doe je dat ook voor 1-2 jaar met een maandelijkse betaling. En een boete als je eerder stopt. Ik zie niet dat dat anders is.
Psql @ShadLink18 december 2023 19:27
Met het verschil dat het na die 1 of 2 jaar maandelijks opzegbaar is zonder boete bij een telefoon abo.

Bij Adobe is het zelfs na 10x stilzwijgend verlengen een boete als je eerder opzegt. Dat is dus totaal wat anders want je sluit een jaar abo af en niet een van 2, 3, 4, 5 etc... jaar dus ze mogen na jaar 1 die boete niet meer rekenen in NL en moet het maandelijks opzegbaar zijn.

Wat Adobe doet zou dus hetzelfde zijn als je een mobiel abo hebt afgesloten van 1 jaar na die 1 jaar word het stilzwijgend verlengd en je na 1,5 jaar wilt opzeggen en dan een boete moet betalen omdat je 1/2 jaar te vroeg opzegt, dat mag in NL niet...

Edit:
Zelfs in hun eigen verlenging mails hebben ze het over verlenging per maand als eerste jaar is afgelopen... Maar daar houden ze zich dus totaal niet.
Aan het einde van de looptijd van één jaar wordt je lidmaatschap automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert
Mijn abo loopt volgens Adobe af in Maart 2024 en dit is het 2de jaar (Afgesloten maart 2022) maar als ik nu mijn abo wil opzeggen mag ik voor de laatste 3 maanden nog 18€ betalen... voor mijn foto abo. Dat matched totaal niet met wat ze ook zelf zeggen bij de verlenging. Ze weten het maar al te goed want ff klagen bij support en dat bedrag hoef je niet te betalen.

[Reactie gewijzigd door Psql op 23 juli 2024 07:54]

killercow @Psql18 december 2023 20:41
De wet schrijft voor consumenten voor dat na het eerste jaar een abbo opzegbaar is per maand.
voor bedrijven is dat anders, maar voor alles wat consumenten aangaat is dat gewoon de wet.
MicaLovesKPOP @killercow19 december 2023 07:56
Helaas proberen sommige bedrijven misbruik te maken van onwetende consumenten. Toen ik een Oculus Rift had gekocht, en het toch niks vond, wilde Oculus hem niet meer terugnemen. Pas toen ik naar de wet wees veranderde de situatie. Ik denk dat de meeste consumenten het gewoon opgeven. Dell is hier een zeer sterke misbruiker van. Die laten je echt naar de rechter stappen, negeren zelfs wettelijk bindende aangetekende brieven. Compleet en bewust illegaal opererend bedrijf.

[Reactie gewijzigd door MicaLovesKPOP op 23 juli 2024 07:54]

trigger808 @ShadLink18 december 2023 15:52
Door de hoge inflatie worden véél abonnementen (bijna allemaal) stukken duurder. Dus dit is te begrijpen
Mijn Adobe Photography Plan (Photoshop, Bridge en Lightroom) heeft in de grofweg 10 jaar dat ik die heb nog nooit een prijsverhoging gehad, dus als er een verhoging komt zou dat niet onredelijk zijn
Loller1 @ShadLink18 december 2023 15:58
Inflatie? Waarom verhogen die prijzen dan zoveel in verhouding met inflatie? Laten we ook maar zwijgen over je onderbouwing voor "véél abonnementen (bijna allemaal) stukken duurder"? Zoals wat?

Adobe wordt al sinds jaar en dag bekritiseerd, en terecht, voor de onduidelijke en misleidende manier waarop abonnementen worden geadverteerd met betrekking tot maandelijkse en jaarlijkse betaling. Er is echt geen nood om ze daar op te verdedigen.

En misschien, ik zeg maar wat, zou Adobe het gratis gebruik van het werk van zijn klanten die tegenwoordig al €68 per maand moeten betalen om hun software te gebruiken dat niet de standaard instelling maken? Waarom zou ik €68 betalen per maand om Adobe toestemming te geven mijn werk gratis te gebruiken zodat zij er nog meer geld aan kunnen verdienen dan ze nu al doen?

En wat Pantone betreft, Adobe is hier niet zo hard in de fout gegaan. Wat een onzin om dat alleen op Pantone af te schuiven. Vreemd dat Adobe het niet meer moeten betalen van de Pantone licentie niet aan zijn klanten heeft doorgerekend, nee?
Verwijderd @ShadLink18 december 2023 16:33
Mooi dat je Adobe verdedigt, al begrijp ik niet helemaal waarom. Dit soort feiten in deze doen er naar mijn inziens er niet zo heel erg toe. Het gaat om perceptie, vooral voor een bedrijf als Adobe, bovenstaande acties, noodzakelijk of niet, levert ze een een negatief imago op. Dit zal niet per se de oorzaak zijn van het afzien van deze overname, maar heeft er niet aan bijgedragen.
Flash prachtige software? Vol met lekken bedoel je. Fireworks heb je idd een klein puntje.
Dit doet me denken aan het hele gebeuren rondom onveilige Java applets, waarbij veel mensen dachten dat Java onveilig was, wat natuurlijk niet zo was/is. Het rechtstreekts uitvoeren van software op clientsystemen binnen een plugin met teveel (systeem) rechten is een risico, hetzelfde geldt ook voor Flash.

Buiten dat was het best wel puike software, gezien de populariteit ervan, zie bijvoorbeeld Newgrounds. Dat jij het afdoet als slecht omdat het niet perfecte software was qua beveiliging vind ik te kort door de bocht.
EmeraldChickn @ShadLink19 december 2023 00:33
Teminste een opt-out? Bij gratis software is het misschien oké, waar jouw data fungeert als een investering om een AI op te trainen die je in de toekomst kan verkopen. Het feit dat dit bij betaalde software, en helemaal zulke dure, dit het geval is simpelweg schandalig.

De opties om verschillende lengtes aan abonnementen af te sluiten is er inderdaad, maar dit is zeker niet transparant. Als alle drie de keuzes direct voorgeschoteld waren, in plaats dit te verstoppen in een dropdown menu had ik er anders over gedacht.

Over het Pantone gedeelte; ik weet niet hoe en wat voor contracten zij hebben met Adobe. Maar ergens verwacht ik wel dat Adobe namens de klant in het contract kon zetten dat uitgegeven licenties voor kleuren gewoon gebruikt konden worden zolang zij dit abonnement in gebruik hebben, opnieuw helemaal voor die prijs.

Stukje inflatie; misschien. Medewerkers krijgen hogere lonen en dat moet ergens van betaald worden. Maar gezien het grove gebrek aan innovatie, naast Firefly, klinkt dit meer als de prijzen omhoog trekken voor extra winst i.p.v. kosten dekken.

Adobe is echt een plaag in de vormgeef industrie. Het totaalpakket van wat zij leveren is handig, maar het feit dat hun software zo buggy is, met zulke slechte performance en zoveel plekken waar ze klanten simpelweg naaien is voor mij genoeg redenen om dit nooit meer te gebruiken.

Toevoeging: Heb zojuist met iemand meegekeken toen hij zijn eigen abonnement op probeerde te zeggen. Na het drukken op cancellen kreeg hij vier aparte aanbiedingen waar hij stuk voor stuk door moest, daarna nog twee keer op cancel moeten drukken. In totaal 7 keer om zoiets op te zeggen.

[Reactie gewijzigd door EmeraldChickn op 23 juli 2024 07:54]

theduke1989 @hbsJR18 december 2023 15:52
zijn er goede *zonder compromise* alternatieven voor Adobe producten?
Tot op heden kan ik niet zo snel vinden, wat mij al tegenhoudt is natuurlijk dat ze alles cloud based nu doen. En ik dus nog met photoshop8 icm met crack moet doen.
SeenD @theduke198918 december 2023 16:38
Affinity vind ik zelf een hele goede alternatief bieden voor adobe producten.
killercow @theduke198918 december 2023 20:42
https://penpot.app self hosted figma
Wolfos @theduke198918 december 2023 22:35
Nee, die zijn er niet. Ik gebruik veel Photopea maar native blijft beter dan web en voor ad-free vragen ze ook abonnementskosten in plaats van een eenmalige betaling.
Affinity heb ik aangeschaft maar is het gewoon niet.
CH4OS @hbsJR18 december 2023 15:54
Spontane verhogingen van prijzen
Tja, die worden inderdaad altijd spontaan aangekondigd, gelukkig is het altijd minimaal een maand van te voren, dus het is niet alsof je geen bedenktijd hebt (gehad).
Mensen worden aangeklaagd als ze een te oude adobe pakket gebruiken
Gezien het artikel dat je linkt 4 jaar oud is en ik verder niets heb gelezen dat mensen daadwerkelijk aangeklaagd zijn, zie ik hier het probleem niet van.
De befaamde pantone ruzie
Omdat Pantone licentiekosten en -structuur aanpast, kun je natuurlijk ook Adobe niet voor aankijken of verantwoordelijk voor houden.
Macromedia Fiasco, flash, fireworks en nog tal van prachtige software dat gewoon kapot is gemaakt.
Je vind Flash een geweldig product? En alle veiligheidslekken dan? Flash was zo lek als een mandje. Dat had Adobe destijds eerder de nek om moeten draaien dan blijven onderhouden. Je lijkt met jouw reactie vooral stampij te willen maken. Prima dat jij Adobe liever vermijd, dat is jouw keuze. Maar dat betekend niet dat wat je hier aanhaalt slechte praktijken zijn.
alienfruit @CH4OS18 december 2023 18:28
Flash qua mogelijkheden was een geweldig product en werd veel gebruik van gemaakt om webgames, interactieve installaties in musea, festivals te maken. Ik denk dat ook wel een basis is geweest van wat er nu mogelijk is op het web.
torp @hbsJR18 december 2023 19:09
- Macromedia Fiasco, flash, fireworks en nog tal van prachtige software dat gewoon kapot is gemaakt.
Macromedia Freehand werd ook snel opgedoekt voor het onhandige Illustrator. Zo jammer, heb er nooit aan kunnen wennen.
SeenD @hbsJR18 december 2023 15:33
Yup, 100% dit.

Ik voel de pijn voor fireworks nog altijd. Dat had hun figma en sketch concurrent kunnen zijn, dat was het in feite al.
blatenja @SeenD18 december 2023 16:35
Ik gebruik nog altijd Fireworks 8. De MX-serie was echt bagger maar Fireworks 8 was geweldig. Nog steeds ideaal voor simpele effectjes als gradients, shadows, glowing en om wat meer layers te doen. Photoshop vind ik wat dat betreft nog altijd zo log en traag, ok, het is 10x uitgebreider, maar goed, je hebt niet altijd zoveel complexiteit nodig voor wat editing. Dreamweaver en Flash konden mij wel gestolen worden, al zijn die ook aardig de verdoemenis in geholpen door Adobe helaas. Scheelt dat je tegenwoordig al met wat click-and-dropping een website in elkaar kunt zetten, dus echt een 'need' is er ook niet meer voor dit soort tooling.
Triblade_8472 @hbsJR18 december 2023 17:46
Met je eens. En dan heb je het nog niet eens gehad over de talloze bugs die (bewust?) nooit opgelost worden.
magician2000 @hbsJR18 december 2023 22:01
Genoeg redenen om ver weg te blijven van Adobe of er zo snel mogelijk eens echt afscheid van te nemen. Zeker voor waar het de grafische sector betreft die maar blijft roepen dat dit onmogelijk is.

Je kunt werkelijk alles zonder Adobe software doen. Maar ja, leercurve, mensen die niet willen veranderen en mensen die dit maar blijven ontkennen (dat je zonder Adobe kunt werken) zorgen ervoor dat dit niet gebeurd. Die zorgen er daardoor ook voor dat Adobe dit idiote beleid kan blijven voeren.

Ik denk overigens niet dat het in Europa mogelijk is om een pakket dat je aangeschaft hebt later te verbieden om te gebruiken. Dan hadden ze namelijk heel duidelijk bij de basis informatie een grote waarschuwing moeten zetten. Dat dit ergens verborgen is in de voorwaarden, vermoedelijk met juridische termen als "mogelijkerwijs".

Het is erg goed nieuws voor de gebruikers (huidig of toekomstig) dat deze deal niet doorgaat.
AvWijk @hbsJR19 december 2023 00:19
Voeg daar maar aan toe:

- Pushen van Adobe Cloud voor alles, ook als je abbonnee bent en je wilt geen gebruik maken van die cloudshit
- Traag met een oude codebase waardoor bijvoorbeeld Premiere een vreselijk log product is geworden wat veel langzamer performt dan Davinci Resolve
- Geen enkele support voor Linux, denk ook niet dat ze daar interesse in hebben
- Oh, en had je al de push naar subscriptionbased-licentie genoemd?
pomp0m 18 december 2023 15:33
Ik was al in PenPot aan de gang gegaan omdat ik niet onder de Adobe paraplu wil werken. Al was het een leuke ontdekkingstocht en kijk bij de concurrent denk ik toch wel weer terug te gaan naar Figma nu.

Mijn niet adobe setup:
- PenPot/Figma
- Serrif affinity studio
- DaVinci Resolve

Alles bij elkaar gratis + 107 euro eenmalig.(affinity complete). Een stuk goedkoper en mis nog niet veel.

[Reactie gewijzigd door pomp0m op 23 juli 2024 07:54]

SeenD 18 december 2023 15:12
Hier ben ik echt blij mee.
Meer concurrentie lijkt me beter in deze kleine wereld van design software.
ShadLink @SeenD18 december 2023 15:29
Gezien XD niet meer ontwikkeld wordt, is er straks evenveel concurrentie als nu.
geert1 @ShadLink18 december 2023 16:24
Adobe XD is inderdaad over en uit, schijnbaar vanwege technische achterstand waardoor de app niet meer geschikt was voor doorontwikkeling. De voorgenomen overname van Figma kan er ook mee te maken hebben gehad.

Hoe dan ook blijft er een aanzienlijke markt voor wat Figma en Adobe XD doen: een tool geoptimaliseerd voor interface-ontwerp, die ook code produceert, met veel aandacht voor delen en samenwerken.

Vanwege Adobe's winst- en groeidoelen is het op zich logisch om die specifieke deelmarkt weer te gaan bedienen met bijvoorbeeld een nieuwe app of het terugdraaien van het einde van Adobe XD. Dit segment overlaten aan Figma lijkt me onwaarschijnlijk op de langere termijn. Hoewel Adobe altijd liever een app overneemt dan zelf ontwikkelt, zouden ze dat laatste toch eens kunnen doen nu het eerste niet gaat lukken.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 07:54]

JakkoFourEyes @ShadLink18 december 2023 16:33
Lijkt me dat Adobe hun XD software gewoon weer afstoft
Wouterie 18 december 2023 15:43
Beetje jammer van die termination fee. Daar hadden ze beter over moeten nadenken. Ze hadden kunnen weten dat de toezichthouders dwars zouden gaan liggen, dus waarom zo veel geld toezeggen?
gooos @Wouterie18 december 2023 16:30
In de wereld van bedrijfsovernames is dat een standaard onderdeel van het overnamecontract. Daar wordt doorgaans door heel veel bedrijfsjuristen van te voren uitgebreid naar gekeken dus dit zal ergens een ingecalculeerd risico zijn.

Neemt niet weg dat in de wereld van de gewone werknemer 1 miljard gewoon bizar veel geld is voor... niets.
Wouterie @gooos18 december 2023 16:36
Ja, het is ook niet dat Adobe alleen de handdoek in de ring gooide, maar Figma ook. Je zou toch zeggen dat als ze samen besluiten dat het toch geen goed idee is, dat Adobe dan niet de fee hoeft te betalen? Rare wereld... je zou maar zo makkelijk met geld kunnen smijten zeg.
gooos @Wouterie18 december 2023 17:42
Wat ik zou kunnen bedenken is dat het wellicht toch meer vanuit Adobe gekomen is oorspronkelijk en dat zij een boekenonderzoek hebben gedaan bij Figma. In dat geval is de in de boeken kijkende (vaak de grotere) partij doorgaans tot het betalen van een contractueel afgesproken bedrag verplicht als de deal toch afketst om wat voor reden dan ook (hier zullen vast wel een boel clausules omheen hangen). Maar inderdaad, het is een rare wereld op zijn tijd.
sympa @Wouterie19 december 2023 07:54
Het is dat Figma een hoop stilstand heeft gedurende zo'n gesprek, en een hoop andere dingen niet kan doen. Om aan te geven dat de koper serieus is, wordt zo'n "termination fee" afgesproken.
Overigens niet anders dan dat je een woning verkoopt. Na het ondertekenen van het contract, maar voordat de overdracht is, zou er iets mis kunnen gaan. En ook in dat geval staat er in het standaard koopcontract een boete van 10%.
Dus: ik koop een woning, handtekening en hypotheek rond, volgend jaar gaan we naar de notaris. Maar na een maand gebeurt er iets aan mijn kant: scheiding, baan in het buitenland, of iets ergers.
En als ik dan niet koop ben ik de verkoper die 10% verschuldigd.
En die 10% heb je dan ook al in een eerdere stap bij de notaris gestort.
HerrPino 18 december 2023 15:07
Als de een de ander niet mag overnemen, dan kunnen ze toch ook een soort van 'partnerschap' aangaan?

Ik snap dat overgeneem niet altijd.
Sjaakys @HerrPino18 december 2023 15:18
Als de grootste speler met het meeste kapitaal alle kleinere bedrijven overneemt dan creëer je een monopolist die kan doen en laten waar die zin in heeft. Zonder concurrenten betaalt de eindgebruiker als het ware veel te veel voor het product / dienst. Daarnaast stagneert het innovatie. Als je toch de enig bent heb je geen motivatie om nieuwe dingen te bedenken, want je huidige product / dienst wordt toch wel gekocht.
jmxd @HerrPino18 december 2023 15:18
Waarom concurreren als je ook gewoon de competitie op kan kopen en een monopoly met lekker hoge prijzen kan hebben
-En4Cer- @HerrPino18 december 2023 15:18
Dan moet je weer oppassen dat je niet met kartelvorming te maken krijgt. Wanneer je samen 1 bedrijf vormt is dit natuurlijk niet van toepassing. Je krijgt veel meer slagkracht, maar zorgt ook voor een monopoliepositie en daar is de toezichthouder ook niet blij mee.
downtime @HerrPino18 december 2023 16:22
Als de een de ander niet mag overnemen, dan kunnen ze toch ook een soort van 'partnerschap' aangaan?
Ook daar kijken de autoriteiten naar. Kartelvorming wordt dat genoemd.
sympa @HerrPino19 december 2023 07:49
Concurrenten mogen niet zomaar gaan samenwerken bijvoorbeeld prijsafspraken maken.
Overigens prima dat dit niet doorgaat. De wereld zou er niks mee opschieten, en zelfs als Adobe de "overlappende activiteiten" af zou stoten is Adobe wel zo groot dat ze het met kortingen, bundelprijzen en andere smerige spelletjes zouden afmaken.
qlum 18 december 2023 15:21
Adobe wil natuurlijk zijn macht in de grafische markt behouden, de creative cloud abbonementen die ze verkopen levert ze goud geld op, hierbij is het doel om redelijk alomvattend ecosysteem te zijn. Figma staat daar buiten en is een dreiging, dat studio's / designers minder afhankelijk van Adobe worden.

Ze kunnen dan wel doodleuk zeggen wij hebben niet echt een concurrent tegen Figma maar Figma als onderdeel van Adobe maakt het concurrenten wel veel moeilijker om een voet tussen de deur te krijgen. Je betaald immers toch voor creative cloud, dus waarom zou ik progamma x uit creative cloud voor iets anders vervangen.

Het is goed om te zien dat mededingingsautoriteiten dat ook inzien.
Loller1 18 december 2023 15:59
Wat een opluchting. Ben benieuwd of ze Adobe XD nu terug uit het graf gaan graven.
Stiggy 18 december 2023 16:25
Yes!
Ben wel benieuwd of Adobe nu de ontwikkeling van XD weer snel op gaat pakken en weer wil gaan concurreren met Figma. Wat een soap... :P
Zerora
18 december 2023 17:01
En gaat Adobe nu XD weer verder ontwikkelen? Adobe XD heeft zo z'n goede kanten ten opzichte van Figma, maar Figma had weer veel meer in huis.
dok33 18 december 2023 17:45
Voor Figma toch lekker om even 1 miljard extra in kas te hebben. Kunnen ze lekker door ontwikkelen.

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