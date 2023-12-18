Adobe ziet af van miljardenovername Figma wegens zorgen toezichthouders

Adobe en Figma hebben hun overnameplannen geschrapt. Adobe zou Figma voor 20 miljard dollar overnemen, maar de twee bedrijven zien 'geen manier' om wettelijke toestemming voor de deal te krijgen. Markttoezichthouders uitten eerder hun zorgen over de overname.

Figma en Adobe hebben gezamenlijk besloten om van de overname af te zien, schrijven Adobe en Figma in een verklaring. De twee bedrijven kwamen samen tot de conclusie dat er 'geen duidelijk pad is' om de wettelijke goedkeuringen van de Europese Commissie en de Britse CMA te krijgen. Beide concurrentietoezichthouders uitten de afgelopen tijd bezwaar tegen de overname.

"Adobe en Figma zijn het oneens met de recente bevindingen van de toezichthouders, maar we geloven dat het in ons eigen belang is om onafhankelijk verder te gaan", zegt Adobe-ceo Shantanu Narayen. Nu de overname niet doorgaat, moet Adobe een eerder overeengekomen termination fee betalen aan Figma. Die bedraagt 1 miljard dollar.

Toezichthouders in de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit over de beoogde deal tussen Adobe en Figma. De overname zou de concurrentie schaden. De Europese Commissie stelde in november dat Figma marktleider is op het gebied van productdesignsoftware en dat Adobe een van zijn grootste concurrenten is. Door de overname zou er een te dominante speler op de markt ontstaan.

Ook de Britse Consumer and Markets Authority publiceerde eind november een voorlopige conclusie, waarin het stelde dat de overname 'concurrentie in de designsoftwaremarkt zou elimineren', tenzij Adobe 'overlappende activiteiten' van Figma zou afstoten. Adobe was daar niet toe bereid. De softwaregigant meldde eerder niet bereid te zijn om de voorgestelde concessies van de CMA te doen.

Adobe kondigde zijn beoogde overname van Figma in september 2022 aan. Het bedrijf wilde 20 miljard dollar betalen voor het bedrijf, dat gespecialiseerd is in ontwerpsoftware voor onder meer websites en apps.

Figma