Reuters: Figma heeft verzoek voor beursgang ingediend na afgeketste Adobe-deal

Figma zou een verzoek hebben ingediend voor een beursgang, zo meldt persbureau Reuters. Adobe had het bedrijf willen overnemen, maar zag daarvan af nadat toezichthouders zorgen hadden geuit. Dat is nu ongeveer een jaar geleden.

Figma zou de IPO in stilte hebben ingediend, meldt Reuters. Het bedrijf, dat tools maakt om samen te werken aan ontwerpen van software, was vorig jaar rond 12,5 miljard dollar waard zijn. Een beursgang zou een logische optie zijn na het afketsen van de overname. Adobe wilde Figma overnemen voor 20 miljard dollar. Figma geldt als concurrent voor Adobe. Toezichthouders hadden zorgen over de overname en toen blies Adobe de overname af.

Figma