Reuters: Figma heeft verzoek voor beursgang ingediend na afgeketste Adobe-deal

Figma zou een verzoek hebben ingediend voor een beursgang, zo meldt persbureau Reuters. Adobe had het bedrijf willen overnemen, maar zag daarvan af nadat toezichthouders zorgen hadden geuit. Dat is nu ongeveer een jaar geleden.

Figma zou de IPO in stilte hebben ingediend, meldt Reuters. Het bedrijf, dat tools maakt om samen te werken aan ontwerpen van software, was vorig jaar rond 12,5 miljard dollar waard zijn. Een beursgang zou een logische optie zijn na het afketsen van de overname. Adobe wilde Figma overnemen voor 20 miljard dollar. Figma geldt als concurrent voor Adobe. Toezichthouders hadden zorgen over de overname en toen blies Adobe de overname af.

Figma

Figma

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 19:18 12

16-04-2025 • 19:18

12

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Reacties (12)

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magnifor 16 april 2025 19:50
Beurs == enshitfication, vooral bij dit soort bedrijven.
cmegens @magnifor16 april 2025 20:04
Zeker in deze markt is het allemaal vrij golvend. Iedere zoveel jaar komt er weer een nieuw softwarepakket dat dan een aantal jaar als de standaard geld. En dat is dan de status quo. Dat pakket roest dan een beetje vast en na een aantal jaar komt er een nieuw bedrijf met weer een betere variant/versie. Voor Figma was het sketch, Framer was een tijdje hip, nu is het al een tijdje Figma. Iedere keer een nieuwe golf.
Dat Figma nu dus wil cashen terwijl ze ‘hof’ zijn is niet meer dan logisch. De volgende golf zal waarschijnlijk zwaar op AI gestoeld zijn.
Aerophobia1 @cmegens17 april 2025 10:50
Bij iedere overname worden de producten van Adobe duurder.
De apps of services die overgenomen zijn, worden vaak in rap tempo ook stukken duurder.
Ze nemen maar bedrijven over en leggen de rekening bij de klant neer.
Terwijl de portfolio maar blijft groeien.
moijamie @magnifor16 april 2025 20:57
Voor mijn gevoel is dat al begonnen toen ik dit las "Figma sent a cease-and-desist letter to Lovable over the term ‘Dev Mode’"
roanstrik @moijamie16 april 2025 22:47
Het feit dat je een term als 'dev mode' uberhaupt kan trademarken...
Oon @magnifor17 april 2025 09:57
Dat zie je bij Figma sowieso al. Die zijn van een focus op goede designtool naar een focus op mockup -> website gegaan, met steeds meer ingebouwde tooling om laagdrempelig lage kwaliteit code uit een ontwerp te trekken. Daarnaast hebben ze whiteboards en slideshows, de whiteboards zijn wel leuk maar de slideshows is gewoon omdat ze het beginnen te verliezen van Canva.
Snoeikoe 17 april 2025 05:22
Om het artikel iets te nuanceren:
Jullie geven aan dat "toezichthouders zorgen hadden geuit" maar het was harder dan dat. Toezichthouders blokkeerden de deal. Adobe moest bewijzen dat de overname niet tot oneerlijke concurrentie zou leiden, en hun monopolie die eruit voort vloeit, niet zou leiden tot verminderende innovatie daarna.
Dat kon Adobe niet bewijzen.
gewoontelefoon 17 april 2025 09:40
Of je nu een beetje bezit van Figma en Adobe of alleen maar van Figma, feit is dat de onbekende institutionele belegger...... Lees Elite.....altijd van beide profiteerd. Het is beter zo. Ik heb een aandeel in PepsiCo en in Coca Cola, wat maakt het uit wie welke cola drinkt.
Spider-Gwen 17 april 2025 12:38
Enorm blij dat de verkoop aan Adobe niet is doorgaan.
Moet er niet aandenken dat Figma voortaan achter een extreem dure paywall van hun subscription service komt te staan.
mogmed2 16 april 2025 19:28
Hoeveel meer geld willen ze wel niet? Ze hebben toch een paar miljard gekregen wegens breuk in de deal met Adobe?
Mayonaise @mogmed216 april 2025 19:45
Ze hebben zo een grote honder, dat ze zelfs andere bedrijven aanklagen voor het gebruik van het woord "dev mode".

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