Figma ontkent dat nieuwe AI-tool Apple Weer-app kopieert en zet functie uit

Figma ontkent dat de nieuwe Make Design-functie, die generatieve AI gebruikt om appontwerpen te maken, telkens de Weer-app van Apple kopieert bij het maken van een weerapp. Figma heeft de functie wel tijdelijk uitgezet.

Apple Weer (links) en drie ontwerpen van Figma Make Believe. Illustratie: Andu Allen
Apple Weer (links) en drie ontwerpen van
Figma Make Believe. Illustratie: Andy Allen

De onderliggende ontwerpsystemen van de AI-modellen zorgen ervoor dat de Make Design-functie telkens met een app komt die lijkt op de Weer-app van Apple, zegt een medeoprichter van Figma. Dat is een probleem geweest met de kwaliteitsbewaking, zo zegt hij.

Dat komt mede doordat het team dat de functie maakte de deadline van de presentatie vorige week moest halen, zo claimt hij. Het is onbekend wanneer de Make Design-functie weer live zal staan. Het probleem kwam aan het licht door een post van een gebruiker.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 19:34 27

02-07-2024 • 19:34

27

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Reacties (27)

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maxvij 3 juli 2024 09:55
Sebastiaan de With, designer van Halide, heeft een interessante take op Figma's AI, mochten er mensen in geïnteresseerd zijn.
Luminair 2 juli 2024 20:27
Het blijkt maar weer dat AI in principe een plagiaat-machine is, tenzij anders wordt bewezen. Als bedrijven hun training-set open zouden stellen zou het een ander verhaal zijn, maar dat zien we helaas maar weinig.
cracking cloud @Luminair2 juli 2024 23:01
Figma heeft haar gebruikersvoorwaarden ook gewijzigd en zichzelf toegang verleend om hun AI te trainen op jouw ontwerpen. Wel een opt-out mogelijkheid, maar dat had naar mijn mening opt-in moeten zijn (nog beter zou zijn als ze mensen zouden betalen om de AI te trainen)
Gubbel @Luminair2 juli 2024 22:46
Dit ziet er allemaal net zo goed uit als Weather.com, Samsungs weer app, AccuWeather of Google weather. Dus wordt er überhaupt gekopieerd? Zo ja, dan niet ook door Apple?
Luminair @Gubbel3 juli 2024 01:16
Ik zei verder niks over Apple, maar over de methodiek van grote bedrijven die werken met AI.

Dat er nu al heen en weer wordt gekopieerd door bedrijven is in principe onderdeel van het process en inspiratie. Wat inspiratie is en wat kopieerwerk kun je over twisten, maar bij een AI is het sowieso geautomatiseerd plagiaat.

Figma gooit eigenlijk een zo’n breed mogelijk net om zoveel mogelijk dingen te kopiëren en het al dan niet een klein beetje aan te passen. Dat is iets anders dan als een ontwerper er naar kijkt en ziet dat er een conventie is in weer-apps waar mensen mogelijk meerwaarde uit halen.
StackMySwitchUp @Luminair3 juli 2024 08:18
AI an sich is geen plagiaat machine, het heeft geen weet van input materiaal. Waar men een Large Language Model voor probeert te misbruiken is het geautomatiseerd nadenken over dingen waar 'AI' helemaal niet goed in is. Dus wat krijg je? Een tool die shit genereert op basis van bestaande populaire andere dingen. De plagiaat machine is geboren
Luminair @StackMySwitchUp3 juli 2024 15:31
AI an sich is geen plagiaat machine, het heeft geen weet van input materiaal
Ben ik het volledig mee oneens. Het materiaal (in de vorm van weights) is bijna het enige waar het weet van heeft. Bij de training van zo'n model wordt er tekst ingevoerd om gebruikt te worden als voorbeeld om te repliceren. Het idee is dat een model uiteindelijk dan patronen kan genereren die niet meer lijken op een enkel item uit de training dataset.

Echter gebeurt dat pas na het verwerken van gigantische hoeveelheden data. En dan nóg komt het met regelmaat voor dat een LLM een zin, paragraaf, of hele tekst verbatim overneemt -- die machine ziet dat als een terugkerend patroon dat volgt op wat er van verzocht wordt. In den beginne is het dus echt een kopieer/plagiaat machine. "Vind een patroon, en doe het op overtuigende manier na," is de kern van hoe Diffusion Models en LLMs werken.
iqcgubon 2 juli 2024 19:40
Tool om generieke app design mee te maken komt op de proppen met generieke app. Een weer app is toch een logische keuze, dan kan je meteen een hoop kleuren, slidertjes, en grafieken tonen.
Pendora @iqcgubon2 juli 2024 20:08
Toch zag Apple er tot een paar jaar geleden anders uit. Als ik kijk naar Android weer app op Google (heb zelf geen Android) ziet alles er ook anders uit. Zoveel keuzes en dan precies de huidige van Apple kiezen is wel een beetje kopieergedrag.
Gubbel @Pendora2 juli 2024 22:47
Dat design van Apple leek anders ook ineens heel erg op de Weather app van Samsung.
BeefHazard @iqcgubon2 juli 2024 20:07
Ja, maar dat kan op veel verschillende manieren. Maar Figma creërt keer op keer een app met de exacte layout en content van Apple Weather. Figma varieert dus totaal niet met het soort grafiekjes, typografie, volgorde, whatever, het is elke keer precies dezelfde directe kopie van Apple. En dat is een probleem.
laptopleon @iqcgubon3 juli 2024 12:57
Als je opgroeit met op elk kinderfeestje Coca Cola is het ‘heel logisch’ dat iedereen overal cola drinkt. In werkelijkheid zijn er gezondere drankjes en hebben mensen verschillende smaken, maar dan moeten die verschillende smaken drankjes of water wel voorhanden zijn. Als nu de norm wordt dat de grafische voorstellen voor user interfaces door ai gemaakt worden, krijgt iedereen voortaan een Coca Cola / Apple Weer-app ontwerp, voor alles. Ook als dat niet het beste of meest passende is.
panterarosso 2 juli 2024 21:16
feitelijk is ai een leersysteem dus je kunt wel een gokje wagen dat Ai in tegenstelling tot i geen eigen ideeen heeft, ai denkt niet ai is een gemiddelde, het is digitaal polderen
cariolive23 @panterarosso2 juli 2024 22:31
feitelijk is ai een leersysteem
Is dat met mensen dan heel anders? Die leren ook allerlei dingen aan om op basis van die kennis "nieuwe" dingen te gaan doen. Ook wat wij "creatief" noemen, is toepassen van dingen die je in het verleden hebt geleerd. De combinatie is dan misschien nieuw, de losse componenten van de combinatie zijn dat niet.
Ootje70 @cariolive233 juli 2024 07:21
Creativiteit is niet altijd alleen een samenvoegsel van wat al eerder gemaakt of gedaan is. Als dat zou zijn zouden we nu niet creatief zijn o.b.v. jouw redenering want dan was er nooit iets origineels bedacht. Mensen kunnen in tegenstelling tot AI (op dit moment) zelf nieuwe concepten bedenken, die zijn natuurlijk vaak gebaseerd op wat diegene gezien heeft maar kunnen ook echt iets origineels zijn. Daarin verschillen wij ook van apen en andere slimme dieren, die doen wat ze geleerd is. Mensen vinden dingen uit die er nog niet zijn en dat zie ik de huidige AI nog niet doen, die hebben altijd context (en input) nodig.

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 22 juli 2024 18:37]

punthoofd @Ootje703 juli 2024 07:43
<beetje off topic, maar ai is hip ;) >
ook die apen die gereedschap gebruiken om mieren uit de grond te halen?
En die kraaien die puzzels oplossen om voer uit de container te krijgen?
Creativiteit is slechts een woord wat de menselijke diersoort zelf verzonnen heeft. Net als intelligentie trouwens. Zelfbewustzijn is er nog zo 1 imo.
Laten we beginnen het in ieder geval niet als boolean te zien.

[Reactie gewijzigd door punthoofd op 22 juli 2024 18:37]

Ootje70 @punthoofd3 juli 2024 07:48
Je hebt een punt, ergens heeft een eerste aap bedacht dat je met een stokje mieren of termieten uit een boomstam kon pulken. Daarna hebben alle andere apen die truuk geleerd van hun ouders of andere apen. <na-apen> Maar ik heb een aap nog geen nieuwe materialen of technologie zien ontwerpen, ook al zou je ze de basismaterialen geven die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Heel veel mensen trouwens ook niet want niet iedereen is even creatief.
RogerDad @Ootje703 juli 2024 13:16
In een interview van Lieven Scheire met Geraint Wiggens (https://ai.vub.ac.be/team/geraint-wiggins/ ), zie de laatste over AI en creativiteit: we kunnen iets creatief noemen geproduceerd door een AI, als we het ook creatief zouden noemen als het door een mens geproduceerd was. Met die insteek kan een AI zeker creatief zijn.
Interview staat op youtube, Lieven Scheire interviewt @ het AI lab, deel 2
cariolive23 @Ootje703 juli 2024 16:52
Noem dan eens iets. Mensen die nieuwe concepten bedenken die echt helemaal nergens op zijn gebaseerd, ik ken ze niet. Echt alles wat we bedenken en uitvinden, is gebaseerd op iets wat we in het verleden hebben geleerd. Of denk je dat Albert Einstein de relativiteitstheorie heeft bedacht zonder enige vorm kennis van wis- en natuurkunde? En zou Van Gogh ooit zijn gaan schilderen zonder ooit eerder een tekening of schilderij te hebben gezien?

Mensen leren en dat gaan ze toepassen en vervolgens aanpassen. Komt nog bij dat vele aanpassingen ontstaan door fouten, die helemaal niet zo fout blijken te zijn. En het maken van fouten is AI heel goed in, dus aan creativiteit geen gebrek!
panterarosso @cariolive233 juli 2024 07:33
Het simpele feit dat de ai tool simpelweg een door mensen bedacht iets kopiëren, e n nu niet door een combinatie maar gewoon door naapen geeft zowel aan dat ai er nog niet is maar ook weer wel want laten we eerlijk zijn dat laatste gebeurt door mensen ook vaaj genoeg
laptopleon @panterarosso3 juli 2024 13:00
Precies, ‘het is er nog niet’ helemaal. Dus laten we dan tenminste wachten het overal in te stoppen, tot het er wel is.
panterarosso @laptopleon3 juli 2024 18:55
ik betwijfel of ai de komende tig jaar slim zal zijn, hooguit beter in het doen alsof. de A klopt wel de I niet zo
phex 2 juli 2024 20:01
Ik dacht eerst dat de gelijkenis wel zou meevallen. Maar elk element/widget is overgenomen tot op de plaatsing van teksten aan toe.

Ik vraag me af hoeverre dit dan AI is...
djwice @phex2 juli 2024 23:01
AI is een statisch model dat op basis van de trainings set de likelihood bepaald.

Veel interactie op mobiele apps is geoptimaliseerd naar waar mensen het (inmiddels) verwachten. Denk aan het hamburger menu bijvoorbeeld.
Ook standaard style libraries hebben een aantal vaste layouts, die simpelweg intuïtief werken.

En dan m.b.t. volgorde van informatie, die is voor het weer ook gesorteerd op meest interesse: Nu, straks. Goed of slecht etc.

Train je dan op meest gewaardeerde interacties en meest gewaardeerde volgordes, dan kom je op generiek goed werkende apps, waar de gebruiker de functies en informatie intuïtief vindt.
DeltaJuliett 3 juli 2024 12:18
Jammer dat er zo veel verdeging is voor AI in deze context. Het is handige tool, zeker voor detectie en ondersteuning in een medische context.

Echter als contentgeneratie machine levert het niks anders op dan ellende.
Het is overhyped, en bedoeld om menselijk kapitaal te vervangen. En het slaat de plank mis.
armageddon_2k1 2 juli 2024 19:57
Oftewel, ze hebben alleen zitten trainen op 1 app om de hype te genereren om meer geld te verdienen.

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