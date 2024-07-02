Figma ontkent dat nieuwe AI-tool Apple Weer-app kopieert en zet functie uit

Figma ontkent dat de nieuwe Make Design-functie, die generatieve AI gebruikt om appontwerpen te maken, telkens de Weer-app van Apple kopieert bij het maken van een weerapp. Figma heeft de functie wel tijdelijk uitgezet.

Apple Weer (links) en drie ontwerpen van

Figma Make Believe. Illustratie: Andy Allen

De onderliggende ontwerpsystemen van de AI-modellen zorgen ervoor dat de Make Design-functie telkens met een app komt die lijkt op de Weer-app van Apple, zegt een medeoprichter van Figma. Dat is een probleem geweest met de kwaliteitsbewaking, zo zegt hij.

Dat komt mede doordat het team dat de functie maakte de deadline van de presentatie vorige week moest halen, zo claimt hij. Het is onbekend wanneer de Make Design-functie weer live zal staan. Het probleem kwam aan het licht door een post van een gebruiker.