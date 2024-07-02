Apple kondigt aan dat Vision Pro andere betaalmethoden accepteert in EU

Apple heeft aangekondigd dat de App Store op de Vision Pro-VR-headset in de EU alternatieve betaalmethodes zal ondersteunen.

De functie zit in visionOS 1.2, meldt Apple. De App Store is een poortwachter onder de Europese wet Digital Markets Act en daarom moet Apple alternatieve betaalmethoden accepteren. Dat moet nu, omdat de Vision Pro over anderhalve week verschijnt in Duitsland en Frankrijk. De Europese Commissie vindt dat Apple niet voldoet aan de DMA.