Apple kondigt aan dat Vision Pro andere betaalmethoden accepteert in EU

Het is niet mogelijk een sociaal netwerk winstgevend uit te baten met de huidige EU wetgeving.
Daar kan Meta weinig aan doen, men is nu eenmaal niet bereid te betalen voor een dergelijke dienst.
Schijnbaar is Meta zo slecht in het duidelijk maken wat de meerwaarde van hun dienstverlening is, dat men er niet voor wil betalen. Jij wilt mij vertellen dat als je ~400 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU hebt, je geen geld kunt verdienen?
Hyves had een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
WhatsApp was een betaalde abonnementsdienst.
X biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Discord biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Telegram biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Linkedin biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Etc. etc.
Maar het is inderdaad onmogelijk
, om winstgevend een sociaal netwerk uit te baten.
Tot voor kort was de opzet van Meta perfect legaal en is dat nog steeds buiten de EU, dus ik denk dat het wat dat betreft niet redelijk is ze als wetsovertreders weg te zetten.
In 2020 is het eerste voorstel gepresenteerd, de DMA wetgeving is in 2022 in werking gegaan, en we zijn nu 2 jaar ná de invoering. Het is niet alsof het over één nacht ijs is gegaan.
De spelregels zijn tijdens het spelen eenzijdig aangepast.
Klopt, Facebook is inderdaad na introductie op allerlei manieren gebruikers gaan bespioneren om zo veel mogelijk geld te verdienen.
De EU heeft ook niet als doel sociale netwerken de nek om te draaien, maar dat is wel wat ze nu onbedoeld doen door een combinatie van arrogantie, wensdenken en een gebrekkige technische kennis.
Nogal wat aannames en waarde oordelen wat mij betreft. Als Meta de wetgeving niet kan volgen, heeft de EU daar weinig last van. Linksom of rechtsom krijgt het dus haar zin. Meta zou een product/dienst aan kunnen bieden voor die ~400 miljoen Europese gebruikers, je zou zeggen dat je geld kunt verdienen als je zoveel klanten hebt.
Hoe ver moet de EU gaan om mensen tegen zichzelf te beschermen? Het is niet zo dat de praktijken van Meta onbekend zijn. Men heeft duidelijk die keuze lang en breed gemaakt. Is het dan niet (te) arrogant van de EU om mensen die keuze te ontnemen?
De EU introduceert wetgeving om gebruikers te beschermen tegen de praktijken van Meta. Wat Meta tot enkele jaren geleden deed was niet illegaal, slechts immoreel. De EU ontneemt dus niet de keuze voor mensen om Facebook te gebruiken, het verplicht Meta alleen respect te hebben voor de privacy van haar gebruikers. Net zoals alle andere bedrijven op aarde, overigens.