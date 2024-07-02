Apple kondigt aan dat Vision Pro andere betaalmethoden accepteert in EU

Apple heeft aangekondigd dat de App Store op de Vision Pro-VR-headset in de EU alternatieve betaalmethodes zal ondersteunen.

De functie zit in visionOS 1.2, meldt Apple. De App Store is een poortwachter onder de Europese wet Digital Markets Act en daarom moet Apple alternatieve betaalmethoden accepteren. Dat moet nu, omdat de Vision Pro over anderhalve week verschijnt in Duitsland en Frankrijk. De Europese Commissie vindt dat Apple niet voldoet aan de DMA.

Apple Vision Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 19:17 39

02-07-2024 • 19:17

39

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Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

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Reacties (39)

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moonlander 2 juli 2024 19:30
Gewoon een import verbod hanteren wanneer ze niet aan de regels houden. Dat doet ze veel meer pijn dan een eventuele boete.
Basket Kees @moonlander2 juli 2024 20:31
Boete begint bij 10% van de wereldwijde omzet en kan oplopen tot 20%. Omzet uit EU App Store bedraagt 7% van wereldwijde App Store omzet (dit is het enige cijfer dat Apple naar buiten heeft gebracht wat betreft omzet specifiek uit de EU). EU aandeel van de totale omzet zal daar vermoedelijk niet ver van afwijken.

Zo bezien is de boete wel degelijk pijnlijker dan hun producten niet mogen verkopen. De boete is zelfs dusdanig hoog dat Apple kan overwegen producten terug te trekken of niet te introduceren zoals vorige week in het nieuws. Doen ze liever niet, ze hebben liever tevreden klanten, maar het kan wel goedkoper zijn als de EU besluit dat Apple in overtreding is. Of er sprake is van overtreding is niet vooraf vast te stellen, de wetgeving is bewust vaag omschreven en wordt pas achteraf getoetst. Best risicovol dus om in de EU te opereren voor een bedrijf als Apple. Voor Meta is het nog lastiger, die worden in feite gedwongen om verlies te draaien in de EU omdat ongerichte reclame een optie moet zijn voor niet betalende gebruikers. Dat levert maar een fractie op van wat gerichte reclame oplevert, het is niet kostendekkend, laat staan winstgevend. Het zou voor Meta dus goedkoper zijn om zich terug te trekken uit de EU zelfs zonder boetes.

Voor de duidelijkheid, ik ben grotendeels voorstander van EU wetgeving. Maar ik denk dat in dit geval de EU zich net te arrogant en protectionistisch opstelt. Wat betreft dat laatste: geen enkel Europees bedrijf komt in de buurt om geraakt te worden door de DMA, zelfs niet die een (veel) groter marktaandeel hebben in hun sector dan bv Apple in welk van hun sectoren ook. Een voorbeeld is Spotify die juist bevoordeeld wordt door EU wetgeving.
drdelta @Basket Kees2 juli 2024 20:43
Waarschijnlijk komt geen enkel Europees bedrijf in de buurt door de manier waarop deze Amerikaanse bedrijven de afgelopen decennia de markt hebben gemanipuleerd.

Meta wordt helemaal niet gedwongen verlies te lijden. Meta wordt alleen verplicht de wet niet te overtreden. Als Meta alleen met het overtreden van wetten winstgevend kan zijn doen ze duidelijk iets mis. We hebben in de EU ongeveer 23 miljoen bedrijven die allemaal geen specialistische wetgeving nodig hebben om de wet niet te overtreden, en om financieel stabiel te zijn.

Wat heeft de EU te verliezen overigens, als Facebook en WhatsApp weg zouden gaan? Prima kansen voor lokale alternatieven, die hier voor werk en geld zorgen. Protectionisme biedt gelukkig ook voordelen.
Basket Kees @drdelta2 juli 2024 21:51
Het is niet mogelijk een sociaal netwerk winstgevend uit te baten met de huidige EU wetgeving. Daar kan Meta weinig aan doen, men is nu eenmaal niet bereid te betalen voor een dergelijke dienst. Tot voor kort was de opzet van Meta perfect legaal en is dat nog steeds buiten de EU, dus ik denk dat het wat dat betreft niet redelijk is ze als wetsovertreders weg te zetten. De spelregels zijn tijdens het spelen eenzijdig aangepast.
Je kan zeggen dat we beter af zijn zonder sociale netwerken, maar dat is een andere discussie. De EU heeft ook niet als doel sociale netwerken de nek om te draaien, maar dat is wel wat ze nu onbedoeld doen door een combinatie van arrogantie, wensdenken en een gebrekkige technische kennis.

Meta vind ik een verschrikkelijk bedrijf. Ik gebruik dan ook geen enkel van hun producten en zie ze liever gaan dan komen. Maar daar denkt de gemiddelde persoon heel anders over. Hoe ver moet de EU gaan om mensen tegen zichzelf te beschermen? Het is niet zo dat de praktijken van Meta onbekend zijn. Men heeft duidelijk die keuze lang en breed gemaakt. Is het dan niet (te) arrogant van de EU om mensen die keuze te ontnemen?
Janusch @Basket Kees3 juli 2024 10:21
Toch zou ik prima whatsapp overboord willen gooien en betalen voor een privacy vriendelijk alternatief

Probleem is: ‘iedereen’ moet mee.

Kijk naar telegram, voor bepaalde groepen prima waarschijnlijk. Maar mainstream zit op whatsapp in Nederland.
drdelta @Basket Kees3 juli 2024 10:55
Het is niet mogelijk een sociaal netwerk winstgevend uit te baten met de huidige EU wetgeving.
Daar kan Meta weinig aan doen, men is nu eenmaal niet bereid te betalen voor een dergelijke dienst.
Schijnbaar is Meta zo slecht in het duidelijk maken wat de meerwaarde van hun dienstverlening is, dat men er niet voor wil betalen. Jij wilt mij vertellen dat als je ~400 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU hebt, je geen geld kunt verdienen?

Hyves had een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
WhatsApp was een betaalde abonnementsdienst.
X biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Discord biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Telegram biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Linkedin biedt een premium abonnementsdienst met meer functionaliteit.
Etc. etc.

Maar het is inderdaad onmogelijk, om winstgevend een sociaal netwerk uit te baten.
Tot voor kort was de opzet van Meta perfect legaal en is dat nog steeds buiten de EU, dus ik denk dat het wat dat betreft niet redelijk is ze als wetsovertreders weg te zetten.
In 2020 is het eerste voorstel gepresenteerd, de DMA wetgeving is in 2022 in werking gegaan, en we zijn nu 2 jaar ná de invoering. Het is niet alsof het over één nacht ijs is gegaan.
De spelregels zijn tijdens het spelen eenzijdig aangepast.
Klopt, Facebook is inderdaad na introductie op allerlei manieren gebruikers gaan bespioneren om zo veel mogelijk geld te verdienen.
De EU heeft ook niet als doel sociale netwerken de nek om te draaien, maar dat is wel wat ze nu onbedoeld doen door een combinatie van arrogantie, wensdenken en een gebrekkige technische kennis.
Nogal wat aannames en waarde oordelen wat mij betreft. Als Meta de wetgeving niet kan volgen, heeft de EU daar weinig last van. Linksom of rechtsom krijgt het dus haar zin. Meta zou een product/dienst aan kunnen bieden voor die ~400 miljoen Europese gebruikers, je zou zeggen dat je geld kunt verdienen als je zoveel klanten hebt.
Hoe ver moet de EU gaan om mensen tegen zichzelf te beschermen? Het is niet zo dat de praktijken van Meta onbekend zijn. Men heeft duidelijk die keuze lang en breed gemaakt. Is het dan niet (te) arrogant van de EU om mensen die keuze te ontnemen?
De EU introduceert wetgeving om gebruikers te beschermen tegen de praktijken van Meta. Wat Meta tot enkele jaren geleden deed was niet illegaal, slechts immoreel. De EU ontneemt dus niet de keuze voor mensen om Facebook te gebruiken, het verplicht Meta alleen respect te hebben voor de privacy van haar gebruikers. Net zoals alle andere bedrijven op aarde, overigens.
Basket Kees @drdelta4 juli 2024 13:05
Meta biedt ook een betaald abonnnement aan.

Je blijft over het feit heen stappen dat Meta gedwongen wordt om een optie zonder gerichte advertenties aan te bieden. Dit geldt niet voor de andere partijen die je noemt omdat ze niet groot genoeg zijn (indien ze dat wel worden dan zijn ze ook aan de beurt, in elk geval als ze Amerikaans zijn). Die andere partijen verdienen overigens geen rochel aan die abonnementen, ze draaien allemaal net als Meta op gerichte advertenties. En zonder het uit te zoeken geloof ik dat de meesten niets eens winst maken. Hyves zeker niet meer, was blijkbaar heel succesvol die abonnementen.

Ik haat gerichte advertenties en de tracking+datahandel die erachter zit om het mogelijk te maken, dus je zou zeggen dat ik het fantastisch vind dat Meta, een bedrijf waar ik ook nog eens een zeer negatieve mening over heb, gedwongen wordt een alternatief te bieden. Maar er is geen realistisch alternatief. De EU wil echt niet dat Meta zich terugtrekt. Ze denken dat er wel iets van een magische oplossing zal komen als ze het afdwingen, terwijl het veel realistischer is dat Meta gewoon vertrekt.

Als Meta vertrekt zal ik er geen traan om laten. Maar de regels zijn er voor iedereen. Als de EU deze arrogante positie aan blijft houden vrees ik voor wat we nog meer zullen gaan missen als EU burgers. Buiten dat, hoe populair maakt de EU zich als mensen opeens hun insta en WhatsApp kwijt zijn? Ik zie risico’s dat dit bij kan dragen aan de al sterk negatieve populistische houding ten opzichten van de EU.

Meta = slecht, dus EU maatregel tegen Meta = goed. Zo simpel werkt de wereld nu eenmaal niet.
drdelta @Basket Kees4 juli 2024 16:51
Meta biedt ook een betaald abonnnement aan.
Klopt, dat betaalde abonnement bestaat net 6 maanden en is alleen in de EU beschikbaar.
Die andere partijen verdienen overigens geen rochel aan die abonnementen, ze draaien allemaal net als Meta op gerichte advertenties. En zonder het uit te zoeken geloof ik dat de meesten niets eens winst maken.
Linkedin heeft een operationale winst van 1.1 miljard dollar, ~11% van de omzet komt uit betaalde abonnementen. Maar inderdaad, gratis producten aanbieden is schijnbaar toch niet erg lucratief.

Stel je voor dat melk gratis weggegeven werd in de supermarkt, maar de verpakking stond vol met advertenties voor casino's, seks winkels en alcohol. Dat kun je alleen volhouden als er voor die advertenties genoeg betaald wordt, en meer opleveren dan dat de melk kost. De meeste melk wordt echter gewoon verkocht. Het hele concept "gratis gebruik, daarna schalen" komt uit silicon valley om bedrijven te schalen. Niet omdat het per se een bewezen business strategie is om op lange termijn een stabiel financieel bedrijf te bouwen, zie bijvoorbeeld Twitter/X als perfect voorbeeld hoe het niet moet.
Ik haat gerichte advertenties en de tracking+datahandel die erachter zit om het mogelijk te maken, dus je zou zeggen dat ik het fantastisch vind dat Meta, een bedrijf waar ik ook nog eens een zeer negatieve mening over heb, gedwongen wordt een alternatief te bieden. Maar er is geen realistisch alternatief. De EU wil echt niet dat Meta zich terugtrekt. Ze denken dat er wel iets van een magische oplossing zal komen als ze het afdwingen, terwijl het veel realistischer is dat Meta gewoon vertrekt.
Facebook (et al) betaald maken is toch een prima oplossing. Dat de markt daarvoor veel kleiner is, wil toch niet zeggen dat Meta door moet gaan met iets dat de EU verboden heeft. Sigarettenfabrikanten Winkels mogen ook geen sigaretten meer verkopen aan kinderen.
Als de EU deze arrogante positie aan blijft houden vrees ik voor wat we nog meer zullen gaan missen als EU burgers. Buiten dat, hoe populair maakt de EU zich als mensen opeens hun insta en WhatsApp kwijt zijn? Ik zie risico’s dat dit bij kan dragen aan de al sterk negatieve populistische houding ten opzichten van de EU.
Absoluut, dat ben ik ook met je eens.
Meta = slecht, dus EU maatregel tegen Meta = goed. Zo simpel werkt de wereld nu eenmaal niet.
Absoluut, maar dat hoor je mij ook niet zeggen.

[Reactie gewijzigd door drdelta op 22 juli 2024 13:52]

Basket Kees @drdelta4 juli 2024 22:25
LinkedIn verdient redelijk aan betaalde abonnementen, maar dat komt in mijn ogen vooral omdat LinkedIn in veel professionele kringen het defacto CV uithangbord is. Als het om carrièrekansen gaat is men vermoedelijk wat eerder bereidt om te betalen dan wanneer het om het delen van kattenfoto’s gaat. Het sociale netwerk aspect van LinkedIn is in mijn ogen meer een bijzaak dan de core business. Verreweg het grootste deel van hun omzet komt van bedrijven die betalen voor het werven van mensen. En hoewel ik tegenstrijdige cijfers tegenkom, lijkt dat de omzet uit gerichte advertenties groter is dan betaalde abonnementen, zelfs met de unieke positie die LinkedIn naar mijn idee heeft. Zonder gerichte advertenties blijft er van die winst niet veel over.

Ik heb wat moeite met de vergelijking tussen fysieke goederen en (online) diensten, maar het model van gratis, betaald door advertenties, kan in principe prima werken. Het model staat mij tegen, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat een flink deel van de wereld op dit model draait en zonder dit model niet zou bestaan. ‘Dan maar niet’ is een positie die je dan in kan nemen en die ik kan respecteren. Maar dat is niet de positie van de EU. Net als dat ze geloven dat er een magische oplossing moet zijn waarbij alleen de ‘good guys’ toegang krijgen tot versleutelde communicatie en dat met wetgeving af te dwingen is, geloven ze ook dat ze diensten als die van Meta in de EU kunnen handhaven terwijl ze met wetgeving afdwingen dat het enige realistische verdienmodel voor dat soort diensten niet zonder meer toegestaan is. De EU gokt erop dat ze onmisbaar zijn voor een bedrijf als Meta. De cijfers laten zien dat ze zich daarin kunnen vergissen.

Ik zeg niet dat Meta maar de wet zou moeten kunnen overtreden. Dat zullen ze ook niet doen (ze zullen het natuurlijk wel tot in den treuren aanvechten). Ik zeg alleen dat de wet ze dwingt om verlies te accepteren binnen de EU of helemaal niet in de EU actief te zijn. Die paar abonnementen gaan het echt niet maken zoals je voorbeelden bevestigen. Een extreem veel kleinere markt voor diensten als die van Meta is per definitie geen markt; het grote aantal gebruikers vormt een inherent onderdeel van het bestaan van de dienst.
Heel Meta mag van mij in de grond zakken, maar ik ben dus van mening dat de EU met deze wetgeving het doel voorbij gaat en ik zie risico’s dat de EU op deze manier op een technologische achterstand gezet wordt. Gezien het belang van technologie in de samenleving, en simpelweg als liefhebber van technologie, vind ik dat zorgelijk. Verplicht een optie voor een betaald advertentievrij abonnement vind ik prima. Maar de verplichting dat een advertentierijke versie van de dienst zonder gerichte advertenties is, lijkt mij onrealistisch. Dat zeg ik als groot voorstander van ongerichte advertenties of juist betaalde advertentievrije diensten.

Als de EU echt lef zou hebben dan zouden ze gericht adverteren en de achterliggende datahandel verbieden. Dat zou de waarde van ongericht adverteren kunnen opkrikken en een gelijk speelveld voor iedereen, groot en klein, kunnen bewerkstelligen. De huidige halfslachtige wetgeving doet dat niet.
drdelta @Basket Kees8 juli 2024 17:15
Als de EU echt lef zou hebben dan zouden ze gericht adverteren en de achterliggende datahandel verbieden. Dat zou de waarde van ongericht adverteren kunnen opkrikken en een gelijk speelveld voor iedereen, groot en klein, kunnen bewerkstelligen. De huidige halfslachtige wetgeving doet dat niet.
Het zou een stuk eerlijker zijn om dat inderdaad voor iedereen te doen gelden, niet 'slechts' Facebook.

Anderzijds zijn zij natuurlijk wel een van de allergrootsten, en vrijwel geen enkel bedrijf komt ook maar in de buurt.
SG @Basket Kees4 juli 2024 07:21
De opzet van dat soort bedrijven is core klanten andere bedrijven zijn die hun producten willen adverteren. En core is private data te vergaren zodat gericht reclame gestuurd kan worden. Dus grote core busnes doel van overtreden van AVG.
De massa is daar niet bewust van naast dat google een monopool positie verkregen heeft. Zoek algoritme is ook sterk verband met hun advertering klanten. Dus wat aan de top komt bovendrijven in zoek request.

App store is voor Console en Apple core busnes als je dat open moet gooien verdwijnt grootste inkomsten. Naast bypass in store bypass in betalingen . een flinke reductie in omzet houd in dat core busness moet herzien en online store resources moet reduceren.
De geslotenheid van appstore brengt dit mee
Security als 1 bedrijf waar CC paypal gegevens heb liggen. Ipv zooi derden software ontwikkelaars en dozijn ander stores.
Kwaliteit en kwantiteit redelijk in balans houden.
Voor mij zijn dit de grootste voordelen van closed platform PSN apple store.
Ander zat je al op andriod linux windows waar wild groei opensource kwantiteit zeer lage prijzen. Als 70% binnen harkt 30% afstaat over 0,99 cent indie game of appje maak je product voor consumenten die habbecrats op 1st rij willen staan en je dus geld niet gunt. 0,99 is voor velen wissel geld maar dat is 3,- ook.

Ondertussen is door hacks email en phone bekend bij cyber criminelen
nils7 @drdelta3 juli 2024 09:49
Gelukkig is China heel eng en focussen we daarop maar dat de Amerikaanse bedrijven hier de markt overhoop halen is prima.
drdelta @nils73 juli 2024 10:58
Amerikaanse digitale diensten domineren de markt in de EU, vandaar ongetwijfeld de nadruk op de bedrijven achter deze diensten.

Wanneer Chinese bedrijven op eenzelfde manier digitale diensten in de EU aanbieden, met een vergelijkbaar marktaandeel, zullen zij ongetwijfeld minstens zoveel aandacht krijgen.
Verwijderd @Basket Kees2 juli 2024 20:45
Het Nederlandse Booking.com is een intermediation gatekeeper en valt daarmee onder de DMA.
m_snel @Basket Kees2 juli 2024 20:45
De store voor de vr kent enkele duizenden apps en de omzet daarvan is natuurlijk nul komma nul.
jerisson @Basket Kees2 juli 2024 23:53
Boete begint bij 10% van de wereldwijde omzet en kan oplopen tot 20%. Omzet uit EU App Store bedraagt 7% van wereldwijde App Store omzet (dit is het enige cijfer dat Apple naar buiten heeft gebracht wat betreft omzet specifiek uit de EU). EU aandeel van de totale omzet zal daar vermoedelijk niet ver van afwijken.
Een EU aandeel van 7% van de totale omzet lijkt me straf. Als ik de omzet van Apple per regio zoek dan krijg ik steeds 24 tot 27% voor Europa. Nu, Europa (746miljoen inwoners) omvat zo'n 300 miljoen mensen meer dan de EU (448milj inwoners), maar zo een 140 miljoen omvat Rusland - waar Apple niets meer zou verkopen sinds 2022 -, UK (nog niet zo lang geleden EU) is zo een 67 miljoen, en Ukraïne - oorlog en ook niet bepaald het land met de hoge inkomens - 30milj.

Ik denk dat de EU nog ver boven die 7% zit. Snel een naïeve berekening waarbij ik Rusland weggeschrapt heb (geen omzet van Rusland) geeft mij 17,7 tot 20% van de wereldwijde omzet afkomstig van de EU. Nogmaals, slechts een snelle berekening die met weinig rekening houdt.

Maar zo te zien zou de 10 tot 20% boete dus gaan van de helft van de omzet in EU tot de volledige omzet in de EU. Of dat "redelijk" is laat ik in het midden.

(Aanvullend: Europa is de 2e grootste markt voor Apple - na de US - twijfelachtig dus dat Apple producten gaat terugtrekken of niet te introduceren. Aanpassen aan de EU-regels zal steeds winstgevender zijn.)
Basket Kees @jerisson4 juli 2024 12:41
Deze reactie had ik gemist.

Het voegt nu niet veel meer toe, maar het kopje ‘Europa’ in de cijfers van Apple omvat de EMEA regio. Het is dus heel Europa, alleen het VK hapt daar al een flink deel uit, het Midden Oosten en heel Afrika wat optelt tot die ongeveer 25%.

De 7% van het EU aandeel van de wereldwijde App Store omzet heeft Apple mondeling medegedeeld tijdens een presentatie aan de aandeelhouders. Er zijn zeer strenge regels over wat er op die momenten gezegd wordt, je kan het vergelijken met onder ede staan. Dat zal wel kloppen dus. Verder zie ik weinig reden om aan te nemen dat het EU aandeel van de totale omzet daar veel van af zal wijken. Wellicht spenderen EU bewoners relatief gezien wat minder in de App Store dan mensen elders, maar hoe groot zou dat verschil dan werkelijk zijn? En wie weet spenderen ze meer dan gemiddeld zelfs wat een lager percentage dan die 7% van de totale omzet zou betekenen.

De boete is in elk geval torenhoog, zelfs voor Apple.
m_snel @moonlander2 juli 2024 19:46
Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat ze met dit stukje hardware een monopolie hebben, dus uw opmerking is een beetje gekleurd.
Ik denk dat we wel kunnen stellen dat ze nauwelijks een marktaandeel hebben in de VR.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 19:57
Dit betreft de App Store, daar is de DMA van toepassing. Het gaat dus niet om de hardware.
m_snel @cariolive232 juli 2024 20:18
Natuurlijk gaat het om de hardware, want de miljoenen apps uit de normale Appstore zijn niet beschikbaar. Maar een heel klein deel.
Donstil
@m_snel2 juli 2024 20:32
Natuurlijk gaat het om de hardware, want de miljoenen apps uit de normale Appstore zijn niet beschikbaar. Maar een heel klein deel.
Nah dat valt wel mee, je kunt als developer er voor kiezen om je iPad app niet op de VisionPro uit te brengen maar in de praktijk valt het wel mee hoe veel developers daar voor gekozen hebben.

"een heel klein deel" is het zeker niet.
m_snel @Donstil2 juli 2024 21:37
De vraag is natuurlijk of iemand er op zit te wachten. Ik verwacht niet dat iemand die deze hardware aanschaft zit te wachten op apps die daar niet echt gebruikt gaan worden. Maar als developer krijg je dan wel meer verantwoordelijkheden .

Maar is las dat er iets van twee duizend apps beschikbaar waren.
Donstil
@m_snel2 juli 2024 21:51
De vraag is natuurlijk of iemand er op zit te wachten. Ik verwacht niet dat iemand die deze hardware aanschaft zit te wachten op apps die daar niet echt gebruikt gaan worden. Maar als developer krijg je dan wel meer verantwoordelijkheden .

Maar is las dat er iets van twee duizend apps beschikbaar waren.
Twee duizend (ik heb niet gecontroleerd of dat getal klopt overigens) dat zijn VisionOS native apps, de Vision Pro draait zowel native VisionOS apps als iPad Apps.

Native apps zijn in potentie beter maar iPad apps werken doorgaans ook prima.
SG @m_snel3 juli 2024 07:18
Nope dev bepalen de gekozen targets binnen de apple platformen.
Sommige apps concepten zijn geschikt voor mac en ipad maar niet voor ios en zeker niet apple watch. Soms valt een ATVOS ook af. Ivm HID input beperking.
Maar apple wil ook graag als app geschikt is voor platform dat app ook geport wordt ervoor. Dus puur macos app als ook geschikt zou zijn voor ipad of atv is goedkeuring ook sterk beinvloed of voldoende targets ondersteund.
Verwijderd @moonlander2 juli 2024 19:35
Ondersteuning voor alternatieve betaalmiddelen is nu ingeschakeld, daarmee houden ze zich aan de regels omtrent betalingen voor apps uit de App Store.
dasiro @moonlander2 juli 2024 19:36
waarom niet beiden? Alles wat er nog binnen de EU in gebruik is of verkocht wordt zou vrij moeten zijn van het juk van de gatekeeper en als ze het niet meer willen ondersteunen moet de end-of-lifecyle een open standaard als slot bevatten om te vermijden dat het e-waste wordt.
Fermion @moonlander3 juli 2024 15:19
Zoveel pijn zal het ze meit doen, want er wordt bijna niets van verkocht.
Rob Voets @moonlander2 juli 2024 19:33
En de VS verbiedt vervolgens… Zo gemakkelijk is het niet.
MrFax 3 juli 2024 03:25
Nu dat alle grote Nederlandse banken overgaan van Maestro/V-Pay naar (Debit) Mastercard of Visa, zijn alternatieve betaalmogelijkheden wel... nodig?

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 13:52]

Sinester @MrFax3 juli 2024 10:01
Dit gaat over de EU.. niet alleen over Nederland
GokuSan 2 juli 2024 23:57
Mooi hopelijk komt er snel een EU/NL account voor apple zodat ik gewoon apps durf te kopen op een normale manier. nu brand ik mn vingers er nog niet aan.
darknessblade 3 juli 2024 10:36
En wat ziet apple als "Alternatieve betaalmethodes"

een link naar een 3rd party site waar zij nog steeds een 10-20% APPLE-TAX op rekenen?

of is het een volledige 3rd party pagina, waar apple 0% van verdient
Finraziel
2 juli 2024 19:59
Oh, ik dacht misschien kun je er een krijgen voor je lever of zo :+
gielie 2 juli 2024 20:06
Wordt er binnen de tweakers redactie een wedstrijdje gedaan wie het kortste stukje kan schrijven, verschrikkelijk.

On topic, hoe moet ik dit voor mij zien, met je vr bril op bij de ah je boodschappen betalen, even swipen met je hoofd langs de kassa?
Lagonas @gielie2 juli 2024 20:10
.plan: We gaan experimenteren met nu en dan korte nieuwsberichten

Dit is al erg lang zo, en ik vind het top. In plaats van een artikel opvullen met nutteloze onzin puur om het op te vullen, staat er in wat er verteld moet worden. Niet meer en niet minder.
DLSS @Lagonas2 juli 2024 22:49
Ik vind het vooral belangrijk dat ze naar zo veel mogelijk bronnen linken bij een kort artikel zodat je meer kan lezen als je wil (en dat is hier ook gedaan).

Ik stoor me op dit vlak heel erg aan kranten. Bij het NRC en het FD heb je regelmatig korte artikelen zonder bron.
Keypunchie
@gielie2 juli 2024 20:21
Het gaat om dat apps mogen kiezen om voor in-app purchases een ander dan Apple voor verwerking betalingen te gebruiken.

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