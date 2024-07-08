Mark Gurman: Apple overweegt Apple Watch SE met plastic behuizing

Apple overweegt om de volgende generatie Apple Watch SE van een plastic behuizing te voorzien. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het Amerikaanse bedrijf zou op die manier de prijs van de Apple Watch SE verder kunnen drukken.

Gurman gaf in zijn wekelijkse nieuwsbrief geen verdere details over de Apple Watch SE. Het is dus niet duidelijk welke aanpassingen het bedrijf nog wil doorvoeren en wanneer Apple het digitale klokje op de markt zou willen brengen.

De Bloomberg-journalist claimt tevens dat het bedrijf het tienjarige bestaan van de Apple Watch wil vieren en daarom het ontwerp van de Apple Watch 10 op een aantal punten zal wijzigen. De tiende generatie zal bijvoorbeeld grotere displays meekrijgen en ook dunner zijn. Dat bleek ook al uit eerdere geruchten. De smartwatch zou ook een nieuwe chipset meekrijgen die beter in staat is om bepaalde AI-taken uit te voeren. Op Apple Intelligence moet er echter niet gerekend worden, aldus Gurman.

Apple werkt volgens Gurman ook aan tech die in staat is om een te hoge bloeddruk en slaapapneu te detecteren. De ontwikkeling van beide toepassingen verloopt volgens de analist niet zonder slag of stoot. Het meten van de bloeddruk zou niet nauwkeurig genoeg verlopen en bij het detecteren van slaapapneu zou Apple beroep willen doen op de ingebouwde bloedzuurstofmeter. Het Amerikaanse bedrijf is, wat deze sensor betreft, nog in een juridische strijd verwikkeld met het medische bedrijf Masimo.