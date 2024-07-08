Mark Gurman: Apple overweegt Apple Watch SE met plastic behuizing

Apple overweegt om de volgende generatie Apple Watch SE van een plastic behuizing te voorzien. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het Amerikaanse bedrijf zou op die manier de prijs van de Apple Watch SE verder kunnen drukken.

Gurman gaf in zijn wekelijkse nieuwsbrief geen verdere details over de Apple Watch SE. Het is dus niet duidelijk welke aanpassingen het bedrijf nog wil doorvoeren en wanneer Apple het digitale klokje op de markt zou willen brengen.

De Bloomberg-journalist claimt tevens dat het bedrijf het tienjarige bestaan van de Apple Watch wil vieren en daarom het ontwerp van de Apple Watch 10 op een aantal punten zal wijzigen. De tiende generatie zal bijvoorbeeld grotere displays meekrijgen en ook dunner zijn. Dat bleek ook al uit eerdere geruchten. De smartwatch zou ook een nieuwe chipset meekrijgen die beter in staat is om bepaalde AI-taken uit te voeren. Op Apple Intelligence moet er echter niet gerekend worden, aldus Gurman.

Apple werkt volgens Gurman ook aan tech die in staat is om een te hoge bloeddruk en slaapapneu te detecteren. De ontwikkeling van beide toepassingen verloopt volgens de analist niet zonder slag of stoot. Het meten van de bloeddruk zou niet nauwkeurig genoeg verlopen en bij het detecteren van slaapapneu zou Apple beroep willen doen op de ingebouwde bloedzuurstofmeter. Het Amerikaanse bedrijf is, wat deze sensor betreft, nog in een juridische strijd verwikkeld met het medische bedrijf Masimo.

Apple Watch SE (2022), 44mm, GPS Zilver (Blauw)
Apple Watch SE (2022), 44mm, GPS Zilver (Blauw)

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 07:42 97

08-07-2024 • 07:42

97

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Reacties (97)

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sOid 8 juli 2024 07:58
De tiende generatie zal bijvoorbeeld grotere displays meekrijgen en ook dunner zijn.
Echt revolutionair dit. Kom nou maar eens met een mooie ronde Apple Watch… Ik gebruik de mijne met veel plezier, maar het design blijf ik lelijk vinden.
Hpsmart @sOid8 juli 2024 08:23
Ik denk dat dat niet gaat gebeuren... Er kleven veel nadelen aan een aWatch met een rond scherm i.p.v. vierkant scherm (bijv. weergave van notificaties). Interessant filmpje van Apple Explained wellicht: https://www.youtube.com/watch?v=VA_uatfNh9I
sympa @Hpsmart8 juli 2024 09:33
Apple heeft inderdaad bij de introductie van de Watch die "aanval is de beste verdediging" ingezet. Maar vooral omdat ze geen ronde schermen hadden natuurlijk.
Samsung had dan die draaibare rans waar Alle het met dat pielewieltje moest stellen. Zó ideaal ..
Llopigat
@sympa8 juli 2024 12:42
Samsung is daar ook weer vanaf aan het stappen. Ik heb er zelf een zonder fysiek ringetje en ik vind het wel prima zo. Het horloge wordt er een heel stuk compacter van. En het mechanisme is niet bepaald ideaal, als je je 1 tikje draait reageert het soms de verkeerde kant op (als je rechtsom draait denkt hij even dat het linksom is, heel raar). Ik ben er niet echt een fan van. Ik zou ook liever gewoon een rechthoekig scherm hebben maar de hele interface is juist op het ronde afgestemd nu.

Dan zou je zeggen: Neem dan een apple watch maar dat kan dus niet want de keuze van smartwatch is helaas gekoppeld aan die van de telefoon en iOS is technisch te beperkt voor mij.
sympa @Llopigat8 juli 2024 13:24
Ik heb dat ook gezien, het is nu een "virtuele ring" toch? Nog steeds een beetje rond.
Maar goed ik herinner me dat "waarom is het vierkant" filmpje van Apple nog. Vond het een beetje sneu.
Mayonaise @Llopigat8 juli 2024 20:15
Samsung heeft nochtans een nieuwe model uitgebracht met een fysieke ringetje.
Llopigat
@Mayonaise8 juli 2024 20:22
Ja maar meestal maar 1x in de twee jaar. De 4 had het, de 5 niet, de 6 weer wel.. En alleen als optie, niet alle modellen hebben het. Alleen de "Classic".
pietje63 @Hpsmart8 juli 2024 08:37
Probleem is denk ik vooral om beide opties te ondersteunen (rond en huidig).
lastlong @pietje638 juli 2024 12:02
Het oorspronkelijke design van het app-overzicht was een groot veld waar in twee richting doorheen geswiped kon worden. Dat was een ontwerp dat zowel op een rond als vierkant scherm kon werken. Vorig jaar is het geupdate naar een versie waar je van boven naar beneden scrollt. Dat lijkt een definitieve afslag richting een vierkant scherm.
Keypunchie
@sOid8 juli 2024 09:23
Echt revolutionair dit. Kom nou maar eens met een mooie ronde Apple Watch… Ik gebruik de mijne met veel plezier, maar het design blijf ik lelijk vinden.
Want een andere vorm is wel revolutionair 8)7

Smaken zullen verschillen, ikzelf vind het juist wel wat hebben dat het scherm vierkant is: vorm volgt functie: ik lees veel notificaties op mijn horloge. rechthoekig is dan wel prettig.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:01]

ultimasnake @sOid8 juli 2024 08:54
We hebben geen ronde telefoons, geen ronde televisies waarom dan wel een rond display? Dat een horloge van origine rond is heeft te maken met het uurwerk (al zijn ze ook vierkant te vinden natuurlijk) maar scherm content verliest een hoop bij ronde displays.

Dat merk ik duidelijk bij kennissen met een ronde smartwatch, vooral zodra de content van origine niet rond is wordt het of erg klein om te passen of valt een hoop weg.

In dit geval is Apple duidelijk voor functie over vorm gegaan, iets wat vaak anders is en wordt afgestraft
lenwar
@ultimasnake8 juli 2024 10:41
maar scherm content verliest een hoop bij ronde displays.
Dat is een kwestie van slim indelen. De cirkel is de meest efficiënte vorm die er bestaat als het gaat om oppervlakte. De 'rand-oppervlakte-verhouding' van cirkels is op eenzame hoogte ten opzicht van welke vorm dan ook.

Apple laat niet de 'schermmaten' zo 123 zien, alleen de totale maten, dus laten we daar dan is mee gaan rekenen:

45 * 38 mm = 1710 mm2 oppervlakte.
Echter: Apple geeft een schermoppervlakte van 1143mm
Dus het scherm is dan 'ongeveer' = 38 * 31 = 1178 mm2 aan. Dus laten we die maat aanhouden. De exacte getallen zijn niet zo van belang, het gaat even om de grote lijnen hier.

(( Ter herinnering van de middelbare school: Worteltrekken is machtsverheffen van het omgekeerde. Dus de tweedemachtswortel van iets is dus 'iets' tot de macht "een half" ))

De diagonaal van dat scherm is dan dus 382 + 312 = 24051/2 ≈ 49,0mm

Als we die diagonaal in een cirkel zetten:
pi*(49,0 / 2)2 ≈ 1886 mm2

1886 t.o.v. 1178 is een oppervlakteverschil van ruim 37%


Al zouden we een cirkel maken van alleen de hoogte, dan kom je al heel snel in de buurt van het oppervlakte van de rechthoek.
pi*(38 / 2)2 ≈ 1134 mm2 (verschil van 3,8%)


Off-topic fun fact: Cirkels zijn niet geschik om rasters mee te maken: Als je een raster wilt maken van vormen, dan is de zeshoek heer en meester in de verhouding tussen 'rand en oppervlakte'. Aldoende zien we die vorm overal en nergens terugkomen in de natuur. Honingraden van bijen. de lichtgevoelige cellen in onze ogen, enz.)
Ludewig @lenwar8 juli 2024 11:12
Dat is een kwestie van slim indelen. De cirkel is de meest efficiënte vorm die er bestaat als het gaat om oppervlakte.
Mijn reactie hierop moet in de vorm van een plaatje: https://ibb.co/sb9xRrd
lenwar
@Ludewig8 juli 2024 11:46
Ook als reactie op: @The Chosen One
:D
Die is heel aardig. Als je overigens datzelfde doet (in een spiraaltje) met een rechthoek wordt het (ongeveer) even vervelend lezen, maar dat terzijde.

Ik snap wat jullie bedoelen natuurlijk. Wij zijn gewend dat onze 'lees-objecten' (boeken, posters, flyers, enz.) rechthoekig zijn. Veel van de zaken die wij gebruiken zijn daar dus, logischerwijs, ook op ontworpen. En inderdaad. Als je platte tekst hebt is rechthoekig praktischer dan rond.

Echter:
In de praktijk is horloge geen 'lees-apparaat'. Het is een horloge. Je kunt uiteraard je berichtjes lezen, enz. Je gaat echter niet meerdere alinea's aan tekst lezen op een horloge. Het 'kan' wel, maar in de praktijk doet niemand dat. (er zal vast wel een, één of andere malloot zijn die 'In de ban van de ring' heeft gelezen op z'n horloge, maar dat is een uitzondering ;) )
Voor een push-bericht met inhoud van Whatsapp is een rond horloge ook helemaal dikke prima (weet ik uit ervaring).

Ik heb zelf een Apple Watch en als ik naar het handje vol wijzerplaten kijk waar ik uit mag kiezen (het zijn vooral veel varianten op exact hetzelfde), is denk ik minimaal 70% gebaseerd op 'ronde' wijzerplaten. Een aantal daarvan stoppen ze nog wat informatie in de hoekjes (je hebt ze tenslotte, dus dan moet je het ook maar gebruiken), maar dat had in veel gevallen ook naar binnen gekund. (verschilt per wijzerplaat.) De wijzerplaat die ik nu persoonlijk gebruik is overigens wel gebaseerd op een vierkant scherm, maar dat komt vooral omdat ik dit de minst slechte keuze vond. (ik ben niet erg onder de indruk van de keuzes van Apple. Puur persoonlijk...)

Uiteindelijk pas je je interface aan aan je schermvorm.
Net wat ik al schreef "Het is een kwestie van slim indelen."

N.B. Mijn volgende horloge zal waarschijnlijk een Garmin Venu 3 worden. Die kan in grote lijnen hetzelfde (kan ook Siri aanroepen, berichtjes weergeven, muziek streamen en heeft ook een vracht sensoren, alleen is er een accutijd van 10 dagen in Smartwatch stand in plaats van 2 dagen (toen hij nieuwe was, en nu na nog geen 3 jaar ongeveer 20 uur) draagtijd), maar dat is even offtopic ;).
The Chosen One @lenwar8 juli 2024 10:51
Mwa, letterlijk oppervlakte betekent niet bruikbare oppervlakte. Niet dat je een boek gaat lezen op je Apple watch maar dat leest toch handiger op een vierkant/rechthoekig scherm dan een cirkel. Om maar ff een (slecht) voorbeeld te geven.
EzriDax @ultimasnake8 juli 2024 12:18
De nieuwere Mini’s hebben een rond scherm.
ultimasnake @EzriDax8 juli 2024 12:50
Leuk detail en vanuit het mini concept konden ze eigenlijk ook niet anders, daar is de midden console al jaren rond. Toegegeven dat het er goed uit ziet maar het scherm is dan ook groots en de content erg toegespitst hierop.

Hier wordt het getoond: YouTube: Introducing the new digital heart of MINI ♥

Maar je ziet ook wel in de video wat ik bedoel:
0:25 > Een game spelen maar wel in een stuk kleinere ruimte dan het scherm rond is (niet heel boeiend natuurlijk)
1:44 > Een print screen van carplay waarbij het ook flink kleiner is (en let's be honest, Android auto/Carplay gaat toch regelmatig als primair actief)

Maar de interface ziet er zeker slick uit en matched mooi in op het speelse mini karakter :-)
Keypunchie
@killerbie8 juli 2024 09:28
De apple watch is in principe een uurwerk
En de iPhone's belangrijkste functie is om mee te bellen?

De meeste klokken die ik gebruik zijn digitaal, hh:mm weergave. Niet meer de ronde eierwekker.

Als ik op de Watch de mogelijkheid zou hebben, dan zou ik de tijd piepklein in het rechter bovenhoekje zetten. Notificaties en bedienen van muziek, daar gebruik ik de Apple Watch actief voor, soms navigatie, soms een timertje. (Oh ja, en het pingen van mijn telefoon, hahaha)

De tijd? Daar gebruik ik net zo lief mijn telefoon voor... waar ik eigenlijk nooit meer mee bel.
tw_gotcha @Keypunchie8 juli 2024 10:30
mee eens. De enige reden dat een uurwerk rond zou zijn is dat we vroger een mechanisch uurwerk om onze pols hadden en de tijd aangeven werd met wijzers die in een circel draaien. Op het moment dat er digitale horloges zijn gekomen werd dat losgelaten, zie maar de eerste Japanse digitale horloges. Op het moent dat je beelden laat zien or iconen moet verdelen over een vlak, is rond niet handig. Er is geen enkele reden om rond of hoekig te maken anders dan smaak en functionaliteit. Ik heb zelf een mi band die langwerpig is met ronde uiteindes.
Ludewig @tw_gotcha8 juli 2024 11:14
Inderdaad. Je arm is ook helemaal niet rond. Een rechthoek past het beste bij de vorm van je pols.
tw_gotcha @Ludewig8 juli 2024 17:37
die snap ik niet. Als je ziet wat we door de eeuwen heen aan onze armen hadden hangen aan beschemring en wapentuig kan alles.
Ludewig @tw_gotcha8 juli 2024 18:43
Uiteraard kan alles, maar dat betekent niet dat het een optimaal gebruik van de ruimte is. Kijk bijvoorbeeld naar dit plaatje:

https://en.wikipedia.org/...ile:Nadgarstek_(ubt).jpeg

Als je nu links en rechts van het stuk onderarm een lijn tekent, dan zijn dat twee vrijwel parallelle lijnen. Verbindt die lijnen met elkaar en voila, je hebt een rechthoek. Dus een rechthoek is iets dat overeenkomt met de natuurlijke vorm van de (bovenkant van de) pols.

Een cirkel krijg je wel als rondom de arm gaat, en een cirkel is dus wel de natuurlijke vorm van een horlogeband.
tw_gotcha @Ludewig8 juli 2024 18:52
natuurlijk, maar de discussie gaat niet over de band maar over de display
Ludewig @tw_gotcha8 juli 2024 19:43
90% van mijn reactie gaat niet over de band, maar over de display. Alles behalve de laatste zin.
tw_gotcha @Ludewig8 juli 2024 21:28
ik kan ook een perfecte cirkel op een 2d plaatje van een pols tekenen en beweren dat dat de meest natuurlijke vorm is, jeez |:(
Ludewig @tw_gotcha9 juli 2024 00:08
Dan volg je de natuurlijke lijnen van je arm niet.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 14:01]

killerbie @Keypunchie8 juli 2024 14:06
ja daarom zit de micro onderaan en de speaker bovenaan...
Verwijderd @killerbie8 juli 2024 16:28
Uurwerken zijn rond vanwege de wijzers.
Droxal @sOid8 juli 2024 10:47
Ik gebruik mijn Apple Watch niet als sieraad maar als een praktisch hulpmiddel. Hierdoor verkies ik een vierkant scherm omdat dit gewoon makkelijker werkt en je meer scherm ruimte hebt.
Ik heb ook de Samsung watch gehad met rond scherm en alleen een berichtje lezen is al vervelend.
Hierdoor zal ik ook nooit een ronde monitor of TV willen hebben. :+

Dat de meeste horloges rond zijn is omdat een klok rond is. Ik zie geen enkele reden waarom een smartwatch dan rond moet zijn.
Maar dat is enkel mijn controversiële eigen mening. :d
berchtold @sOid8 juli 2024 15:14
Rond is zooo inefficiënt met schermruimte. Hoop dat ze het bij vierkant houden
HerrPino @sOid8 juli 2024 15:29
Het design kun je niet mooi vinden. Maar dat een horloge rond moet zijn is onzin. Dat is puur je eigen beeld van hoe een horloge eruit ziet. Horloges zijn al dik meer dan 100 jaar ook gewoon rechthoekig verkrijgbaar. Zowel luxe merken als Rolex, Cartier, Breitling en TAG Heuer als goedkope merken zoals Casio hebben rechthoekige horloges.

En daarnaast hoeveel horloges zijn er ECHT rond en hebben niet alleen een ronde ring die ze optisch enigszins rond laat ogen?

Een rond horloge is alleen handig is je puur de tijd aan wil geven.
C64Boy @sOid8 juli 2024 19:39
Bah nee. Heb ik gehad een ronde smartwatch. Dat is erg onhandig voor een scherm waarop je van alles wilt kunnen doen. Ook mijn laatste niet digitale horloge was vierkant.
remcoVer 8 juli 2024 07:52
Ze hadden natuurlijk ook gewoon een licentie van Masimo kunnen afnemen maar dat ligt heel erg gevoelig bij Apple en gaat nu niet meer gebeuren. Garmin heeft dit slimmer aangepakt door het Finse Firstbeat over te nemen en vervolgens licenties uit te geven aan derden. Apple heeft heel hard gegokt met Rockley Photonics en het was het verkeerde paard. Er zijn nog een paar andere goede leveranciers voor ASICs en Algoritmes, zoals AMS-osram, maar ook daar zijn ze na het microled display debacle niet meer zo happig op de 'het is wel Apple' fabrikant/klant. Ze moeten het zelf gaan oplossen, maar ze hebben geld zat. Maar willen ze dat gaan uitgeven aan universiteit (ETH bv.) of een startupje die een paar goede algoritmes heeft blijft een vraag voor de toekomst.
Keypunchie
@remcoVer8 juli 2024 09:30
Zuurstofmeter issue speelt toch alleen in de VS?
Ricco02 @Keypunchie8 juli 2024 10:35
Klopt, echter kan ik begrijpen als Apple zegt dat ze deze zuurstofmeter dan ook niet uitbrengen buiten de VS.
Anders moet je 2 verschillende modellen produceren wat meer geld en tijd kost dan 1 en hetzelfde model.
Keypunchie
@Ricco028 juli 2024 10:37
De zuurstofmeter zit er gewoon in. In de VS is hij disabled door softwareupdate. (Kunnen ze hem ook weer aanzetten als ze een oplossing hebben voor het dispuut)

@Ricco02 https://www.macrumors.com...d-oxygen-sensor-software/

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:01]

Ricco02 @Keypunchie8 juli 2024 11:09
Zover ik weet hebben ze de zuurstofmeter qua hardware er in de VS uit gehaald omdat ook die hardware manier onder licentie valt van Masimo.

Maar goed, dat weet ik niet 100% zeker. Ik kan het fout hebben. Als het enkel per software disabled is dan is het inderdaad allemaal geen probleem.
TheVivaldi @Ricco028 juli 2024 10:51
In dat geval moeten ze in China ook maar geen andere software meer uitbrengen wat betreft iOS en iPadOS, want dat aanpassen kost alleen maar tijd en geld. En in de EU niet meer voldoen aan de DMA, want dat kost ook tijd en geld.
Ricco02 @TheVivaldi8 juli 2024 11:07
Nee. Software heeft niets met productielijnen te maken in de fabrieken etc.

Is dus minder complex dan 2 verschillende Apple Watch modellen te maken.
TheVivaldi @Ricco028 juli 2024 11:08
Dus je zegt dat verschillende software ontwikkelingen geen tijd en geld kost? Want daar ging mijn argument over. Ludiek van Apple dat ze gratis werken en alles zó automatiseren dat werknemers geen tijd verspillen…

Het al dan niet toevoegen van een zuurstofmeter is toch echt minder complex dan wat ze qua software voor de EU en China moeten doen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:01]

Ricco02 @TheVivaldi8 juli 2024 11:10
Ik heb nooit gezegd dat 2 verschillende Software ontwikkelingen geen geld kost?

Ik zeg alleen dat 2 verschillende productielijnen in fabrieken aanleggen meer geld en tijd kost. Ook omdat je dan de productie aantallen van beide modellen praktisch gezien door de helft snijd.
Halo_Master @remcoVer8 juli 2024 12:21
Klopt, alleen hoe lang gaat Masimo het overleven? Ik weet niet hoeveel licenties zij hebben uitstaan…
Of welke fysieke producten zij zelf uitbrengen….
Luchtbakker 8 juli 2024 08:13
Er is naar mijn inziens niets mis met plastic. Goed plastic kan ook ongelofelijk sterk zijn. Zeker voor een Watch is dat echt meer dan zat. Dat er sowieso voor metaal is gekozen snap ik niet helemaal.
iAR @Luchtbakker8 juli 2024 08:16
Metaal heeft een luxieuzere look en bijna alle producten van Apple zijn van metaal.
Wat ik niet goed begrijp is dat Apple niet een ander design er naast heeft. Ik vind mijn Apple Watch best mooi maar veel mensen niet. Een bandje is dan niet voldoende.
Tassadar32 @iAR8 juli 2024 08:20
Klopt. Vierkant horloge gaat het bij mij niet worden. Het meest "smart" wat ik om mijn pols wil dragen is een Withings Scanwatch. Ziet eruit als een normaal horloge met fysieke wijzers maar heeft wel fitness tracking en notifications. Met 30 dagen accutijd een prima alternatief voor een echte smartwatch.
iAR @Tassadar328 juli 2024 08:30
Die dingen zijn inderdaad wel mooier geworden. Vooral de Nova (maar flink aan de prijs). Jammer dat het smart schermpje een beetje te pixelerated is ;)
Tassadar32 @iAR8 juli 2024 09:50
Dat was bij de oudere hybrid smartwatches van Withings inderdaad het geval. Sinds de ScanWatch hebben ze echter hogere pixeldichtheid in de schermpjes gedaan dus nu is het op polsafstand gewoon haarscherp.
iAR @Tassadar328 juli 2024 10:09
Ah, oke. Zo diet het er op de website (nog) niet uit.
corset @Tassadar328 juli 2024 09:23
Zit ik zelf ook naar te kijken. Nadeel wat ik mee heb:

1. "onbekend" merk voor mij. En niet echt mensen in mijn omgeving met ervaring
2. prijs voor het onbekende
3. geen echt mooi "vrouwelijk" model. Het is weer gericht op de mannelijke userbase. Of je moet rose goud willen. Wat ik echt niet wil :+
4. en weer maandelijks betalen voor app data inzicht

[Reactie gewijzigd door corset op 22 juli 2024 14:01]

Tassadar32 @corset8 juli 2024 09:46
1. Withings bestaat toch al wel best lang, is niet echt een nieuwe speler op de markt. Ze zijn heel even onderdeel geweest van Nokia maar daarna weer zelfstandig verder gegaan.
2. Klopt, niet echt goedkoop. Wel zaken als saffierglas voor de wijzerplaat en goed waterdicht dus heel degelijk. Ik hou hem zelfs aan tijdens het duiken. Standaardmaten voor de bandjes dus die kan je overal kopen.
3. ScanWatch 2 is er in een chunky 42mm en een slankere 38mm in zowel zilver als rose goud.
4. Het abbo is alleen nodig voor de meer advanced inzichten en analyses. Alle data die gemeten word is ook zonder inzichtelijk in de app.
iAR @Tassadar328 juli 2024 10:10
Voordeel is ook dat Withings een Europees merk is (Frans).
MPC60 @Tassadar328 juli 2024 11:01
Ik ben ooit begonnen met de gewone scanwatch, heb nu de horizon versie, en nog nooit het idee gehad dat ik een abonnement nodig had.

Ik ben hartpatiënt en heb slaap apneu. Voor beide zijn de metingen van het horloge medisch gekwalificeerd. Ooit de eerste hulp gebeld omdat m’n horloge aangaf dat m’n hartslag veel te onregelmatig was en eerst zeiden ze ja maar die smartwatches zeggen zoveel tot ik meldde dat ik een Withings scanwatch gebruik. Ik kon gelijk komen. _/-\o_
ironic6925 @Tassadar328 juli 2024 10:40
Je zou deze eens onbekende van een bekend merk eens kunnen checken:
https://festina.com/en-GB...a-mens-blue-f20647_1.html

[Reactie gewijzigd door ironic6925 op 22 juli 2024 14:01]

Geim @Luchtbakker8 juli 2024 08:31
Er is naar mijn inziens niets mis met plastic. Goed plastic kan ook ongelofelijk sterk zijn. Zeker voor een Watch is dat echt meer dan zat.
Kijk naar Garmin, volgens mij zijn al hun horloges van kunststof. Glasgevulde polymeer meen ik. Mijn 7X heeft een aanduiding van 100 meter, da's 10 bar. Dus qua sterkte is het ook geen probleem.
Marve79 @Geim8 juli 2024 09:18
Fenix is titanium. Alleen het bandje is kunststof.
Geim @Marve798 juli 2024 09:30
Mijn bandje heb ik apart aangeschaft en is van titanium en ik moet je teleurstellen, de behuizing is volgens de specificaties echt van kunststof:
Uit: https://www.garmin.com/nl-NL/p/735520/pn/010-02540-35#specs
MATERIAAL BEHUIZING: Vezelversterkt polymeer met titanium afdekking aan de achterkant
Marve79 @Geim8 juli 2024 10:24
Geen teleurstelling hoor, ik heb het liefst zo'n laag mogelijk gewicht. Dus dat is alleen maar goed eigenlijk.
PdeBie @Luchtbakker8 juli 2024 09:22
Kijk maar naar G-Shocks. Niet kapot te krijgen.
manuarmata @Luchtbakker8 juli 2024 22:53
niks mis met plastiek, casio'tjes waren vroeger ook van plastiek. Past bij de verwachte levensduur van een smartwatch. waarom inox of aluminium verspillen aan een prul dat na enkele jaren toch stuk is.
Korvaag 8 juli 2024 08:45
Een betere accuduur zou wenselijker zijn imho. De hoofdreden dat ik nog een Garmin watch heb (waar ik overigens zeer tevreden mee ben) is dat deze gewoon rustig een week met z'n batterij doet. Ik besef me overigens dat dit twee verschillende apparaten zijn, namelijk een sporthorloge die toevallig ook wat notificaties kan weergeven en een echte smartwatch die ook activiteiten kan tracken, maar als ik op reis/weg ben wil ik niet om de haverklap zo'n watch op moeten laden.

Als Apple het voor elkaar krijgt om met wat activiteiten tracken drie dagen te halen ben ik wel om.
Yzord @Korvaag8 juli 2024 09:08
Zet eens voor de grap draagdetectie uit. Je AW gaat zomaar 2 dagen langer mee. Tenminste, mijn Ultra wel.
Marve79 @Yzord8 juli 2024 09:22
Maar die Ultra is overpriced. Daar moet je dan wel het geld voor over hebben. En dan heb je nog maar 2 dagen accuduur.
Yzord @Marve798 juli 2024 09:28
Bij een normale AW kan je draagdetectie ook uitzetten en zal vast aardig wat batterij schelen. Ik geef de Ultra als mijn referentie op, maar dit heeft niks specifieks met de Ultra te maken.
remcoVer @Yzord8 juli 2024 09:29
Nou zomaar 2 dagen! Het moet gek zijn als een Garmin niet minimaal een week mee gaat met 24/7 HRM.
Yzord @remcoVer8 juli 2024 09:36
Nou, vergeleken met wat je hebt als het aanstaat is het een gigantische verbetering. Neemt niet weg dat ik ook niet blij ben met de accuduur van de AW, maar om nou even je AW op te laden als je aan het douchen bent is nou ook niet zo'n ramp toch? Dan zit hij bij mij wel weer aardig vol en dan icm geen draagdetectie, wordt het een stuk behappelijker.

Maar dat is natuurlijk ieder zijn mening.
Tassadar32 @remcoVer8 juli 2024 09:52
En 24/7 HRM heb je ook op Withings hybrids die zelfs een maand meegaan op een enkele keer opladen.
Pierz @Korvaag8 juli 2024 13:48
De accuduur van de apple watch is me echt tegevallen. Ik heb een series 7 met nog 87% accu health. Ik moest inmiddels 2x per dag het horloge opladen om ook 's nachts mijn slaap te kunnen tracken.

Inmiddels heb ik er een Garmin Instinct 2 bij en dat is echt een verademing. 2 weken op een acculading zonder aan functionaliteit in te boeten. En een scherm dat altijd goed af te lezen is. Kleur en animaties zijn overrated. En hij kan ook nog als hartslag monitor dienen voor mijn fietscomputer.
Donvermicelli @Pierz8 juli 2024 20:33
De accuduur van de apple watch is me echt tegevallen. Ik heb een series 7 met nog 87% accu health. Ik moest inmiddels 2x per dag het horloge opladen om ook 's nachts mijn slaap te kunnen tracken.
N=1 blijkt dan maar weer, Heb nog altijd een series 3 die nog altijd de hele dag meegaat. En dan sport ik minimaal een uur per dag waarbij ik actief aan het meten ben.

Ik laad hem gewoon op in de ochtend direct nadat ik opsta en heb dan verder geen issues.
Pierz @Donvermicelli9 juli 2024 16:56
De AW3 van mijn vriendin doet het ook nog prima, maar de AW8 van een vriend heeft exact dezelfde issues als ik. Blijkbaar is nieuwer niet altijd beter…
JvS @Pierz8 juli 2024 23:11
Ik zou je watch eens helemaal resetten, want mijn AW6 met 81% batterijconditie gaat nog steeds makkelijk een dag mee met een paar uur fitnesstracking ofzo en always on aan.

Een kennis van me had dit ook met een AW6 (zeer snel leeg) en een reset heeft dit direct opgelost.
Pierz @JvS9 juli 2024 16:57
Dat heb ik idd ook gedaan, maar heeft niets geholpen…
N1ckk 8 juli 2024 07:56
G Shock van Casio is al enige jaren super populair met haar plastic horloges. Ik zou het ook wel leuk vinden overigens, een soort iPhone 5C achtig horloge qua afwerking en kleur.
vverbeke @N1ckk8 juli 2024 09:41
Garmin is op die markt gesprongen met hun Instinct horloges. Oerdegelijke topdingetjes trouwens maar niet voor wie alle smartwatch toeters en bellen wil.
N1ckk @vverbeke8 juli 2024 09:42
Ja, je zegt het zelf al. Totaal ander product / andere markt / andere mensen :).
Retrospect @N1ckk8 juli 2024 13:09
Nooit meer aan gedacht eigenlijk.
Maar zie nu de DW-H5600 serie en dat ziet er eigenlijk best leuk uit. Moet me er maar eens in gaan verdiepen.
maevian 8 juli 2024 08:11
Als ik in de plaats dan een always on display zou krijgen, is dit een no brainer voor mij.
Navi @maevian8 juli 2024 09:18
De recentere apple watch modellen hebben dit toch al?
maevian @Navi8 juli 2024 10:09
De SE modellen niet
DominoNL @Navi8 juli 2024 10:12
Niet de SE's.
Mizgala28 8 juli 2024 08:21
Niks mis met plastic, alleen verwacht ik dat ze vooral de kosten voor zichzelf ermee willen drukken.

Wel zou het fijn zijn als de SE AOD en de toetsenbord kreeg, de hardware daarvoor is zelfs in de hudige SE 2nd beschikbaar.
sapphire @Mizgala288 juli 2024 08:55
Mijn gedachte!

Kosten drukken en winst maximaliseren ipv de prijs van een Watch SE laten zakken.

Persoonlijk zit ik al een tijdje naar een smartwatch te kijken maar vind ik de meerwaarde van beperkt dus eigenlijk geen behoefte om er veel geld aan uit te geven dus als ze de prijs verlagen word het wel een optie. maarja dromen mag altijd :p
Joshua 8 juli 2024 09:23
Apple zet in op het milieu en wilt juist af van plastic.. dan zou het toch een vreemde keuze zijn om een horloge van plastic uit te brengen?
remcoVer @Joshua8 juli 2024 09:31
Inzetten op milieu? Misschien moeten ze (overheden etc) eens verplicht worden om 0.5% van hun winst in klimaatverbetering te investeren. Zoals her-bebossing van Australië, etc. En vooral zelf doen en niet aan een of ander marketing praatje mannetje.
Hayertjez @Joshua8 juli 2024 15:01
Probleem met plastic is dat het vaak maar eenmaal gebruikt wordt en niet afbreekt in het milieu. Maar om plastic gelijk te zetten als slecht is iets te zwart wit. Metaal heeft bijvoorbeeld veel hogere energie verbruik in het maakproces. (Maar wel weer makkelijker te recyclen ♻️). Een horloge ⌚️ gaat 3 jaar mee (hoop ik😅) dus als je producten maakt die lang meegaan kan plastic beter zijn voor het milieu.
Retrospect 8 juli 2024 08:53
De kans dat mijn volgende smartwatch weer van Apple wordt acht ik klein. Waar de Garmin van mijn vrouw rustig een weekje mee gaat moet mijn SE dagelijks aan de oplader. Beetje vervelend om dan je slaapritme te tracken. Laad hem nu op voor het slapen en ‘s ochtends als ik onder de douche sta maar ideaal is het niet.

Laat ze dus maar eens serieus gaan werken aan een model wat iig een dag of 5 op 1 accu lading kan.
Pfeezer @Retrospect8 juli 2024 10:11
Het blijft een keuze voor een eco systeem. Ik miste al snel veel functies die ik zo gewend was geraakt op m’n Apple Watch maar de Garmin coaches en hun 'aangepast' training schema hielden me nog even tegen. Garmin is vooral gericht op sport en doet dit ook echt heerlijk. De Apple Watch is veel breder en duwt je voor een meer uitgebreide, professionele sport tracking, coaching naar 3th party apps. Al heb ik wel nog geen app gevonden die het zo leuk doet als Garmin.

Maar ik miste de dagelijkse kleine handigheden waar de Apple Watch in uitblinkt te hard. Je podcast even doorspoelen, Siri (surprise), timers, film pauzeren op de Apple TV, snel even antwoorden op een berichtje, je iPhone tegen de muur zetten en een foto nemen met je Apple Watch als afstandsbediening, beter instelbare notificaties, je hartslag zien op je Apple TV tijdens een fitness sessie in FitOn, geen wachtwoord meer moeten ingeven op m'n MacBook en vooral .. al de 3th party apps met widgets. Zien wie er aanbelt via je deurbel door gewoon je pols op te tillen... het went.

Het OS, het scherm en de bediening zijn voor mij ook nog altijd beter. Alleen ja, al die functies vreten stroom. Ik laad hem elke morgen tijdens het douche en ontbijten op, een half uurtje snelladen. Kom ik vlot mee rond, maar je moet het wel onthouden.

Als sporttracking je ding is en smartwatch features zeggen je niets. Dan is Garmin veruit je beste vriend. De fysieke knoppen en de trainingsthema's zullen helemaal je ding zijn. Maar ik miste te veel m'n smartwatch.
ironic6925 @Pfeezer8 juli 2024 10:44
Ik miste ook de sportfeatures die Garmin heeft tov een Apple Watch. Deze app maakt hoop goed. Ik denk dat ik met de nieuwe functies in WatchOS 11 voldoende inzichten heb maar tot die tijd is dit een app die imo niet onder doet voor Garmin:
https://www.athlyticapp.com
Cranslove @Retrospect8 juli 2024 08:59
Dat is wishfull thinking. Apple heeft niet de kennisnog de capaciteit om een batterij te ontwikkelen/gebruiken die zo lang mee gaat. Dit verbloemen ze door andere vrijwel nutteloze gimmicks uit te lichten. De komende apple watch gaat ook gewoon vanaf het begin met weinig notificaties naar 1,5 dag gebruik om vervolgens na korte tijd dagelijks te moeten worden opgeladen. gebruik je hem dan intensief, mag hij tweemaal op de lader. En daar betaal je premium voor.
FrostyPeet 8 juli 2024 10:09
Krijg een deja vue met de MoonSwatch. Dat was een onmiddelijk succes toen Swatch een overeenkomst sloot met Omega om hun iconische Speedmaster Pro in een "goedkope" uitvoering uit te brengen. Kreten als "bioceramic", diverse kleurenschema's, uitlegfoldertje in een displaybox, kunstmatige schaarste en een hippe reclamecampagne deden de rest. Het ding werd een "must have" voor alle "cool kids" en een verzamelobject. De invluencers stonden in de rij om op YT het ding de hemel in te prijzen of het ding af te kraken. Er werden miljoenen exemplaren verkocht.

Het werd een beetje gênant toen bleek dat die veel te dure plastic versie al kraste als je er naar keek, een vreselijk bandje had, knopjes er af vielen. Spoedig kwamen er goedkope "klonen", waarvan sommige beter leken dan het origineel.

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