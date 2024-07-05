MacOS Sequoia gaat hdmi-passthrough voor Dolby Atmos ondersteunen

MacOS Sequoia, dat dit najaar moet verschijnen, gaat hdmi-passthrough ondersteunen voor Dolby Atmos-speakers. Of de audiofunctie uiteindelijk ook beschikbaar komt voor tvOS 18, is nog niet bekend.

De functie is opgemerkt door MacRumors. Die zag dat meerdere macOS 15-apps, waaronder TV en Muziek, de passthrough-ondersteuning hadden gekregen. De functie zorgt ervoor dat een Mac-pc of een Macbook het audiosignaal via een hdmi-kabel kan versturen naar een externe Dolby-Atmosspeaker. Tegelijkertijd wordt het videosignaal naar de aangesloten tv verstuurd.

MacRumors vermoedt dat de passthroughfunctie mogelijk ook in tvOS 18 gaat zitten, maar heeft daar nog geen aanwijzingen voor gevonden. MacOS Sequoia en tvOS18 krijgen later in juli een open bèta.