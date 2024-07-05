MacOS Sequoia gaat hdmi-passthrough voor Dolby Atmos ondersteunen

Om hopelijk de onduidelijkheid verder weg te krijgen (want er zijn al een hoop antwoorden gegeven over LPCM en wat passthrough is).
Maar het grootste probleem met wat Apple heeft gedaan (het blokkeren van passthrough) is dat de HD audio formats daardoor niet ondersteund worden. Dit zijn lossless compressed
audioformats in een eigen codering. Hieronder vallen Dolby True HD en DTS-HD (en DTS-HD Master). Beiden hebben 7 basis ("bed audio") kanalen.
Dit zijn allemaal high-bitrate audiostreams. Ter vergelijking:
0,64 mbps Dolby Digital
1.5 mbps Dolby Digital Plus (officieel 6mbps, maar wordt afaik max 1.5mbps ondersteund bij broadcast)
18 mbps Dolby TrueHD
Dan hebben we daarnaast Dolby Atmos (en DTS:X) wat beiden lagen zijn die bovenop de 'bed audio' laag zitten. Ze zijn volledig backwards compatible, ofwel een receiver die geen atmos of dts:x ondersteunt negeert de informatie. Deze formats dienen ter verrijking van de audio en vallen onder positional audio (kort door de bocht detail: Atmos werkt met audiosamples die obv de meta-informatie binnen een 3d ruimte wordt gepositioneerd, doormiddel van uitgebreide LUT-tabel (achtige) manieren wordt dit door een receiver vertaalt naar welke speaker aangestuurd moet worden binnen de op dat moment geldende speakeropstelling).
Dolby Atmos dat al jaren wordt ondersteund door apple, is de variant die inderdaad gebaseerd is op DD (eigenlijk DD+). De basislaag (bed-audio) valt qua bitrate ver in het niet tov de HD Audio lagen. De atmos laag bevindt zich boven op deze laag.
Omdat de Atmos informatie zich bevindt in de Dolby TrueHD bed-audio laag is het noodzakelijk dat die informatie 1:1 wordt doorgestuurd. Wanneer het een LPCM stream wordt, betekent het dat de decoder (de appleTV of de mac of whatever) het signaal decodeert en daarna als raw data doorgeeft. Alle meta informatie, inclusief Atmos (of DTS:X) informatie is dan kwijt.
Dan nog het licentiegebeuren wat her en der genoemd werd. Daar zit een kern van waarheid in. Sowieso moet er geld worden afgedragen voor het decoderen van informatie. Maar waar het hem in zit is dat er eigenlijk geen 'passthrough' bestaat binnen de HDMI spec. De details zijn mij ook wat vaag, maar er moet dus wat meer gebeuren door het apparaat om dat door te sturen. Of het een kwestie van geld is bij Apple. Of gewoon "we stoppen er geen moeite in omdat we het niet willen gebruiken" weet ik niet.
[Reactie gewijzigd door MaxxMark op 22 juli 2024 14:48]