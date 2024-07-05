MacOS Sequoia gaat hdmi-passthrough voor Dolby Atmos ondersteunen

MacOS Sequoia, dat dit najaar moet verschijnen, gaat hdmi-passthrough ondersteunen voor Dolby Atmos-speakers. Of de audiofunctie uiteindelijk ook beschikbaar komt voor tvOS 18, is nog niet bekend.

De functie is opgemerkt door MacRumors. Die zag dat meerdere macOS 15-apps, waaronder TV en Muziek, de passthrough-ondersteuning hadden gekregen. De functie zorgt ervoor dat een Mac-pc of een Macbook het audiosignaal via een hdmi-kabel kan versturen naar een externe Dolby-Atmosspeaker. Tegelijkertijd wordt het videosignaal naar de aangesloten tv verstuurd.

MacRumors vermoedt dat de passthroughfunctie mogelijk ook in tvOS 18 gaat zitten, maar heeft daar nog geen aanwijzingen voor gevonden. MacOS Sequoia en tvOS18 krijgen later in juli een open bèta.

Bron: MacRumors
Bron: MacRumors

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 18:29
44 • submitter: Madcat

05-07-2024 • 18:29

44

Submitter: Madcat

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Reacties (44)

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1Mark 5 juli 2024 18:44
Kan iemand uitleggen wat het verschil is tussen passthrough en multi-channel PCM?

Ik heb een appleTV->LG G2->dolby digital receiver. En de receiver heeft altijd dolby digital 5.1. Ik denk dat de TV alles (terecht in mijn geval) converteert naar DD 5.1.

Dus ook Apple Music spatial audio wordt DD 5.1, wat leuk is. Het enige nadeel is dat DD een lossy codec is geloof ik.

[Reactie gewijzigd door 1Mark op 22 juli 2024 14:48]

MaxxMark @1Mark6 juli 2024 13:00
Om hopelijk de onduidelijkheid verder weg te krijgen (want er zijn al een hoop antwoorden gegeven over LPCM en wat passthrough is).

Maar het grootste probleem met wat Apple heeft gedaan (het blokkeren van passthrough) is dat de HD audio formats daardoor niet ondersteund worden. Dit zijn lossless compressed audioformats in een eigen codering. Hieronder vallen Dolby True HD en DTS-HD (en DTS-HD Master). Beiden hebben 7 basis ("bed audio") kanalen.

Dit zijn allemaal high-bitrate audiostreams. Ter vergelijking:
0,64 mbps Dolby Digital
1.5 mbps Dolby Digital Plus (officieel 6mbps, maar wordt afaik max 1.5mbps ondersteund bij broadcast)
18 mbps Dolby TrueHD

Dan hebben we daarnaast Dolby Atmos (en DTS:X) wat beiden lagen zijn die bovenop de 'bed audio' laag zitten. Ze zijn volledig backwards compatible, ofwel een receiver die geen atmos of dts:x ondersteunt negeert de informatie. Deze formats dienen ter verrijking van de audio en vallen onder positional audio (kort door de bocht detail: Atmos werkt met audiosamples die obv de meta-informatie binnen een 3d ruimte wordt gepositioneerd, doormiddel van uitgebreide LUT-tabel (achtige) manieren wordt dit door een receiver vertaalt naar welke speaker aangestuurd moet worden binnen de op dat moment geldende speakeropstelling).

Dolby Atmos dat al jaren wordt ondersteund door apple, is de variant die inderdaad gebaseerd is op DD (eigenlijk DD+). De basislaag (bed-audio) valt qua bitrate ver in het niet tov de HD Audio lagen. De atmos laag bevindt zich boven op deze laag.

Omdat de Atmos informatie zich bevindt in de Dolby TrueHD bed-audio laag is het noodzakelijk dat die informatie 1:1 wordt doorgestuurd. Wanneer het een LPCM stream wordt, betekent het dat de decoder (de appleTV of de mac of whatever) het signaal decodeert en daarna als raw data doorgeeft. Alle meta informatie, inclusief Atmos (of DTS:X) informatie is dan kwijt.

Dan nog het licentiegebeuren wat her en der genoemd werd. Daar zit een kern van waarheid in. Sowieso moet er geld worden afgedragen voor het decoderen van informatie. Maar waar het hem in zit is dat er eigenlijk geen 'passthrough' bestaat binnen de HDMI spec. De details zijn mij ook wat vaag, maar er moet dus wat meer gebeuren door het apparaat om dat door te sturen. Of het een kwestie van geld is bij Apple. Of gewoon "we stoppen er geen moeite in omdat we het niet willen gebruiken" weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door MaxxMark op 22 juli 2024 14:48]

i7x @1Mark5 juli 2024 18:47
Geloof de mixing van de kanalen oid, maar ben eerlijk gezegd een normie wat audio betreft dus het staat ieder vrij mijn te corrigeren.

Denk overigens niet dat ze dit in tvOS gaan stoppen. Geen dienst die het ondersteunt. Infuse zal het graag toevoegen maar dat is dus enkel nuttig voor mensen met “zelfgeripte” blu rays, en of dat het waard is voor Apple… Er zijn namelijk licentiekosten. Goed, ik wordt graag verrast, dat niet van.

[Reactie gewijzigd door i7x op 22 juli 2024 14:48]

Donstil
@i7x5 juli 2024 21:29
Denk overigens niet dat ze dit in tvOS gaan stoppen. Geen dienst die het ondersteunt. Infuse zal het graag toevoegen maar dat is dus enkel nuttig voor mensen met “zelfgeripte” blu rays, en of dat het waard is voor Apple… Er zijn namelijk licentiekosten. Goed, ik wordt graag verrast, dat niet van.
De AppleTV ondersteund al een paar jaar Dolby Atmos en er zijn ook meerdere diensten die dat gewoon netjes aanbieden, zoals onder andere Apple’s eigen dienst TV+ maar ook Disney+.

Of bedoel je wat anders?

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 14:48]

Justevo @Donstil5 juli 2024 23:59
Atmos op streaming diensten is via DD+ en dat is lossy Atmos met een max van 640kbps, terwijl echte true lossless ~6000kbps heeft.
hcd320 @i7x5 juli 2024 19:07
Welke licentiekosten zouden er zijn ?
Als je "passthrough" doet, verschuif je toch de licentiekosten naar het device die moet decoderen (de versterker of soundbar meestal dus)
i7x @hcd3205 juli 2024 19:28
Ik zou het alleen maar toejuichen maar we gaan het wel zien dan.
jmamac @hcd3205 juli 2024 20:00
Mijn LG CX kan toch echt geen DTS-signaal passthrough doorsturen naar mijn DTS-compatibele receiver.
Hetisweergezell @jmamac5 juli 2024 21:34
Het mooie is dat mijn C9 dat nog wel kan. Maar blijkbaar zit het er vanaf de C3 weer in...
Eldunari @1Mark5 juli 2024 19:16
Echte Dolby Atmos maakt geen gebruik van kanalen.
Alle streamingsdiensten met Dolby Atmos hebben in werkelijkheid PCM of een vergelijkbare techniek met een ander naampje. Dit zijn gewoon multi channel signalen, dus ga je het verschil niet merken.
DA heeft informatie over de locatie van geluiden in de ruimte en de receiver bepaald zelf hoe de geluiden verdeeld moeten worden over de aangesloten speakers.
|sWORDs| @Eldunari6 juli 2024 09:27
Dolby Atmos heeft ook gewoon 7.1 kanaals lossless compressed PCM, alleen de overige kanalen zijn objecten.

Streamings diensten gebruiken vaak lossy compressed en een lagere resolutie van de objecten voor Atmos.

[Reactie gewijzigd door |sWORDs| op 22 juli 2024 14:48]

Strebor @1Mark5 juli 2024 19:21
Passthrough is dat je het hele audio signaal (bijvoorbeeld Dolby Atmos, of DTS) in originele vorm doorgeeft, zodat de ontvanger (de receiver of een soundbar) het signaal zelf kan verwerken en verdelen over de speaker opstelling. Daarvoor is het wel van belang dat de ontvanger overweg kan met het doorgestuurde signaal.

Multichannel PCM (bijvoorbeeld 7.1) is een signaal met 8 PCM audio sporen. simpel gezegd is PCM audio de simpelste vorm van digitale audio, zonder compressie of variable bitrate.

Het is mogelijk om een signaal als Dolby Atmos, Dolby Digital of DTS uit te pakken en verder te sturen als multichannel PCM. Dat is handig als je bron bijvoorbeeld Dolby Atmos is, maar je (oudere) receiver bijvoorbeeld maximaal Dolby Digital 5.1 aan kan. Als je afspeelapparaat het kan decoderen, dan kan die het het geluid als
Simpele (maar wel hoogwaardig) PCM geluidssporen (Atmos downmixed naar 5.1 PCM) doorsturen, zodat de receiver toch geluid kan produceren.
Indy81 @Strebor8 juli 2024 11:35
Excuus, ik had je post niet helemaal gelezen, mijn opmerking klopt niet. Ik kan deze helaas niet verwijderen.

[Reactie gewijzigd door Indy81 op 22 juli 2024 14:48]

freshy98 @1Mark5 juli 2024 19:06
Omdat, als ik het goed heb. Dolby Atmos via Bistream gaat en niet via PCM.
svideo @1Mark5 juli 2024 19:46
Pcm multichannel is een variant van cd geluid, alleen dan met meer kanalen en meer data. Hdmi ondersteund dit tot 32 kanalen. Maar heb nog een consumenten ding gezien wat boven de 8 kanalen uit gaat.

Passtrough wil zeggen dat het geluid origineel wordt doorgestuurd.
Dat kan kan van alles zijn. Dts, dts hd, tig dolby varianten, dsd, 360, mqa en pcm.
Ik ben vast nog een paar vergeten. De media wordt dus zolas het is door de kabel gestuurd. Aan de ontvanger de taak om er iets hoorbaars van te maken.

Pcm is zo standard dat bijna alles dat kan ontcijferen tot geluid.
Ik zou het ontcijferen van het geluid door mijn versterker willen laten doen. Die is er voor gemaakt. De tv doet het als bijzaak. Sowieso zijn tvs gemaakt voor streaming apps en tv. Daar is audio sowieso ondergeschikt. Object audio, (atmos, dtsX) gaat over meer dan 8 kanalen en past niet binnen het pcm systeem. En al helemaal niet uit een tv! Dus moet de atmos informatie ongehinderd en onvertaald door gegeven worden aan iets wat het wel kan.

Heelveel ARC en EARC functies zijn ook extreem begrens! Audio die via arc wordt afgespeeld wordt kan vaak niet plaats vinden bij afwijkende formaten. Mijn tv bv ondersteund geen 88,2khz samplerate. Wel 96 of 192. Helaas geen passtough of pcm vertaling voor deze formaten.

Naast atmos en dtsX is er nog een belangrijk formaat wat niet 1 op 1 vertaald kan worden naar pcm. DSD. die heeft een 1 bits formaat met meer dan 1 miljoen samples per seconde.
hcd320 5 juli 2024 19:06
Now that's the best new I read all day !!
Als dit echt naar tvOS zou komen, dan word ik daar werkelijk gelukkig van.
Op een sad day (ergens in 2017 ?), hebben ze audio passthorugh zomaar uit tvOS 11.4 gesloopt, tot ervoor was het gewoon supported. Daarna werkte enkel nog PCM . Maar PCM bevat geen Atmos informatie. PCM wil zeggen dat de audio gedecode wordt op de AppleTV , en dan meerkanaals naar de versterker zal gezonden worden. Je zal dan nooit meer "DTS" , "DTS-HD" of "DD-Atmos" zien op je versterker verschijnen.
Met passthrough geeft de AppleTV gewoon de gedecodeerde audio door "as-is" aan de versterker, en laat die zijn ding doen. En laat dat ding van de versterker nou net audio processing zijn !
Dit zou willen zeggen dat naast Netflix, AppleTV+ en Prime, je nu ook gewoon je eigen bestanden via Plex kan afspelen met Atmos support. Dan mag de Shield helemaal opgeborgen worden ;)
MichaelB74 @hcd3205 juli 2024 19:54
Ik zie regelmatig "Atmos" op m'n receiver staan met verschillende streamingservices via de AppleTV.
Wat gaat er nu dan veranderen?
johnbetonschaar @MichaelB745 juli 2024 20:09
AppleTV support lossy Dolby Atmos, dus Dolby DD+ met Atmos metadata. Dit is inderdaad wat alle streaming diensten doorgeven. Wat niet ondersteund wordt is lossless TrueHD+Atmos metadata, de Apple TV kan dit niet decoderen maar (tot nu toe) dus ook niet via passthrough naar een receiver sturen.

Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat deze functie ook in tvOS gaat worden toegevoegd, TrueHD Atmos kom je eigenlijk alleen op Blu-Ray discs tegen en AppleTV kan die niet afspelen. Voor zover ik weet (kan er naastzirtten) zijn er geen streaming diensten die TrueHD Atmos sturen. Dus dan is de enige use case waar het zinvol voor is om BD rips af te spelen, en ik denk niet dat Apple dit per se graag faciliteert.
hcd320 @johnbetonschaar5 juli 2024 20:17
Ik denk dat dit niet volledig correct is.
Netflix kan idd DD-Atmos doorzenden.
Maar als je dan deze netflix rip op één of andere manier als MKV zou tegenkomen, dan kan Plex die NIET afspelen met DD-Atmos ..er komt gewoon "PCM" op de versterker. Terwijl Plex op de nVidia Shield die wél gewoon als DD-Atmos kan afspelen.
Dus, maar ik werk niet bij Apple dus ben het niet helemaal zeker, is het een "artificiële" beperking in hun media API ...
Wat ik wél helemaal zeker weet, is dat ik vroeger (2017) mkv's met DTS track (Atmos was nog niet populair) kon afspelen op een AppleTV 4 met Kodi en "Allow passthrough" enabled. En na de upgrade naar tvOS 11.3 of 11.4 kwam er plots enkel nog noise uit de speakers, en moest ik passthrough disablen. Daarna heeft passthrough nooit meer gewerkt.

Dus fingers crossed dat het terug in tvOS 18 werkt :-D

Ivm de "illegale" mkv, er zijn een hoop mensen die hun eigen 4K blurays op een NAS zetten om "best of both worlds" te hebben, beste kwaliteit en easy access. Met de 100TB+ NAS'en van tegenwoordig geen zo'n probleem meer ...
johnbetonschaar @hcd3205 juli 2024 20:22
Zie mijn andere comment, DD+ Atmos in een mkv zou volgens mij moeten werken met Infuse (zal het straks eens proberen O-) )

Edit: zie ook [1]

[1] https://community.firecor...audio-support-atmos/35684

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 14:48]

hcd320 @johnbetonschaar5 juli 2024 20:29
las ook net dit : https://www.reddit.com/r/...port_on_plex_on_apple_tv/

hmm ..ik heb nog wel ergens een licence op Infuse maar vond Plex wel leuker om mee te werken ...toch nog es proberen.

Hoedanook, bitstream passthrough zou het gewoon zoveel makkelijker maken !
SXForce @johnbetonschaar5 juli 2024 20:31
Ik gebruik al een tijdje Infuse. Op de Sonos Soudbar staat er bij het afspelen met Plex geen Atmos logo en met Infuse WEL. Het kan dus wel... Plex weigert dit in te bouwe lijkt het.

Wel alleen maar de pre-baked DD+ Atmos, geen TrueHD.

[Reactie gewijzigd door SXForce op 22 juli 2024 14:48]

hcd320 @MichaelB745 juli 2024 20:01
De streaming diensten kunnen nu idd wel al Atmos doorzenden naar de versterker.
Wat nu NIET kan, is dat een 3rd-party app, zoals Plex of Infuse, een bestand (bvb MKV of MP4) kan afspelen en de audio-track "passthrough" aanbieden over HMDI. De AppleTV zal het decoden, en als PCM doorzenden.
Dit is gewoon een beperking in de Media API's die Apple aanbiedt aan de developers.
Prime en Netflix zulle wel speciale deals hebben met Apple. En AppleTV+ al helemaal wel ;)
johnbetonschaar @hcd3205 juli 2024 20:20
Als je een mkv met DD+ Atmos hebt dan kan je dat met infuse afspelen. TrueHD Atmos kan niet, en dat is wat je doorgaans op UHD BD zal tegenkomen, ik weet eigenlijk niet eens of dat überhaupt voorkomt, of dat alle mkv’s die je tegenkomt die een DD+ Atmos track hebben niet gewoon getranscode zijn precies om dit soort limitaties te omzeilen?
Justevo @MichaelB746 juli 2024 00:02
Atmos op streaming diensten via DD+ heeft max van 640kbps, terwijl echte TrueHD lossless ongeveer 6000kbps heeft.
supersnathan94
@hcd3205 juli 2024 19:34
Wat apart. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Licentie dingetje?

Een receiver kan namelijk veel beter de atmos weergave doen aangezien deze weet waar de speakers staan (als je afstanden opgeeft en/of inleert met Audysee of sonos tune)

Zonder die informatie is atmos vrij nutteloos want dan kun je nooit het object naar de juiste kanalen zenden.

Beetje raar dat Apple dacht dat dan wel zelf te kunnen downmuxen.
hcd320 @supersnathan945 juli 2024 19:58
Geen idee. Ik denk dat ze (wss niet volledig onterecht) gaan gedacht hebben "de enige die passthourgh nodig hebben, zijn diegenen die (dikwijls illegale) MKV's willen afspelen in Plex/Infuse/.. (of Kodi, als je zelf de build maakt) ..."

De streaming apps zoals AppleTV+ / Netflix / Prime / ... kunnen namelijk nu reeds wél Atmos doorgeven over HDMI, waarbij je "DD-Atmos" ziet op de versterker ... als je uiteraard het top-tier abbo neemt (Netflix bvb doet enkel Atmos in zijn 4K streams)
clynn @hcd3206 juli 2024 11:41
Exact dit! Heel goed nieuws dus
Eugene_85 @hcd3208 juli 2024 10:07
Ja het is geweldig nieuws. En de Shield kan dan echt bijna bijna weg.
Maar er is nog een ding dat AppleTV zou moeten ondersteunen als je bijv. een TV hebt met Dolby Vision. Apple TV ondersteunt namelijk DV profiel 5 en 8. De Shield ondersteunt DV profiel 5, 7 en 8. Waarbij profiel 7 het DV profiel is dat komt met UHD releases.
Dus mocht passthrough er komen heb je idd TrueHD/Atmos op je eigen bestanden via Plex of Infuse. Maar als dat bestand een DV profiel 7 bevat (Zoals de meeste UHD releases) krijg je op de ATV alsnog een fallback naar HDR10 zonder dynamische metadata.
Kortom they are getting there, maar de Shield Pro (2019) blijft voor je eigen content tot nu toe nog de beste keuze.
cariolive23 5 juli 2024 18:47
Offopic: Misschien hebben ze nog wat tijd om standaard support voor meerdere monitors in te bouwen? Of verwachten ze echt dat ik een andere laptop ga kopen met een andere CPU? Zelfs onder Windows werkt het standard out of the box...

:'(
Ghostery @cariolive235 juli 2024 18:52
is een displaylink docking geen oplossing voor je?
dvdmeer @cariolive235 juli 2024 18:54
Gaat niet gebeuren. Gelukkig ondersteunt mijn Macbook M1 Pro 2 externe monitoren maar van wat ik heb gelezen is dit een hardware matige beperking, dus de chips zijn bewust zo ontworpen met deze beperking. En aangezien Apple er mee weg komt zullen ze dit blijven doen want dit betekent meer differentiatie en meer winst voor hun.
GertMenkel
@cariolive235 juli 2024 19:02
De beperking zit op hardwareniveau, dus je zult softwareoplossingen als DisplayLink moeten gebruiken als je die beperking raakt. Van wat ik online heb gelezen is de display controller groter dan twee volledige CPU cores (de snelle variant), daar stoppen ze er niet zomaar wat extra van op de die als ze dat kunnen voorkomen.
cariolive23 @GertMenkel5 juli 2024 19:43
Hardware? Misschien anno nu, dat was met de Intel processors in elk geval niet de situatie. Daar was het echt een OS issue. Onder MacOS werkte daisy chaining niet, ging je onder bootcamp Windows opstarten, werkte het ineens wel.

https://www.reddit.com/r/..._displayport_12_chaining/

Gezien die ervaring verdenk ik het OS van een beperkingen en niet de hardware.
GertMenkel
@cariolive236 juli 2024 15:29
Dat het op Intel met software gerepareerd kan worden betekent niet dat het op ARM geen hardwarebeperking is. Voor zover ik weet heeft Asahi hier bijvoorbeeld ook nog geen oplossing voor op de M1 Air.
cariolive23 @GertMenkel6 juli 2024 16:21
Het verschil met Intel was dat iedereen eenvoudig kon aantonen dat het een OS beperking was: Start bootcamp op met Windows en je kon direct meerdere monitoren aansturen. Apple weigerde dit mogelijk te maken met MacOS.

Dan kun je wel een poging doen om de nieuwe hardware aan te wijzen als schuldige, maar overtuigen doe je me niet. Waarom kan ik wel één 6k monitor aansturen maar niet twee full HD monitors? Dat zijn minder pixels en toch werkt het niet. Hardware kan het probleem niet zijn, dat is blijkbaar krachtig genoeg want die 6k monitor werkt gewoon
PureTryOut @cariolive235 juli 2024 19:04
Pfoe, en hoe. Ik moest voor werk een Macbook uitkiezen en ik zocht er specifiek eentje met een normale hoeveelheid poorten en mogelijkheden. Dat werd dus een Macbook Pro, maar blijkbaar moet ik voor 2 externe schermen ook nog een Pro processor hebben. Gestoord, maarja de laptop was toen al geleverd en dat ging niet meer veranderen dus.

Ik hoop toch dat het puur een software matige beperking is en dat het geen probleem zal zijn op Asahi Linux wanneer die eindelijk M3 ondersteunt, maar ik ben bang van niet...
sOid 5 juli 2024 18:50
Ik zit eigenlijk meer te wachten op ondersteuning van daisy chained usb-c/display port schermen.

Erg irritant dat ik steeds 2 aparte kabels moet aansluiten om 2 externe monitoren te kunnen gebruiken.

Vooral op kantoor, waarbij de monitoren zijn aangesloten op een dock.
dvdmeer @sOid5 juli 2024 18:57
Maar als de monitoren op een dock zitten dan hoef je toch niet te daisy chainen? Ik heb mijn Mac ook op een dock en er gaat een kabel vanaf de dock naar iedere monitor en ik plug 1 thunderbolt kabel in mijn Mac en alles werkt. Als je zonder dock werkt dan kan ik mij voorstellen dat het irritant is om 2 aansluitingen nodig te hebben om alle monitoren te connecten.
sOid @dvdmeer5 juli 2024 19:23
Bij mij wel. Maar ik heb nog een Intel MBP uit 2020. Wellicht komt het daar door?

Maar bij Windows-laptops kan ik in ieder geval prima daisy chainen met 1 usb-c kabel naar de laptop.
Electrifying @sOid6 juli 2024 10:05
Daisy Chaining werkt ook niet met mijn M1 Pro. Ik vermoed dat het bij de nieuwere chips alsnog niet werkt.

Het zou prachtig zijn als TVos passthrough gaat ondersteunen. Dan kan ik eindelijk BD-Rips met TrueHD Atmos afspelen via Infuse 😃

Op de MacBook vind ik het wat minder interessant. Het zal vast gebeuren, maar hoe vaak sluiten mensen hun MacBook aan op tv voor het kijken van een film? Ik denk dat dat niet heel vaak gebeurd…
MatthijsZ 5 juli 2024 20:20
Hoop dat ze ook de audio-instellingen verbeteren

Tegenwoordig kun je per app een output selecteren, en dat werkt mega verwarrend icm de volume regeling
TheScythed @MatthijsZ6 juli 2024 01:16
SoundSource van ontwikkelaar Rogue Amoeba. Onmisbaar op de Mac!
Hansie9999 6 juli 2024 10:41
Maken ze nu hier reclame dat er een "indrukwekkende functie" toegevoegd is die ik toch gewoon standaard heb op mijn RaPi4 waar Libreelec op draait ????

Audio passthru lijkt me nu toch echt niet zo indrukwekkend ? is eigenlijk dat je met een signaal NIETS doet en het gewoon door laat gaan ???

Of mis ik hier nu iets ?

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