Apple kondigt macOS Sequoia aan met mogelijkheid iPhone-apps te bedienen

Apple heeft op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC macOS Sequoia aangekondigd. De nieuwe versie van het besturingssysteem kan onder meer alle notificaties van een verbonden iPhone ontvangen en apps besturen via screen mirroring.

Het is niet nodig om de iPhone te ontgrendelen om het homescreen te openen of notificaties te zien, zo claimt Apple. De nieuwe functies moeten het onder meer mogelijk maken om iPhone-apps te openen en te gebruiken op een Mac, om zo de telefoon er minder vaak bij te hoeven pakken.

Safari krijgt de functie Highlights, waarbij de browser informatie uit een pagina ophaalt en prominent weergeeft, zoals een kaartje op basis van een adres en een knop om dat adres meteen in Apples eigen kaartenprogramma te openen. De Reader-modus kan onder meer samenvattingen en inhoudsopgaves genereren van lange artikelen.

Op het gebied van bediening krijgt Sequoia de mogelijkheid om vensters volgens een vaste indeling in tegels over het scherm te verdelen, om op die manier twee of drie vensters tegelijk zichtbaar te houden. Dat gaat onder meer werken met toetscombinaties om vensters in bepaalde afmetingen en op een bepaalde positie te zetten. Een dergelijke functie zit al jaren in Windows.

Daarnaast komen de AI-functies die Apple aankondigde voor iPhones en iPads ook naar macOS-apparaten met een M1 of nieuwer. Ook veel andere functies, zoals de vernieuwde Calculator en wijzigingen in andere apps komen naar macOS.