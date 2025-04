Apple brengt macOS 14 Sonoma uit

Apple heeft macOS 14 Sonoma uitgebracht. Het besturingssysteem was al een tijdje als bèta te proberen, maar is nu algemeen beschikbaar. Het OS heeft onder andere interactieve widgets op de desktop, pinbare websites in de Dock, profielen in Safari en een nieuwe gamemodus.

Gebruikers van het besturingssysteem kunnen macOS 14, die Apple Sonoma noemt, downloaden vanuit het Software Update-menu in hun instellingen. Het OS is niet voor alle Mac-apparaten geschikt, maar in ieder geval voor de volgende:

Systeem Oudste cpu-generatie iMac 2019 en nieuwer Intel Core 8000/9000 iMac Pro 2017 en nieuwer Intel Xeon W 2000 MacBook Air 2018 en nieuwer Intel Core 8000 MacBook Pro 2018 en nieuwer Intel Core 8000 Mac Pro 2019 en nieuwer Intel Xeon W 3000 Mac Studio 2022 en nieuwer Apple M1 Mac mini 2018 en nieuwer Intel Core 8000

Het nieuwe besturingssysteem bevat vooral enkele nieuwe features, maar geen grote visuele veranderingen. De wijzigingen zitten onder andere in Safari. De browser maakt het onder meer mogelijk om websites vast te zetten in het Dock en om privévensters met een wachtwoord of vingerafdruk te vergrendelen. Ook is het mogelijk aparte profielen in de browser toe te voegen. Ook voegt macOS Sonoma een gamemodus toe. Daarmee kunnen games met een hogere prioriteit de cpu en gpu gebruiken voor betere prestaties.

Op het gebied van UX zitten er enkele kleine veranderingen in het besturingssysteem. Zo zijn er meer opties om beelden te vervagen in de webcam en gebruikers kunnen 'camera reactions' toevoegen op basis van de emotie die een gebruiker toont op de webcam. Een interessantere toevoeging is die van widgets op de desktop. Die zaten eerder al in macOS-versies in het notificatiecentrum, maar zijn nu groter op de desktop te zien. Tot slot hebben gebruikers meer opties in hun screensavers, die bijvoorbeeld gepersonaliseerd kunnen worden met nieuwe categorieën en opties.

Apple kondigde macOS 14 Sonoma eerder dit jaar al aan tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. We schreven er destijds al een preview van.