Inleiding

Op vijf juni was het tijd voor Apples jaarlijkse developerconferentie WWDC. De spectaculairste aankondiging was de nieuwe VR-bril van het bedrijf: de Vision Pro. Behalve nieuwe hardware kondigde Apple traditiegetrouw updates voor zijn besturingssystemen aan. De grootste twee daarvan zijn natuurlijk iOS en macOS en mocht je benieuwd zijn naar een eerste blik op het nieuwe besturingssysteem voor iPhones, dan kun je die hier vinden. In deze preview werp ik een blik op Sonoma, de codenaam voor macOS 14, de opvolger van macOS 13 'Ventura'. De nieuwe versie van het besturingssysteem verkeert nog in het bètastadium, maar komt in de herfst van dit jaar voor iedereen beschikbaar. Apple Vision Pro (preview) Iedereen? Nee, zoals ieder jaar vallen er weer wat Macs uit het lijstje met ondersteunde systemen. De hieronder genoemde systemen krijgen de update naar Sonoma wel en het lijkt erop dat de grens bij systemen met een Intel-processor van de achtste generatie ligt. Dat deze systemen de update naar Sonoma krijgen, betekent niet dat ze ook over alle functionaliteit van de nieuwe macOS-versie zullen beschikken. In dit artikel passeren de belangrijkste nieuwe functies de revue, met daarbij de vermelding of ze wel of niet draaien op Intel-hardware. Systeem Oudste cpu-generatie iMac 2019 en nieuwer Intel Core 8000/9000 iMac Pro 2017 en nieuwer Intel Xeon W 2000 MacBook Air 2018 en nieuwer Intel Core 8000 MacBook Pro 2018 en nieuwer Intel Core 8000 Mac Pro 2019 en nieuwer Intel Xeon W 3000 Mac Studio 2022 en nieuwer Apple M1 Mac mini 2018 en nieuwer Intel Core 8000

Safari en gamemodus

Hoewel macOS ieder jaar een update krijgt, is het niet ieder jaar alsof je een 'nieuw' besturingssysteem installeert. Soms is dat wel zo, bijvoorbeeld toen er visueel veel veranderde in Big Sur. Soms is het niet zo en dat is het geval bij Sonoma. Er zitten wat nuttige en leuke tweaks in, maar ook zaken waarvan je je kunt afvragen of ze echt nodig waren of waarvan je niet wist dat het nog niet kon. Safari Wat in Windows 10 al kon, kan nu ook in macOS; je kunt websites pinnen in de Dock, waardoor ze een webapp worden. Die webapp is een aparte instantie, dus als je Tweakers pint, moet je opnieuw inloggen in de webapp. De webapps werken niet vlekkeloos; de webclient van Slack liet af en toe geen nieuwe berichten zien, waarschijnlijk vanwege een iets te enthousiast energiebeheer, waardoor de app in een energiebesparende modus werd gezet. De webapps zijn dus geen wereldschokkende verbetering, maar het is in veel gevallen een mooi, licht alternatief voor het installeren van een hele (Electron-)app. Safari biedt vanaf versie 17.0 ook de mogelijkheid om verschillende profielen toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 'werk'- en een 'privé'-profiel. De geschiedenis, instellingen en bookmarks zijn dan per profiel gescheiden, waardoor de verschillende taken niet door elkaar heen lopen. Met een knopje boven in het venster kun je makkelijk wisselen tussen de profielen. De wachtwoorden en passkeys die je in Safari opslaat, kun je vanaf deze nieuwe versie ook (veilig) delen met andere gebruikers in je adresboek, zoals familie en vrienden. Tot slot krijg je in Safari de mogelijkheid om privévensters te beveiligen met een wachtwoord of vingerafdruk. Als je die functie hebt ingeschakeld en je hebt een privévenster openstaan, zal Safari bij terugkomst om een wachtwoord of vingerafduk vragen als je naar een ander venster navigeert. Handig als je met gevoelige informatie omgaat. In de privémodus blokkeert Apple ook bij Apple bekende trackers. Alle bovenstaande features komen naar Macs met Apple-silicon of Intel-processors. Gamemodus Aan de gamemodus werd in de keynote tijdens de WWDC slechts kort aandacht besteed, maar hij zou weleens grote gevolgen kunnen hebben op de Mac. De modus, die vanaf Sonoma in het besturingssysteem wordt ingebouwd, zal ervoor zorgen dat games met een hogere prioriteit gebruik kunnen maken van de gpu en cpu, terwijl achtergrondprocessen een lagere prioriteit krijgen. Als je in macOS 14 een game start, krijg je een melding dat de gamemodus geactiveerd is. Windows kent al veel langer een gamemodus, dus wat functionaliteit betreft is het niet revolutionair. Dat Apple überhaupt een speciale spelmodus heeft toegevoegd, geeft wel aan dat het bedrijf gamen op de Mac nu serieus gaat nemen. Bij de introductie van de M1 Max-processor, in 2021, vergeleek Apple zijn eigen gpu met een Nvidia RTX 3080, terwijl er op dat moment weinig games waren op het platform en zeker geen games die geoptimaliseerd zijn voor Apple-silicon. Ondertussen zijn er al wat meer games voor Apple-silicon beschikbaar, zoals No Man's Sky (dat nog niet zo denderend liep op Sonoma), maar het loopt nog geen storm. Daar brengt Apple nu wellicht verandering in door de Game Porting Toolkit beschikbaar te stellen. De toolkit helpt gameontwikkelaars om hun games te porten naar macOS en Apple-silicon. Volgens Apple levert de toolkit een flinke tijdsbesparing op voor ontwikkelaars. Doordat het makkelijk wordt om games naar macOS te porten, komen er als het goed is ook meer games beschikbaar en komt er, wie weet, meer concurrentie voor Windows als gameplatform.

Screensavers, widgets en video-effecten