Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 06:00 141

Apple macOS Sonoma Preview

Gamen op de Mac en veel gekkigheid

09-06-2023 • 06:00

141

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Inleiding

Op vijf juni was het tijd voor Apples jaarlijkse developerconferentie WWDC. De spectaculairste aankondiging was de nieuwe VR-bril van het bedrijf: de Vision Pro. Behalve nieuwe hardware kondigde Apple traditiegetrouw updates voor zijn besturingssystemen aan. De grootste twee daarvan zijn natuurlijk iOS en macOS en mocht je benieuwd zijn naar een eerste blik op het nieuwe besturingssysteem voor iPhones, dan kun je die hier vinden. In deze preview werp ik een blik op Sonoma, de codenaam voor macOS 14, de opvolger van macOS 13 'Ventura'. De nieuwe versie van het besturingssysteem verkeert nog in het bètastadium, maar komt in de herfst van dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro (preview)

Iedereen? Nee, zoals ieder jaar vallen er weer wat Macs uit het lijstje met ondersteunde systemen. De hieronder genoemde systemen krijgen de update naar Sonoma wel en het lijkt erop dat de grens bij systemen met een Intel-processor van de achtste generatie ligt. Dat deze systemen de update naar Sonoma krijgen, betekent niet dat ze ook over alle functionaliteit van de nieuwe macOS-versie zullen beschikken. In dit artikel passeren de belangrijkste nieuwe functies de revue, met daarbij de vermelding of ze wel of niet draaien op Intel-hardware.

Systeem Oudste cpu-generatie
iMac 2019 en nieuwer Intel Core 8000/9000
iMac Pro 2017 en nieuwer Intel Xeon W 2000
MacBook Air 2018 en nieuwer Intel Core 8000
MacBook Pro 2018 en nieuwer Intel Core 8000
Mac Pro 2019 en nieuwer Intel Xeon W 3000
Mac Studio 2022 en nieuwer Apple M1
Mac mini 2018 en nieuwer Intel Core 8000

Safari en gamemodus

Hoewel macOS ieder jaar een update krijgt, is het niet ieder jaar alsof je een 'nieuw' besturingssysteem installeert. Soms is dat wel zo, bijvoorbeeld toen er visueel veel veranderde in Big Sur. Soms is het niet zo en dat is het geval bij Sonoma. Er zitten wat nuttige en leuke tweaks in, maar ook zaken waarvan je je kunt afvragen of ze echt nodig waren of waarvan je niet wist dat het nog niet kon.

Safari

Wat in Windows 10 al kon, kan nu ook in macOS; je kunt websites pinnen in de Dock, waardoor ze een webapp worden. Die webapp is een aparte instantie, dus als je Tweakers pint, moet je opnieuw inloggen in de webapp. De webapps werken niet vlekkeloos; de webclient van Slack liet af en toe geen nieuwe berichten zien, waarschijnlijk vanwege een iets te enthousiast energiebeheer, waardoor de app in een energiebesparende modus werd gezet. De webapps zijn dus geen wereldschokkende verbetering, maar het is in veel gevallen een mooi, licht alternatief voor het installeren van een hele (Electron-)app.

taskbar sonoma

Safari biedt vanaf versie 17.0 ook de mogelijkheid om verschillende profielen toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 'werk'- en een 'privé'-profiel. De geschiedenis, instellingen en bookmarks zijn dan per profiel gescheiden, waardoor de verschillende taken niet door elkaar heen lopen. Met een knopje boven in het venster kun je makkelijk wisselen tussen de profielen.

Safari macOS Sonoma betaSafari macOS Sonoma betaSafari macOS Sonoma beta

De wachtwoorden en passkeys die je in Safari opslaat, kun je vanaf deze nieuwe versie ook (veilig) delen met andere gebruikers in je adresboek, zoals familie en vrienden.

Tot slot krijg je in Safari de mogelijkheid om privévensters te beveiligen met een wachtwoord of vingerafdruk. Als je die functie hebt ingeschakeld en je hebt een privévenster openstaan, zal Safari bij terugkomst om een wachtwoord of vingerafduk vragen als je naar een ander venster navigeert. Handig als je met gevoelige informatie omgaat. In de privémodus blokkeert Apple ook bij Apple bekende trackers. Alle bovenstaande features komen naar Macs met Apple-silicon of Intel-processors.

Gamemodus

Aan de gamemodus werd in de keynote tijdens de WWDC slechts kort aandacht besteed, maar hij zou weleens grote gevolgen kunnen hebben op de Mac. De modus, die vanaf Sonoma in het besturingssysteem wordt ingebouwd, zal ervoor zorgen dat games met een hogere prioriteit gebruik kunnen maken van de gpu en cpu, terwijl achtergrondprocessen een lagere prioriteit krijgen. Als je in macOS 14 een game start, krijg je een melding dat de gamemodus geactiveerd is. Windows kent al veel langer een gamemodus, dus wat functionaliteit betreft is het niet revolutionair.

Game modeDat Apple überhaupt een speciale spelmodus heeft toegevoegd, geeft wel aan dat het bedrijf gamen op de Mac nu serieus gaat nemen. Bij de introductie van de M1 Max-processor, in 2021, vergeleek Apple zijn eigen gpu met een Nvidia RTX 3080, terwijl er op dat moment weinig games waren op het platform en zeker geen games die geoptimaliseerd zijn voor Apple-silicon. Ondertussen zijn er al wat meer games voor Apple-silicon beschikbaar, zoals No Man's Sky (dat nog niet zo denderend liep op Sonoma), maar het loopt nog geen storm.

Daar brengt Apple nu wellicht verandering in door de Game Porting Toolkit beschikbaar te stellen. De toolkit helpt gameontwikkelaars om hun games te porten naar macOS en Apple-silicon. Volgens Apple levert de toolkit een flinke tijdsbesparing op voor ontwikkelaars. Doordat het makkelijk wordt om games naar macOS te porten, komen er als het goed is ook meer games beschikbaar en komt er, wie weet, meer concurrentie voor Windows als gameplatform.

Screensavers, widgets en video-effecten

Bij de introductie van macOS Monterey bracht Apple voor het eerst functionaliteit uit die niet op Intel-Macs werkt. Je kon daarin de achtergrond van je webcambeeld automatisch vervagen. Dat gebeurt met behulp van de neural engine die in Apple-silicon zit en die hebben Intel-processors niet. In Sonoma heeft Apple meer van die functies toegevoegd die waarschijnlijk ook de neural engine gebruiken en dus ook niet voor Intel-Macs beschikbaar zijn.

sonoma presenter overlay

Een van die toevoegingen is 'presenter overlay', waarbij je je camerabeeld bij het presenteren in een videovergadering voor de presentatie zelf kunt zetten. Dat kan op verschillende manieren en moet werken in ieder programma dat de webcam gebruikt. Het lijkt erop dat die functionaliteit nog niet in de bèta van Sonoma zit, want we kregen het met geen mogelijkheid aan de praat.

camera reactions mac oscamera reactions mac os

Een andere toevoeging zijn 'camera reactions', waarbij je hele camerabeeld verandert op basis van de reactie die je selecteert. Je kunt ballonnen door het scherm laten zweven als je blij bent, of het laten regenen als je je minder blij voelt. Je kunt zelfs op basis van een gebaar de achtergrond laten veranderen. Als je twee duimen omhoog steekt, steekt het besturingssysteem volautomatisch vuurwerk voor je af op de achtergrond. Deze functies moeten in de toekomst gaan werken op alle platforms die van de camera gebruikmaken. Tijdens het testen werkte het wel in Zoom, maar nog niet in Google Meet.

Verder kun je je afvragen wat het nut van de effectjes is. Het vuurwerk is natuurlijk leuk, maar is dit geen functionaliteit die je moet overlaten aan de software die je op dat moment gebruikt? Waarom zou je in een meeting video-effecten willen gebruiken die mensen die een ander of ouder besturingssysteem draaien, wel kunnen zien, maar niet zelf kunnen gebruiken? Het voordeel van de video-effecten aan de kant van het besturingssysteem houden, is wel dat ze op de neural engine kunnen draaien, wat een stuk efficiënter is dan ze in software te renderen.

Widgets

De widgets in macOS huisden vroeger altijd op een virtuele desktop, maar in Big Sur heeft Apple ze naar het 'notification center' verplaatst. In Sonoma zijn ze terug naar de desktop, maar nu zijn ze gewoon pontificaal op alle desktops te zien. Ook toegevoegd is de functie om direct alle vensters aan de kant te schuiven als je naast een venster op een stukje desktop klikt. De widgets zelf zijn niet veranderd ten opzichte van de widgets die je in eerdere versies van macOS in je notification center aantrof, maar je kunt ze nu overal op je desktop neerzetten en een stuk groter weergeven.

macOS Sonoma widgets

Om de widgets niet te afleidend te maken, worden ze alleen in volledige kleuren weergegeven als je naar de desktop navigeert. Heb je een venster actief, dan nemen ze grijstinten aan.

De widgets hoeven niet per se afkomstig te zijn van applicaties op je Mac, je zult namelijk ook widgets van je iPhone kunnen toevoegen. Apple gebruikt de widget van de Tesla-app als voorbeeld. Daardoor kun je nu ook op je computer de status van je auto in de gaten houden.

Screensavers

Apple sonoma wallpaperMet Sonoma zijn screensavers terug van nooit weggeweest, maar wel op een iets andere manier. Je kunt namelijk wallpapers met bijbehorende screensavers downloaden. Ze zijn er in verschillende categorieën, zoals steden, onderwater, satellietfoto's van de aarde en landschappen. Als je een van de combinaties van screensaver en wallpaper toepast, krijg je, zodra de screensaver actief wordt, een inlogscherm te zien met een video op basis van die wallpaper. Log je daarna weer in, dan blijft die video nog enkele seconden doorlopen en komt hij vervolgens vloeiend tot stilstand in je wallpaper.

Het ziet er, zoals je misschien van Apple verwacht, prachtig uit, maar het nut ontgaat me een beetje. Het idee van screensavers was destijds dat je crt-scherm niet zou inbranden. Je crt-scherm had bovendien een tijdje nodig om op gang te komen, dus het was handiger om hem met een screensaver erop aan te laten staan als je je computer even niet gebruikte. Met oledschermen hebben we weer hetzelfde probleem, dus een screensaver zou een oplossing kunnen zijn. Het verschil met crt is echter dat oledschermen heel snel aan gaan, dus het langzame op gang komen is geen probleem meer. Bovendien is het beste voor je oledscherm in het bijzonder en het energieverbruik van schermen in het algemeen om ze gewoon uit te schakelen.

Live stickers en predictive text

Natuurlijk mag ik live stickers niet vergeten. Je kunt nu niet alleen stickers maken van foto's, maar ook van live foto's en die kun je vervolgens overal waar je wilt in de messages-app plakken. De functionaliteit zit uiteraard ook in iOS 17 en in deze video demonstreert Arnoud het vanaf 1:52.

Apple predictive textApple predictive text

Tot slot vroeg menigeen zich tijdens de WWDC-presentatie af of Apple ook nog iets over het buzzword van dit moment ging zeggen: AI. Een concurrent voor ChatGPT werd niet aangekondigd, maar Apple kondigde wel 'predictive text' aan. Daarmee kunnen teksten die je tikt, automatisch worden aangevuld. Die functionaliteit is op dit moment helaas alleen nog te gebruiken in het Engels en in de korte tijd dat ik ermee heb gespeeld, leverde het niet veel gemak op. Ik had minder tijd nodig om een heel woord in te voeren dan om een half woord te tikken en te wachten totdat de rest van het woord 'voorspeld' werd. Wellicht werkt het beter na verloop van tijd als je je computer 'getraind' hebt en hij je beter leert kennen, waardoor het voorspellen soepeler gaat.

Voorlopige conclusie

Screensavers, video-effectjes, widgets... Het lijkt alsof Apple van gekkigheid niet meer weet wat het aan macOS moet toevoegen om het besturingssysteem te vernieuwen. Sonoma lijkt dan ook niet zo'n grote update te worden als bijvoorbeeld Big Sur, waarbij macOS een heel nieuw uiterlijk kreeg, of High Sierra, toen Apple onder de motorkap een heel nieuw bestandssysteem inbouwde.

De grootste verandering is misschien niet zo duidelijk, maar lijkt toch wel de nieuwe focus op gaming te zijn. De gamemodus is misschien nog niet eens het belangrijkste; dat zijn eerder de tools waarmee gameontwikkelaars geholpen worden om games naar Apple-silicon te porten. Of dat ook daadwerkelijk veel ontwikkelaars over de streep zal trekken? De tijd zal het leren.

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Reacties (141)

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Stukfruit 9 juni 2023 06:16
Daar brengt Apple nu wellicht verandering in door de beschikbaar te stellen. De toolkit helpt gameontwikkelaars om hun games te porten naar macOS en Apple-silicon. Volgens Apple levert de toolkit een flinke tijdsbesparing op voor ontwikkelaars. Doordat het makkelijk wordt om games naar macOS te porten, komen er als het goed is ook meer games beschikbaar en komt er, wie weet, meer concurrentie voor Windows als gameplatform.
Apple heeft vooral een "DirectX12 to Metal translator" (de vertaling van DX12 naar hun eigen 3D API) toegevoegd als ik het goed heb begrepen, maar het is gebaseerd op CrossOver / Wine en die zijn in principe al jaren bruikbaar:
https://www.codeweavers.c...-by-crossover-source-code

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 22 juli 2024 23:27]

TimmiX @Stukfruit9 juni 2023 11:28
Leuk feitje is dat macOS Sonoma vernoemd is naar de wijn en het wijngebied Sonoma County. Een mooie subtiele referentie naar Wine dat aan de basis lag van deze functionaliteit en geeft wel aan dat Apple gaming als hoofdpijler ziet voor deze release.

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 22 juli 2024 23:27]

Anomnomnomymous @TimmiX9 juni 2023 12:14
Oh, cool feitje - goed gespot :)
johnbetonschaar @TimmiX9 juni 2023 13:49
Is dat door Apple bevestigd die associatie, of heb je die zelf gelegd? Lijkt me namelijk nogal vergezocht dat ze een hele macOS release vernoemen naar 1 feature die voornamelijk als crutch voor game developers bedoeld is om porten makkelijker te maken, en waarvan ze ook nog eens nergens hardop verkondigen dat die deels op Wine gebaseerd is :+
logix147 @johnbetonschaar9 juni 2023 21:17
Apple probeert al langer met gaming wat voeten aan de grond te krijgen. Feit dat NMS bijv een Mac release krijgt is bijzonder te noemen want die game weet uit gekkigheid echt niet wat ze moeten doen om vertrouwen te herstellen. Ik kijk oprecht uit naar een nieuwe Hello Games, die zijn allang weer in mijn ogen het verdomhoekje uit. Daar zitten nu 2 anderen :)
CopyCatz @johnbetonschaar10 juni 2023 13:21
Now, when it came to naming this release, we turned once again to Apple’s legendary crack product marketing team. The instructions were simple and explicit: travel far and wide, leave no stone unturned. Well, as far as we can reconstruct, that search consisted of piling in their microbus, punching in the words awesome vineyard into maps, and beelining straight to one of the most famous wine regions in the world, a place celebrated by the team perhaps a bit too much and beloved by millions. Introducing Mac OS Sonoma, a big new release that will make your Mac more delightful and even more productive.

De hint lijkt me wel duidelijk 🙂
P. vd Loo @CopyCatz11 juni 2023 00:02
De bekende superlatieven van Apple. Amerikaans leeg gebrabbel.
n4m3l355 @Stukfruit9 juni 2023 07:22
Ik gebruik geen Mac maar is voor gamen het probleem niet tweevoud, enerzijds een gebrek aan games waarbij deze tool zal helpen maar anderzijds het gebrek aan hardware? Ja een snelle bak is leuk maar het gebrek aan een snelle grafische kaart zorgt er ervoor dat gamen nog steeds niet echt mogelijk is buiten games die weinig eisen stellen aan de graphics.
Cergorach @n4m3l3559 juni 2023 08:58
Ik gebruik ook geen Mac, maar de ARM chips hebben zeer sterke integrated graphics, sterker dan wat er nu beschikbaar is voor x86. En op x86 maken zowel Valve met de Steam Deck als Asus met de ROG Ally handhelds die in verschillende gevallen gewoon moderne games kunnen draaien, niet alles, maar veel. De Steam Deck APU is gebaseerd op 3 jaar oude tech van AMD en de ROG Ally op de nieuwste tech van AMD. Bij Apple hangt ook de kracht van de integrated graphics af van de CPU. Dat loopt uiteen van een 7 core GPU tot een 76 core GPU verdeeld over twee generaties (M1 en M2).

Iets als Resident Evil Village of Baldur's Gate 3 draait native op Apple Silicon. REV kan op een M1 8 core gpu (8GB RAM) 1080p Medium doen op 40-50fps, als je MetalFX upscaling gebruikt met wat custom settings draait het 1080p 60fps.

Op een M2 10 core GPU (8GB RAM) doet het 1080p Medium op 55-60fps M1 Pro 14 core GPU (16GB RAM) => 45-80fps op Med/High.

M2 Max 32 core GPU (32GB RAM) 1440p Med/High 80-120fps als je MetalFX upscaling gebruikt met High settings draait het 120fps. Met bijna Max settings op 4k en MetalFX upscaling draait het 60fps.

Dit zijn natuurlijk geen 4080/4090 performance cijfers. Maar voor velen is gaming niet dat, ook een console heeft niet dergelijke hardware aan boord. Zeker iets als een M2 Max is geen goedkope hardare en ik verwacht dat momenteel maar weinig mensen zoiets kopen voor specifiek gaming. Die dingen worden gekocht voor andere redenen, maar je kan er ook op gamen.

Daarnaast werkt bv. Geforce Now cloud streaming ook gewoon op de Mac, 1600+ games to 4k 120fps, afhankelijk van welk abo je neemt...

Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=-_OkjC_xJR4
https://www.macgamerhq.com/apple-m1/baldurs-gate-3-m1-mac/

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 23:27]

IKON @Cergorach9 juni 2023 10:23
Streaming diensten hebben toch latency en dat blijft schijt voor competitieve games. Dat gezegd hebbende, helemaal mee eens. Als ik een D4 of andere MMO degelijk kan draaien en lekker kan knallen in CSGO of COD is het voor mij en de meesten wel genoeg. Op mijn hackintosh liep alles voor geen meter. Dus dat is nog een brug te ver (voor hackintosh). Zeker met het M en A platform lijkt het in de toekomst alleen maar lastiger om eigen hardware met macOS te combineren. En dan is juist het steeds sterker worden van die platformen interessant.

Ik hoop dat er wat verschuivingen komen in de markt. Zou zelf graag op een MacBook Pro degelijk (dus niet perse top. Draai nu nog altijd op een Vega 64 en gaat prima…) willen kunnen gamen en geen PC meer in huis hebben.
logix147 @IKON9 juni 2023 21:19
Ik win anders nog prima in Siege en speel toch op Diamant niveau…

Ja een dedicated pc is beter maar GFN is zeker met de premium tier goed.
bzzzt
@n4m3l3559 juni 2023 08:49
Gaming is natuurlijk veel breder dan alleen "pc master race Johnny" die uitsluitend shooters speelt op 4k@120 op z'n watergekoelde 4090. De meeste mensen hebben niet zo'n setup en er zijn massa's games die het helemaal niet nodig hebben.

De GPU in de baseline M2 Mac zit net onder PS4 pro qua rekenkracht. Dat is niet "weinig eisen stellen", maar best respectabele midrange performance en maakt het mogelijk om moderne titels te draaien zonder al te veel concessies te moeten doen.
Vexxon @bzzzt9 juni 2023 09:12
Nee wellicht niet, maar er zit ook nog een hele grote groep daartussen die niet de grafische pracht eist en ik vraag me af of die wel hierop goed kunnen gamen.
Daarbij kun je voor de prijs van een mac wel degelijk wel een "pc master race Johnny" machine aanschaffen die dus wel die games op het allerhoogste niveau kan draaien en dan mis je verder niks van wat die mac kan. Dan blijft eigenlijk alleen je voorkeur voor OS over. Wat overigens prima is.

Ik hoef echt niet alles op het allerhoogste detail en resolutie te spelen, maar het feit dat dat en hoger al niet kan op een apparaat in deze prijsklasse is natuurlijk best een ding te noemen.
Met een goedkopere laptop kan ik beter gamen en anders koop ik er een console bij voor 500€ die het nog steeds beter kan dan elk apparaat van Apple als ik het niet mis heb.

Er zullen vast redenen zijn die de prijsklasse van een Mac verantwoorden voor een grote groep mensen, maar goed kunnen gamen is er niet één van. Daarvoor schiet het simpelweg te kort.
Cergorach @Vexxon9 juni 2023 10:09
Daarbij kun je voor de prijs van een mac wel degelijk wel een "pc master race Johnny" machine aanschaffen die dus wel die games op het allerhoogste niveau kan draaien en dan mis je verder niks van wat die mac kan. Dan blijft eigenlijk alleen je voorkeur voor OS over. Wat overigens prima is.
Zoals je al aangeeft, die x86 WIndows (of Linux) bak kan iets heel belangrijks niet draaien, namelijk geen MacOS en de daarbij horende MacOS software. Voor velen is dat veel belangrijker dan 4k 120fps gaming en als ze dat echt willen kunnen ze dat al op een veel goedkopere Mac (of x86 Windows/Linux) bak via cloudgaming.

Wat betreft een console vs. een Mac, de echte highend M2 chips zouden gelijk of zelfs een moderne console eruit kunnen concurreren op performance, maar zeer zeker niet op prijs. Maar het issue blijft keuze, die is al gelimiteerd (maar acceptabel voor vele) op consoles, maar dat is veel erger op Apple Silicon...
SG @Cergorach9 juni 2023 11:10
Naast PS5 heb treadripper PC ook oudje en laatste x86 macmini.

Nou m1 mac mini of m2 niet. Maar je hebt wel voor die hogere meer prijs optie van veel meer unified geheugen. Een tripla a game hoef bij mac niet die nvme opslag zwaar te belasten in sandbox game omdat mac heel veel meer geheugen kan hebben tot zelfs 8k gamen met max/ultra m2 mogelijk is.
Dit is grootste verschil tussen console vs mac. Prijs veelvoud maar geheugen kan ook veelvoud zijn.
Mac met apple silicon zijn extreem consoles met spect waar xb en ps gamers van kunnen dromen. Alleen zeer beperkt games die daar op gericht zijn.

Als je game wilt pushen do je dat met exclusive. Steam linux doet dat niet, daarmom valt dat daar tegen ondanks Valve pushed zonder exclusives.
Mac heeft dat ook nodig dozijn triple A exclusives.
Vexxon @Cergorach9 juni 2023 11:26
Waar het omgaat is dat Apple nu dingen inbouwt om gaming beter te ondesteunen.
Vexxon @Cergorach9 juni 2023 14:36
Dan blijft eigenlijk alleen je voorkeur voor OS over.
Dat is dus wat ik zei.
Wat betreft een console vs. een Mac, de echte highend M2 chips zouden gelijk of zelfs een moderne console eruit kunnen concurreren op performance, maar zeer zeker niet op prijs.
Een Series X of een PS5? Dat geloof ik niet zo.
Maar het issue blijft keuze, die is al gelimiteerd (maar acceptabel voor vele) op consoles, maar dat is veel erger op Apple Silicon...
Als je het alleen vergelijkt met consoles wel ja... gek he
Vergelijk je het met een Windows/Linux laptop in dezelfde prijsklasse met goeie tot zeer goeie gaming hardware, wat een veel logischere vergelijking is, valt Apple op het gebied van keuzemogelijkheid al ver achter.
En dan laten we prijs zelfs nog buiten beschouwing.

Dus nogmaals het enige wat echt overblijft is de voorkeur voor het OS. En, ook nogmaals, dat is prima.

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 22 juli 2024 23:27]

SG @Vexxon10 juni 2023 15:59
Maar gaming laptop is dan met dpgu van nv en dat zijn dure laptops energie vreters.
Vaak meer desktop vervangers. Kan zijn dat de game laptop markt verschuift naar dgpu loze laptops met meteorlake arrow lake phoenix strix halo apu met verschillende tiers beefy igpu. Het voordeel dat je dan ook meer de zuinigheid en batterij duur zo kunnen krijgen van macbook / pro. Maar met degelijke game performance net als macbook. Maar iig beter dan de vorige generaties intel igpu of oudere gen AMD APU.
Dat dgpu weg gelaten wordt. Misschien enkele dure high-end desktop replacements 17” 19” bakbeesten met mobiele 4080 4090 5080 5090
bzzzt
@Vexxon9 juni 2023 09:25
Eigenlijk is het belangrijkste wat Apple mist hardware die low-end geprijsd is en concurrerende game performance neerzet. Misschien komt er ooit nog een 'iPad arcade' concurrent voor de Switch of een 'Apple TV arcade' opvolger voor de ATV. Of een instap Macbook air die wel een snelle GPU heeft.

Aan de andere kant: misschien is alleen de populariteit van Apple op dit moment genoeg. Er zijn een miljard apparaten in omloop dus de wens van ontwikkelaars daar iets mee te doen zal best groot zijn.
Moet Apple alleen niet steeds een Catalina uithalen en legacy support knalhard om zeep trekken waardoor het niet te verantwoorden is games beschikbaar te houden.
SG @bzzzt9 juni 2023 10:50
Game consoles hebben een dump prijs en kan je dus niet direct met apple mac vergelijken. Zo ook PC. Kosten van console kan je factor 1,5 op los laten.
Ook zit je bij PC met modulaire kosten van losse componenten.
Een M1 zou kunnen zetten tegen een xoboxS
M1/m2 pro die heeft wat krachtige igpu tegen xbox-x / Ps5
M1/M2 max high-end console die niet bestaat. M1/M2 ultra tegen niet bestaande ultieme 8K console met varianten waar bij sommige games ,die 8K texture pak compleet in systeem geheugen kunnen laden.
Vexxon @SG9 juni 2023 11:25
Nee maar als het om gamen gaat, zeker high end gamen, dan is een console een valide optie.
Voor puur gamen zal een mac op dit moment nooit een valide optie zijn, veel te duur en het levert daarvoor te weinig op dat vlak.
Ook zit je bij PC met modulaire kosten van losse componenten.
Dat is toch juist de grote kracht ervan?
eggsforpedro @Vexxon9 juni 2023 13:04
Het hele punt is: veel mensen hebben al een apparaat met Apple silicon (iPhone, iPad of Mac), en die apparaten zijn juist prima geschikt voor midrange gaming. Zeker nu Apple z'n Macbooks ook op ARM heeft draaien, opent het mogelijkheden voor developers om een flinke groep mee te pakken met één goede ARM port/implementatie.
SG @Vexxon9 juni 2023 14:49
Nou nee je zegt het al console is valide optie. Dat is dus ook igpu. Ook niet upgradable maar 16GB wel unified en ook snel hoge bandbreedte geheugen low latency on pcb. Die igpu is custom wat groter dus beefy igpu. Wat daar in de buurt komt zullen de nextgen APU phoenix, Strix en Halo zijn. APU met nextgen beefy igpu in 3 tiers.
Apple silicon M1 en M2 lijnen zijn dat ook 4 tiers igpu
Budget console M? Vs XboxS met extra meer ram optie
Moderne console M? Pro vs xb-x Ps5 beefy igpu met nog meer ram opties
High-end console. M max. Vs Game nux met top end APU of low tier dgpu mobile
Extreem console M? Ultra vs game nuc met top apu met mid tot high-end mobile dgpu
Ultieme game is top end desktop g-kaart

De kracht van M socs zit dat alles in de Soc zit. En dat houd in dat je geniet van extra low latency hoge bandbreedte memory. Dat nuc memory kan uitbreiden of pc maar voor APU is dat hoge latency low bandwide unified memory. Waar igpu traag sysmem gebruikt. Naast dat mobile dgpu de prijs aanzienlijk verhoogd en losse hogere tier g-kaarten ook aan de prijs zijn.

Componenten strategie is voordeel en nadeel
Alles in de soc strategie is nadeel en voordeel.

En RDNA4 en RTX50 nou M3

Voordeel en nadeel vallen ook mee.
Bij component kan je 1st gaan voor wat je dan nodig hebt en later upgraden.
Dat is iets wat ik ook al mijd bij PC ik pleur er ruim voldoende memory in en het is ook alleen de G-kaart die eens ge-upgrade wordt met gen overslag.
Bij apple ga je voor de long run de meest kale instap wordt daar ook afgeraden.
Het is nu eens in 5 a a 7 jaar uitgeven dat het gemak die 5 jaar haalt
Vs lage instap prijs gaan voor wat net voldoet en om 2 a 3 jaar moeten upgraden.
Je komt dan grof op zelfde neer.
Vexxon @SG9 juni 2023 15:05
Oh nou goed hoor.

Als je prijs buiten beschouwing laat zal de performance van een mac om te gamen best prima zijn. Dat betwist ik ook helemaal niet.
Zodra je prijs wel meeneemt gaat de mac op prijs in verhouding tot game performance het afleggen tegen zowel heel veel Windows/Linux laptops als de consoles.
En ik heb gehoor dat je ook moet betalen voor die dingen dus dat zou ik best een belangrijke factor vinden.
hellum @bzzzt9 juni 2023 11:26
Apple Pippin :+
bzzzt
@hellum9 juni 2023 11:40
Het bewijs dat het voor Apple niet onbespreekbaar is zo'n ding te maken ;)
hellum @bzzzt9 juni 2023 15:03
True en het zou nu ook prima kunnen slagen, mits ze het goed aanpakken.
maevian @Vexxon9 juni 2023 09:40
Ja je koopt dan ook geen mac specifiek om te gamen, die koop je voor de lange batterijduur, stille performance en draagbaarheid. Het is gewoon een leuke extra dat je het wel kan.
SG @maevian9 juni 2023 11:01
Mac worden ook vaak gebruikt voor game development ook voor PC.
Een PC is ook niet puur voor gamen ook niet met 4090 erin maar het is dan voor die taak optimale componenten in. Puur voor gamen is het flink duur.
Mac is excotische PC waar je beperkt ben in uitbreiden maar gamen is daar mogelijk maar wordt zelden als game target door AAA producties meegenomen.

Mij lijkt Macmini M2 pro ideaal voor gamen alleen als die uitrust met 10gbnic wat extra mem 512GB ssd wat extra geheugen dan kom ik in prijs range van kale mac studio max.M2
Vexxon @maevian9 juni 2023 14:31
Allemaal dingen die een andere laptop ook kan hebben, zeker voor die prijs. Een mac is niet ineens magisch heel veel beter in die dingen.
maevian @Vexxon12 juni 2023 11:36
Een Mac heeft door zijn arm gebaseerde Apple silicon een betere batterijduur en een lager gewicht als een Windows laptop in dezelfde performance klasse.
i-chat @Vexxon10 juni 2023 12:48
"pc master race Johnny" voor een apple prijs.... welk paddestoeltje is er in jouw ontbijt terecht gekomen.

toen ik net even op het forum rond keek zag ik zo'n pc masterrace johny (ik ga geen link posten wat deze post is niet bedoeld om iemand belachelijk te maken), die voor +/- 5k een highend intel mega-build wilde bouwen terwijl je dan vanuit de community het andwoord krijgt, wat jij wilt kan ook al voor +/- 2500.

het zelfde ga ik zien bij apple, de nieuwe macbook Air M2 15inc in met 16gb ram koop je voor ongeveer 300 euro minder dan dat, en die gaat in beginsel prima vergelijkbare presaties geven als een PS (non pro). en dan heb je voor dagelijks gebruik ook gewoon nog een laptop.. heb je toch nog iets meer te besteden dan kun je voor +/- 2600 een 16inc macbook pro m2 16gb krijgen die vrijwel zeker juist weer beter gaat presteren dan de voornoemde ps pro.

wil je meer power voor goedkoper en heb de voordelen van een laptop niet nodig dan zijn er de
mac mini m2 16gb/515 voor ~ 1500, of de mac mini studio m1 max 24/512 ~ 1900 die beiden de ps pro ook zeker weten zullen evenaren (of overtroeven).

die zitten allenmaal ver onder de prijs van een PC masterrace johny ...
natuurlijk zijn er ook uber-mac mega muffin scenario's te benken van pipo's die denken een 6k + mac pro nodig te hebben voor een potje cs-go maar goed idioten zijn er altijd.

vooralsnog gaan op bovenstaande mac oplossingen zowel de pc van masterrace john, als de pc die vanuit de comunity werd voorgesteld niet kunnen bijhouden, daar staat dan wel weer een verlaging van je stroomrekening ter waarde van +/- 5 ~ 10 AAA games in de steam-sate tegenover.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 23:27]

ultimasnake @n4m3l3559 juni 2023 07:44
Juist op hardware vlak zit Apple momenteel heel goed. Ze laten met hun eigen silicone zien (in zowel de A als de M lijn) dat ze de mogelijk hebben om grafisch krachtige hardware te maken. Natuurlijk het is niet ‘die video kaart van nvidia van 1200,- maar op zowel iPhones, iPads en nu ook macs krijg je een hoop grafische kracht (bovenop energiezuinige en performant cpus) alleen is dat voor de gamer op laatst genoemde niet echt te benutten.

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 23:27]

PrimusIP
@n4m3l3559 juni 2023 11:11
Qua hardware is het geen probleem. Ja ok, als je de zwaarste game in de maxed out settings wil draaien op een twee jaar oude MacBook met 8GB ram, dan wel. Maar dat is in de Windows-pc wereld ook voor veel niet weggelegd. De meeste 'gewone' nieuwe games draaien best, in zoverre ze die voor macOS ook hebben uitgebracht. De hardware is best krachtig (mag ook wel voor die prijs).
obimk1 @n4m3l35510 juni 2023 08:44
Alle X86 games die al werkte op M1 Mac's, maken gebruik van geïntegreerde graphics in die ARM SOC's en Rosetta 2 (vertaallaag die X86 Apps op Apple ARM liet werken). Werkte niet op Intel systemen met geïntegreerde graphics.

Rosetta 2 liet de "ironie" van Apple zien, X86 Apps die werkten via rosetta 2 waren soms sneller op ARM HW dan op Intel HW. (waarschijnlijk door "unified memory")
maevian @Stukfruit9 juni 2023 09:35
Als ze wine gebruiken is dat wel een goede zaak, aangezien ze dan verplicht zijn de broncode openbaar te maken, wat een hulp kan zijn voor het hele wine project.
Stukfruit @maevian9 juni 2023 11:55
Volgens de reacties onder dat artikel geven ze wel de code vrij van de toegevoegde laag voor DirectX 12, maar mag deze van Apple alleen niet-commercieel worden gebruikt.

Vrij nutteloos als dat inderdaad zo is.
Anomnomnomymous @Stukfruit9 juni 2023 12:13
Niet echt totaal nutteloos - het laat je in staat zijn als developer om snel te testen of de specifieke hardware überhaupt een beetje werkt, en meteen de probleem gedeeltes van shaders spotten. Daarna kan je een weloverwogen beslissing nemen of je de moeite wilt nemen om het naar MacOS over te porten.

Natuurlijk zou het een stuk beter zijn als Apple de mogelijkheid als Bootcamp in hun M1/M2 zoude hebben, maar ben het niet met je eens dat dit totaal geen nut heeft.
maevian @Stukfruit12 juni 2023 11:40
ik zie dat Wine inderdaad onder LGPL valt, waardoor Apple geen verplichtingen heeft
Winduss 9 juni 2023 09:13
Het zijn niet echt screensavers maar meer geanimeerde lockscreen wallpapers. Betekent natuurlijk niet dat het dan wel nuttig is, maar ze werken wel anders dan screensavers.
AuteurPiweD Redacteur 8 juni 2023 12:22
Wat mij betreft een mooie release, maar er zitten geen dingen in waar ik absoluut niet zonder had gekund. Ben jij juist wel blij met een van de nieuwe features, of heb je juist iets dat je al jaren mist in macOS en wat er nu ook weer niet in is gekomen? Laat het hieronder weten!
tweakuwe @PiweD9 juni 2023 07:45
Van mij had er wel iets meer handmatige priority setting van processen in mogen zitten. De gaming modus is mooi, maar mijn oude MacBook Pro (2017, dus sowieso geen update op de officiële manier, misschien leuk artikel idee hoe je toch nieuwe MacOS versies op oude Macs krijgt als Sonoma uit is? De tools bestaan ;) ), die is niet bepaald slim met besluiten wat die in de swap file gooit en in het ram houd.

Het swapfile management op MacOS is sowieso belachelijk inefficient. Het OS maakt er gretig gebruik van (zeker bij een 8GB model) en schrijft letterlijk duizend keer zoveel weg naar mijn SSD als mijn meest wegschrijvende user applicatie, de main browser (er zijn nog wel andere systeem processen die hun duitje bijdragen aan het kapot schrijven van mijn SSD). Verder zet het applicaties waar ik constant tussen switch willekeurig naar de swapfile en houd andere applicaties die ik nauwelijks aanraak actief in het ram. Het zou ook mooi zijn als het swapfile management niet heel Safari wel/niet in het ram houd, maar enkel tabs die je niet aanraakt naar je swapfile verhuist bijv. Dat zou een dikke plus zijn om meer Safari te gebruiken.

Maarja, de oplossing vanuit Apple is om een nieuwe Mac te kopen die sneller is gok ik.
Gustaaf437 @tweakuwe9 juni 2023 08:16
Het geheugengebruik is inderdaad om te huilen. Pas als je 32 GB RAM hebt wordt dat volledig gebruikt en wordt daarna de SWAP pas ingezet. Bij minder RAM wordt de SWAP vaak al ingezet bij ergens tussen de 60 en 80% gebruik. Dat is een probleem dat al jaren speelt overigens. Wat ook een probleem is: als je een interne Intel grafische kaart hebt dan wordt daar hoe dan ook minimaal zo’n 1,5 GB geheugen voor gereserveerd, ook al heb je automatische videokaart-keuze uitgezet. Je ziet deze ruimte dan als vrij beschikbaar geheugen, maar dat is het niet. Je houdt dan altijd zeker 1,5 GB ‘over’. Zeker bij 8 GB tikt dat enorm aan.
tweakuwe @Gustaaf4379 juni 2023 08:46
1.5GB maar? Het 'WindowServer' proces besteld bij mij vaak ~2.15GB/8GB, ik dacht dat dat het videoram is? Mogelijk reserveert die wat extra omdat ik twee externe schermen gebruik (en niet het interne display, als ik die erbij gebruik draait de macbook als, eh, stroop door een trechter, ook al laat ik hem enkel de zwarte wallpaper tonen overal en zet ik alles op een lage resolutie 8)7 ).

Mijn 'App memory' (oftewel processen van user applicaties, zoals mijn browser, een chat app, Outlook & Word + wat kleine tools) is nu 1.9GB. Niettemin heeft mijn Macbook 3+GB swapfile nodig bovenop mijn 8GB RAM. Een reboot zou zeker wat helpen, maar het is al snel weer bagger daarna.
bzzzt
@tweakuwe9 juni 2023 09:02
Het zou ook mooi zijn als het swapfile management niet heel Safari wel/niet in het ram houd, maar enkel tabs die je niet aanraakt naar je swapfile verhuist bijv.
Volgens mij draaien alle tabs in aparte processen en worden inactieve tabs bij geheugen 'druk' uit het geheugen gehaald. Het zou niet zo moeten zijn dat je hele browser met volledige inhoud naar de swap gaat. Is dat op een standaard installatie van macOS of gebruik je tooltjes die dingen proberen te 'verbeteren'?
Maarja, de oplossing vanuit Apple is om een nieuwe Mac te kopen die sneller is gok ik.
Als je steevast een workload van >8Gb draait is de enige manier om minder te swappen meer geheugen te kopen of je workload te verlagen.
tweakuwe @bzzzt9 juni 2023 09:38
Ik gebruik zulke tooltjes niet, maar het OS gooit regelmatig het main proces in de swap waardoor het tergend lang kan duren voor het weer opstart. Zoals ik een andere reactie aangaf, dit gebeurd al als ik maar 2.1GB aan 'app memory' heb. Oftewel, het geheugen voor apps en processen. Dan is er nog 2.7 GB aan Wired memory waar denk ik dat video ram onder valt (volgens Apple: Memory required by the system to operate. This memory can’t be cached and must stay in RAM, so it’s not available to other apps. Dit staat dus los van de app memory), en zo'n 1.7Gb aan compressed memory (The amount of memory that has been compressed to make more RAM available). Verder staat er nog voor zo'n 1.5GB aan cached files in mijn RAM, en is er zo'n 3GB swapfile.

Doe dan geen cached files als er een swap file nodig is ofzo... En geef mijn een functie om processen aan te wijzen welke processen een hoge prioriteit hebben en dan minder snel naar de swapfile gaan.

Ik heb echt niet veel draaien. MacOS is gewoon enorm slecht in geheugen management zoals @Gustaaf437 al aangaf.
DrWaltman @tweakuwe9 juni 2023 16:11
Vreemd dit te horen. Heb zelf een Mac mini met m1 en “maar” 8gb geheugen, de eerste en goedkoopste dus. Ik gebruik m dagelijks voor gebruik met Logic Pro om muziek mee te maken en natuurlijk voor standaard zaken als browsen en e-mailen maar mijn mini is nog steeds heel snappy in gebruik. De problemen die jij omschrijft herken ik niet, en als dit goed werkt met 8gb, lijkt me dat geheugen gebruik juist prima in orde is.

Ik weet niet wat er bij jou aan de hand is maar de mensen die ik ken die ook een m1 hebben, en ook bij vele reviews, valt juist op dat alles zo soepel en snel werkt. Dat itt elke Windows laptop die ik gehad die soms ineens langzaam gaan reageren en klinken alsof ze op willen stijgen.

(Maar meestal ook prima werken hoor, alleen dit probleem herken ik zelf juist niet bij Macs)

[Reactie gewijzigd door DrWaltman op 22 juli 2024 23:27]

tweakuwe @DrWaltman10 juni 2023 00:30
Ik heb ook gehoord dat het op nieuwe Apple silicon macs een stuk beter gaat. Intel Macs hebben sneller problemen met te weinig ram.

In mijn geval is het een Intel Macbook pro uit 2017 nog.
DrWaltman @tweakuwe12 juni 2023 14:27
Ah. Dat kan inderdaad een hoop verklaren. Is op Apple silicon echt een stuk beter, ik begrijp nog steeds niet hoe die 8gb genoeg kan zijn aangezien het ook voor videogeheugen wordt gebruikt.
bzzzt
@tweakuwe9 juni 2023 10:13
Mijn ervaring is dat het wel meevalt met 'slecht' geheugenbeheer, maar macOS kan geen wonderen verrichten. Je wil juist dat geheugen wat echt 'idle' is uitgeswapped wordt, cache data is voordelig voor draaiende processen. Mijn 32Gb Macbook heeft ook 7Gb in swap staan.
De enige metric die relevant is is 'memory pressure'.

Ik weet niet wat je 'niet echt veel' noemt, maar als je gebruik maakt van Elektron apps (VScode, Slack etc) ga je hard door je geheugen heen. Daar kan macOS ook niets aan doen. Mogelijk kan je sommige dingen dan nog beter via de browser draaien. En anders limiteren hoeveel te open zet. Of accepteren dat je dan zwaar moet swappen.
tweakuwe @bzzzt9 juni 2023 12:27
Nah nee, het is gewoon slecht. Je zal het met 32GB niet snel merken. Maar zaken als standaard 1.5GB voor je iGPU reserveren terwijl je enkel Tweakers hoeft te renderen is gewoon slecht. Cache data is enkel voordelig als je genoeg RAM vrij hebt om actieve apps en processen te draaien. Verder schuift MacOS veel te snel in en uit je swap waardoor je SSD onnodig veel schrijfacties krijgt, wat de levensduur enorm gaat beïnvloeden.
bzzzt
@tweakuwe9 juni 2023 13:42
Die Intel igp kan _tot_ 1,5Gb gebruiken als apps dat willen, dat ben je standaard niet kwijt. Cache data kan een orde grootte verschil maken dus als je helemaal niks cached gaat je performance net zo hard onderuit.
Uitswappen van geheugen wat langere tijd niet gebruikt wordt kan voordelig zijn omdat er dan meer ruimte voor cache over is. Als je workload te hoog is (memory pressure!) gaat dat uiteindelijk impact op de levensduur hebben, maar normaal gesproken mag je een beste bak data per dag schrijven om daar last van te hebben.

Wat mij opvalt aan macOS (zelfde met Linux) geheugenstatistiek is dat mensen doorgaans zelf interpreteren en de moeite niet nemen uit te zoeken hoe het echt zit. En dan gaan roepen dat het 'stom' is. Niet iedere memory mapping is hetzelfde en een proces wat groot lijkt kan geheugen delen met een ander proces.
Een hoop processen en caches van macOS zorgen er juist voor dat de responstijd zo vlot lijkt dus die zijn gewoon nodig.
Je start gewoon domweg teveel zooi op voor een 8Gb mac als je hiermee in de problemen komt. Of je hebt malware.
Don Corleone @PiweD9 juni 2023 07:53
Ik hoop dat dit een meer stabiele release wordt. Ventura was bij de eerste release niet superstabiel.
Ryan1981 @PiweD9 juni 2023 06:37
Passief gekoelde gaming laptop (mac book air) lijkt mij geweldig!
Blokker_1999
@Ryan19819 juni 2023 07:43
Een gaming laptop... zonder echt krachtig GPU en zonder een OS dat zowat alle PC games out of the box kan draaien kan ik niet echt gaming laptop noemen.
scuzz @Blokker_19999 juni 2023 07:59
Die GPU's van de m2 series zijn krachtig genoeg om de meeste games te spelen hoor imho.. Quote van PCMag:

"The conclusion here is pretty clear: Both the M2 Pro and M2 Max are entirely ready for gaming at the level of AAA titles like the Tomb Raiders, but if you can get the M2 Max, it will provide even smoother gameplay with better visuals."
ben2513 @scuzz9 juni 2023 08:14
Zeker, maar de Airs komen slechts met de base-M1/2.
bzzzt
@ben25139 juni 2023 08:54
Base M2 zit tegen PS4 pro performance aan. Prima capabel om games te draaien zo lang je geen framerate fetisjist bent.
SRI @bzzzt10 juni 2023 18:54
Mits ze dan ook daarvoor geoptimaliseerd zijn. Hoewel dat relatief makkelijk is door de beperkte diversiteit qua hardware is dat met game consoles nog veel minder. En dan rest er ook nog de vraag of game developers de moeite en de tijd (geld) erin willen steken. Gamen is op Macs nou niet echt een topprioriteit geweest.
bzzzt
@scuzz9 juni 2023 08:52
Dus eigenlijk zeggen ze dat games smoother draaien met een snellere GPU. Verwacht je echt niet ;)
Cergorach @scuzz9 juni 2023 09:05
Het is niet dat de hardware het niet aankan, maar dat de selectie games die native draaien op Metal, erg beperkt is. Zelfs die draaien op Rosetta (emulatie) zijn relatief beperkt. Als je hacks gebruikt om die toolkit die ze hebben uitgegeven te draaien met bepaalde games dan is de performance ook zeer wisselend.

Een MacMini M2 Pro begint bij zo een ~€1600 en een Mac Studio M2 Max begint bij ~€2400, een MacBook Pro zal €2450 of €3750 zijn. Voor een nog hele kleine selectie spellen, leuk als het kan, maar zeer zeker geen same systeem. Tenzij je met cloud streaming aan de gang gaat, maar dat werkt al op veel goedkopere modellen en doet het gros van het werk niet op de Apple zelf...
Halo_Master @Cergorach9 juni 2023 09:18
Het wordt een beetje “kip en ei” verhaal, apple zou in staat moeten zijn om een goede console op basis van de m(3?) socs te kunnen maken . Maar er zijn geen AAA games beschikbaar. Dan kan apple met allerlei converter tools , etc komen. Maar dat is niet voldoende, volgens mij zijn ze al jaren daarmee bezig, en heeft niet het beoogde effect.
Dus ze zullen of een aantal AAA studio’ s echt moeten overnemen, of meer de standaard API’ s moeten gaan ondersteunen ipv alleen Metal.

Zonde, want ze laten , wat mij betreft, kansen liggen om een van de USPs van Windows weg te nemen(gaming) .
Cergorach @Halo_Master9 juni 2023 09:58
Het is meer de kip, het ei en de haan verhaal. De kip is er (hardware), de hoeveelheid eieren is zeer beperkt (software), dat komt door de haan (metal/development tools). ;)

Je zag na de overgang naar Apple Silicon dat het aantal games dat M1 ging ondersteunen aardig terugvallen, zeker bij de wat grotere titels viel dat heel erg tegen. Wat je op Steam voorbij ziet komen is voornamelijk nog voor Intel Macs. Steam is ook best ruk voor Apple Silicon, je kan immers alleen kiezen voor MacOS en niet voor Intel vs M1/M2, zelfs de titels die M1/M2 native ondersteuning hebben staan zo niet gemarkeerd op diens Steam pagina (bv. Baldur's Gate 3).

Ook hier op Tweakers.net gaven een aantal gamedevs al aan dat Metal vrij bagger was om games voor te developen als je dat naast x86 Windows/Linux wilde doen... Wellicht dat de nieuwe tools het leven makkelijker maakt voor veel devs, maar ik betwijfel het...

De alleenheerschappij van Windows voor games is er natuurlijk niet, niet alleen de consoles, maar ook mobile gaming. Als we alleen naar PC kijker is er dan weer Proton, wat populair is via SteamOS op de SteamDeck, maar ook zeker draait op andere x86 Linux distributies. Daar hoeven developers amper werk voor te verrichten tov. native M1/M2 ondersteuning via Metal...

Bron:
nieuws: Apple brengt Proton-achtige tool uit om DX12-Windows-games op macOS t...
Vexxon @scuzz9 juni 2023 14:51
The conclusion here is pretty clear: Both the M2 Pro and M2 Max are entirely ready for gaming at the level of AAA titles like the Tomb Raiders
Tomb Raider, waarvan de laatste game in 2018 uitkwam. Zelfde iemand een laptop horen aanprijzen waarmee je 5 jaar oude games smooth op kan draaien...

Ik zie nog geen prijzen voor de M2 Max, maar voor een M1 Max zit je al boven de €3000.
Maar dan kun je dus wel 5 jaar oude games smooth draaien.
Voor meer dan €3000 kunnen andere machines de games die de komende 5 jaar uitkomen smooth draaien.

Zoals ik al eerder zei, het is puur de voorkeur voor het OS.
apenstaartje @Vexxon10 juni 2023 19:52
Mac Studio is 2.429,- met een M2 Max met 30 GPU's. En 2.659,- voor de 38 GPU's versie.
Jittikmieger @Blokker_19999 juni 2023 09:15
Een gaming laptop... zonder echt krachtig GPU en zonder een OS dat zowat alle PC games out of the box kan draaien kan ik niet echt gaming laptop noemen.
Klopt. Kip en ei. Ik gebruik mijn Macbook Air M1 16GB/512GB hoofdzakelijk voor foto-/videobewerking, maar een game op zijn tijd is ook leuk. (Al heeft mijn Steam Deck de voorkeur.) Van de ca. 250 Steam games die ik heb, draaien er zo'n 56 op MacOS - en die heb ik niet gekocht om te gamen op MacOS. De meeste zijn geen (moderne) AAA games, maar indie/AA games.

De laatste gaming PC die ik had was een Ryzen 2400G met een Radeon RX580. Wanneer ik Borderlands 2 neem als voorbeeld, dan kon ik met die setup dat spel spelen op 1080p op een rock solid 60FPS met een mix van high/medium settings. Alles op high en de FPS dipte soms beneden de 60FPS - vooral in boss fights. Op de Macbook Air M1 kan ik dat spel spelen op een native resolutie van 2560x1600 met de allerhoogste grafische instellingen en dat passief gekoeld. Oh, en volgens mij is dat ook nog via Rosetta, want Borderlands 2 ondersteund volgens mij geen Apple Silicon natively. Dus er zit dan ook nog een vertaalslag tussen.

Met Minecraft Java met mods and shaders heb ik min of meer dezelfde ervaring: betere prestaties op 2550x1600 @ 60FPS dan 1080p op mijn quad core Ryzen/RX580 setup.

Dan heb je nog emulatie. Dit is echt goed op de Air M1, zeker ook de modernere consoles en het is beter dan op mijn Steam Deck.

Al met al ben ik onder de indruk, vooral omdat alles passief gekoeld wordt en ik nog geen hogere T's tegen ben gekomen dan 82-85 gr. C. Das wel wat anders dan de 105 gr.C die mijn Intel Air uit 2012 zo'n beetje standaard aantikte bij een potje MineCraft en dat ding het geluid van een haardroger maakte. :+
Ford Prefect @Jittikmieger9 juni 2023 12:04
En Death Stranding komt ook nog naar de Mac: https://apps.apple.com/us...irectors-cut/id6449748961

[Reactie gewijzigd door Ford Prefect op 22 juli 2024 23:27]

Shark.Bait @Marve799 juni 2023 08:54
Mijn passief gekoelde Macbook Air M1 speelt vloeiend 4 a vijf uur Civilisation 5 (intel versie) Een spel dat toch heel wat meer 'resources' leegzuigt dan Solitaire.
Jittikmieger @Marve799 juni 2023 10:17
Borderlands 2 op 2560x1600 op een rock solid 60 FPS @ highest settings is erg leuk op een MacBook Air M1 16GB/512GB die passief gekoeld is.

Het is een wat oudere game, maar IMHO de beste Borderlands game die ik nog altijd graag speel.
Cergorach @Marve799 juni 2023 10:23
Je kan bepaalde CoD games spelen op een MacBook Air M1, met 20-30fps, maar die slechte performance komt niet zo zeer door de hardware, dat komt door de software. Het draait namelijk niet native. Je moet eerst een vertaal slag doen van Windows naar MacOS (CrossOver) en dan nog eens een emulatie slag van x86 naar ARM (Rosetta), daar gaat gewoon heel veel verloren. De ene game doet het ook beter dan de andere via die vertaal slagen, CoD is niet een van de 'goeie'. Iets als Metro: Exodus doet het via diezelfde vertaalslagen bv. gelijk of beter dan de vorige generatie consoles...

Als Activision een native M1/M2 port zou maken en je zou een wat krachtiger M2 chip gebruiken (MacBook Pro M2 Max), dan zou je wel eens die 120fps kunnen halen (op hoge settings en resoluties). Je doet alsof een x86 ultrathin (van het MacBook Air formaat) wel CoD zou kunnen draaien op 120fps...
SoloH @PiweD9 juni 2023 10:25
Ik wil een Finder met 2 panels.
Anomnomnomymous @PiweD9 juni 2023 12:16
Ik verlang nog steeds naar de ease-of-use windows management van Windows; als in, je sleept het naar een bepaalde kant van het scherm, en dan kan je makkelijk het venster opdelen in de verschillende windows.
Nu is er een alles-of-niets optie, waar je je scherm in tweeen kan hakken, maar is te beperkt voor mij (en meer omslachtiger dan de window naar de zijkant van een scherm te slepen.
tweakuwe @Anomnomnomymous9 juni 2023 12:29
Er zijn tools voor MacOS, ik gebruik er een met de naam Magnet, die dit doen. Het zou inderdaad standaard functionaliteit moeten zijn, maar het is te behelpen :)
Anomnomnomymous @tweakuwe9 juni 2023 14:26
Ah cool. Ik ga hier denk ik wel ff naar kijken - blijft toch een ding dat ik mis t.o.v. Windows.
Dank je wel,
tweakuwe @Anomnomnomymous10 juni 2023 00:33
Er zijn best veel nuttige tools voor MacOS met diepe toegang tot het systeem (contrary to popular belief dat dat niet kan op een Mac). Ik heb ook een app die mij vrij de scaling laat instellen bijv. (waardoor je in theorie 'de gehele resolutie' kan gebruiken), en eentje die het batterij laden normaliter limiteert tot 80% voor een langer leven van de batterij. En zo zijn er nog veel meer aan QoL apps.
Anomnomnomymous @tweakuwe10 juni 2023 12:48
Oh, die batterij app klinkt wel ok - nooit aan gedacht om ff voor te googlen. Bedankt voor dat.
Blurk62 @Anomnomnomymous9 juni 2023 13:39
Ik gebruik Window Tidy én BetterSnapTool.
Ze zijn sterk overlappend maar de een heeft weer functies die de ander niet heeft.
Samen voor mij de ideale combinatie :)
Anomnomnomymous @Blurk629 juni 2023 14:27
Bedankt voor de suggesties - ga ze vanavond beiden ff bekijken.
SRI @Anomnomnomymous10 juni 2023 18:51
Zelf gebruik ik hier Rectangle voor. Het zou inderdaad wel standaard mogen in het besturingssysteem. Heb altijd al die manier waarop schermen werken (full screen ipv maximaliseren bijvoorbeeld) bij mac nooit helemaal top geweest. Maar ja niks is perfect.
keenhydra @PiweD12 juni 2023 20:12
Zitten veel dingen in die leuk zijn om even 3 minuten mee te spelen om vervolgens weer door te gaan met het gebruiken van je OS zoals je dat altijd al gedaan had. De presentator functie voor de camera kan wel handig zijn voor mensen die bijvoorbeeld thuis werken en via een digitale meeting overleggen.

Wat ik mis aan de widgets is juist de mogelijkheid om zelf dingen tot widget te maken, er zijn 11 categorieën om uit te kiezen voor widgets nu en simpele dingen als activity monitor om in mijn geval bij te kunnen houden hoe mijn miezerige 8 GB ram het op mijn MacBook vol houd kan je niet toevoegen.
Ik zie nog wel ruimte voor functionaliteit om bijvoorbeeld scenes voor Apple Home toe te kunnen voegen of een playlist van Spotify direct te kunnen starten zonder eerst naar Spotify zelf te hoeven navigeren.

Al met al werkt het OS nu al prima naar behoren alleen mis ik net de kleine dingen die ik zelf handig zou vinden.
no_way_today 9 juni 2023 06:09
Heb naast m’n Mac altijd nog een game pc. Puur voor gamen. Als de Mac straks net zo snel is en alle spellen worden ondersteund dan zijn ze goed bezig! Dan kan de Windows game pc eruit.
Maar de meeste gamers willen wel een videokaart kunnen wisselen.
Pathogen @no_way_today9 juni 2023 07:34
Tijd voor een externe GPU via Thunderbolt :)
no_way_today @Pathogen9 juni 2023 08:40
Zeker! Zou mooi zijn, moet er wel ondersteuning komen.
Kan dat eigenlijk al via wine?
SG @Pathogen9 juni 2023 10:42
Nou nee game performance over TB4 is PCI-e 4.0 x 4. Dus zwaar afgeknepen externe g-kaart. Denk dat als gamen voor je belangrijk is voor de op apple je dan voor
M?_pro/max gaat met 32GB mem
Anomnomnomymous @SG9 juni 2023 12:20
Ik heb zelf een M2 Max (32GB RAM), en denk dat qua grafische power het maar net in de 3060-range van videokaarten komt - dus niet echt super.

Voor de rest - super machinetje, maar verwacht niet dat het in 3080-gebied komt qua performance (volgens mij een vergelijking die ik ergens gezien had).
SG @Anomnomnomymous9 juni 2023 13:57
Probleem is nu dat huidige game volgens Radeon en nv DX12 guidline geoptimaliseerd worden. Dus hoe apple silicon daar mee omgaan en hoe dat afwijkt. Naast de vertaal slag api En binary ARM/X86 .

Daarnaast is 100 200 400 800 bandbreedte ook grote stappen en bandbreedte van gkaart vram is ook hoog

Ik vraag mij af wat native Metal Swift large scale game op M2max kan.
Maar dan zou je vulkandx12 native x86 daar naast ontwikkelen.
Apple MAc kan je ook C Obj-C en C++ binden aan swift. Maar dan vraag ik mij of of native swift ook C/C++ kan evenaren , Apple ontwikkeld swift compilers uiteraard ook zwaar optimaliseerd.

Maar ja je vergelijkt dedicated gpu met soc igpu. Stix strix halo gaan instap g-kaarten of mobile varianten vervangen. Instap tot high-end 300 600 900 nextgen gaat ver over 1000 gb/s heen
Maar als je met een M2 max een 4060 mobiel en ultra 4080 mobiel native kan evenaren. En dan kijkend naar wat console APU al voor elkaar krijgt.

Tegen dedicated 4090 desktop met 450 tdp zal nooit evennaren want dan zou je tier erboven moeten hebben met 1600gb/s. Maar juiste vergelijking is met Radeon / RTX mobiele
Want je kan dan MAc mini/studio zien als tegenhanger van intel extreem game NuC’s met ook x86 en nv/radeon mobile tech. En daar krijg je met mobiele probleem dat
Mobiele dgpu wel dedicated vram krijgen maar mogelijk stuk minder dan desktop en ook chip tier lager. En dat MAc iig veel meer memory bied.

Op dit moment als game performance en ook game beschikbaarheid hoofd punt is dan toch win pc met degelijke g-kaart
World Citizen @no_way_today9 juni 2023 09:39
Ik doe dat ook, en gezien ik niet altijd game was ik al overgestapt naar een Microsoft Game abbo. Dan kan ik zo af en toe in de vakantie een maandje betalen, en heb ik toegang tot voldoende games. Uiteraard niet allemaal, maar die concessie kan ik hebben.

Nu is de stap naar GeForce Online gaming ineens een stuk minder gevoelig. Ik ga dat de volgende vakantie eens proberen, en kijk of ik wellicht de Game PC er echt uit kan doen.

Wel, ik game dus af en toe een weekje of maandje, dus als Die-Hard gamer is dit wellicht nog niet interessant.
no_way_today @World Citizen9 juni 2023 13:38
En je verversingssnelheid? Want op hoeveel hz loopt jouw Mac en een abbo?
jmignolet 9 juni 2023 07:14
De widgets zijn voor mij persoonlijk geen bijzondere toevoeging. Ik besef eigenlijk dat ik nooit naar mijn desktop kijk? Ik launch apps via Raycast (Spotlight alternatief) en zit frequent tussen vensters te switchen met een 4-vinger swipe.

Anderen?
vdws @jmignolet9 juni 2023 08:15
Same here.

En ook de dock heb ik op hidden staan. Gebruik ik nooit en door de dock te verbergen win je wat schermoppervlakte.
sojab0on 9 juni 2023 07:31
Ik heb de beta op me m1 air , echter is in de 1e sev beta nog hoop wat niet werkt mijn basis apps als plex werken niet directe crash logs en terug gaan is ook een klote werk want je kan de ventura app/installer niet meer downloaden in de store fout melding dat niet beschikbaar is of device niet onderstuend word.

Dus moet nu internet recovery of gibmac een usb voor ventura maken om terug te kunnen
Don Corleone @sojab0on9 juni 2023 07:45
Daarom wordt altijd geadviseerd om beta's niet te installeren op een 'productie' machine.
Meiklokje 9 juni 2023 08:11
Direct x 12 draaien via metal op een Mac is mooi voor de gene die games speelt op een Apple computer. Daarvoor vind ik ze gewoon te duur om daar op te rommelen. Computers van tegen de 2000€ of meer ga ik niet vernielen met videospelletjes. Ik heb meer interesse in Mac OS sonoma wat blijkbaar op mijn oude MacBook Air van 2018 nog wordt ondersteund. En dat vind ik gewoon netjes dat Apple intel niet laat vallen als een baksteen. Ik denk voor de 2018 intel modellen dat dit wel einde rit gaat zijn. Dit plus pack op Mac OS is een mooie manier om mijn laatste intel Mac laptop die ik bezit zijn laatste update te zien krijgen en dan zal ik ook naar een Apple silicon moeten overstappen voor de recentste software. :9
4play @Meiklokje9 juni 2023 08:27
Ik vermoed dat ze tot 5 jaar na de introductie van de laatste intel Mac intel support blijven geven. En daarna is het uit, vorig jaar waren de 2017's eraan nu kunnen de 2018's nog meekomen maar daarna is het gedaan met die machines.

Ik draai via OCLP macOS 13.4 op mn 2012 MacBook Pro. En mijn air uit 2019 zal wel bij de laatsten zitten die uiteindelijk geen ondersteuning meer krijgt. Maar over een jaar of 2 mischien 3 is het denk ik echt wel gedaan met Mac os op intel.
xavalon @4play10 juni 2023 12:58
Ik heb op mijn 2019 Intel Macbook Bootcamp draaien en Windows 10 naar Windows 11 omgezet en die wordt nog wel even ondersteund. Dat draait als een tierelier moet ik zeggen ondanks dat ik geen TPM heb (wel secure boot). Intussen in gebruik door mijn tienerdochter en die boot alleen naar Windows omdat ze in MacOS niet geïnteresseerd is. Dus als MacOS ophoudt, dan kan ze nog door met Windows 11.

Ik bezit ook een M1 Pro Macbook 14 inch met 32GB ram. Daar draai ik intussen gevirtualiseerde Windows 11 ARM op. Dat draait op zich best aardig in 2D, maar geen 3D support in Vmware fusion (Parallels zou DX12 ondersteunen). Ik draai ook gevirtualiseerde Unbuntu 23.04 ARM en met Vulkan drivers. Heb alleen nog niet gespeeld met spellen onder Linux. Moet ik eens induiken.
4play @xavalon10 juni 2023 13:33
Ik heb eens wat gespeeld met Ubuntu op mijn macbook pro 2012. Dat liep heel erg prima, dus als uiteindelijk macOS stopt gaat er gewoon Ubuntu op.
bzzzt
@Meiklokje9 juni 2023 09:19
Computers van tegen de 2000€ of meer ga ik niet vernielen met videospelletjes.
Hoezo gaat een computer stuk van het spelen van videogames?
GromuhlDjun @bzzzt9 juni 2023 09:45
Op een macbook en dan gefrustreerd keihard op het toetsenbord rammen? :P
Wie weet, ik heb mensen gezien die wat "intensiever" gamen dan misschien jij of ik?
bzzzt
@GromuhlDjun9 juni 2023 10:14
Zie het probleem niet zo. Koop dan een extern toetsenbord als je jezelf niet in de hand hebt.
HollowGamer 9 juni 2023 08:34
Leuk die Safari changes, maar gaan ze nu eindelijk ook fatsoenlijk webstandaarden ondersteunen?
Safari voelt als IE6, terwijl het gewoon de Webkit-engine gebruikt. Er ontbreekt zoveel en als developer moet je extra stappen doen, om de browser fatsoenlijk te laten werken op macOS en iOS.

Eindelijk neemt Apple gamen (wat) serieus, al betwijfel ik echt de winst van een game-mode. Op macOS gaat dit process dacht ik anders, aangezien het meer op Unix/BSD is gebaseerd. De winst van het veranderen van nice levels is vaak minimaal bijvoorbeeld en zoveel draait er niet op de achtergrond t.o.v. (bloated) Windows. Maar we shall see. :)
krazzer @HollowGamer9 juni 2023 09:22
Welke webstandaarden mis je in Safari? En welke extra stappen moet je doen? Ik doe al jaren webdevelopment met Safari maar ik herken het niet. Ik ken (helaas) ook nog de IE6 jaren, maar het moet toch wel ernstig zijn als je het daar mee vergelijkt :+
HollowGamer @krazzer9 juni 2023 09:57
https://caniuse.com/

Kijk voor de grap eens naar Browser scores. Weet dat dit niet alles zegt, maar veelal zitten (nieuwe) API's niet of half in Safari. Firefox wordt gelukkig steeds beter, want zij lopen ook nog enorm achter op Chrome. Google introduceert zeker hun eigen standaarden, maar alsnog kunnen andere browsers zeker daar dingen van oppakken, want t.o.v. MS <=IE6 destijds, zijn die meeste opensource en globaal toepasbaar (W3C defineert die bijvoorbeeld).

Ik kan even niet zo snel een voorbeeld noemen, maar als (web)developer, ben ik genoeg missende features tegengekomen of moest ik een polyfill toevoegen speciaal voor Safari.
SG @HollowGamer9 juni 2023 12:56
Denk dat als je website ontwikkeld voor brede ondersteuning van browsers , je eerder dat bedrijf die vaak met nieuwe api extensies komt links moet laten liggen.

Als safari gebruiker jouw site niet werkt dan zie ik dat als preutser site non pro.

Je gaat dan voor de meest gemene deler. Browser of versie waar gebruikers aantallen onder de paar % duiken kan je overwegen om te laten vallen.

Ik heb hobby web site dus ben geen pro. Niet isue voor mij om nieuw features uit te proberen.
HollowGamer @SG9 juni 2023 13:35
> Als safari gebruiker jouw site niet werkt dan zie ik dat als preutser site non pro.

Tja, wat moet ik met zo'n opmerking? Volgens mij heb je nog nooit met bepaalde API's gewerkt.
Verder kan je op iOS bijvoorbeeld geen andere engine gebruiken, dus nogmaals belangrijk dat Apple eindelijk Safari gaat onderhouden (zowel op iOS als macOS).

De 'gemene deler' is dat het voor vrijwel iedereen werkt, niet dat je uitzonderingen moet maken voor iedere moderne browser.
TimmiX @HollowGamer9 juni 2023 11:44
Leuk die Safari changes, maar gaan ze nu eindelijk ook fatsoenlijk webstandaarden ondersteunen?
Safari voelt als IE6, terwijl het gewoon de Webkit-engine gebruikt. Er ontbreekt zoveel en als developer moet je extra stappen doen, om de browser fatsoenlijk te laten werken op macOS en iOS.
Ja, ik vind van wel. Sinds Apple Jen Simmons een aantal jaren heeft aangenomen is er heel veel veranderd in de houding van Apple wat betreft het web, webstandaarden en daarbij ook Webkit/Safari. Apple had zeker een grote achterstand, maar is de afgelopen jaren erg hard aan het werk om deze achterstand in de halen en momenteel is de achterstand minimaal. Via Twitter en andere media wordt regelmatig gevraagd om specifieke input van developers over welke technieken ze missen of welke bugs ze aanlopen.

Een voorbeeld hiervan was de verschrikkelijke interface van Safari op iOS waarbij de toolbars bij het scrollen in/uitklappen en hierdoor de viewport hoogte veranderd. Dit zorgt voor een repaint en voor janky/verspringende content en ander ongewenst gedrag. Door het uitwerken en implementeren van dynamic viewportunits is dit probleem niet alleen opgelost, maar is het ook onderdeel geworden van de webstandaarden en hebben andere browsers het ook geimplementeerd.

Er wordt actief aan gewerkt en nu lijken ze (eindelijk!) zelfs (progressive) webapps volledig te hebben omarmd. Via websites als caniuse.com is de voortgang (van alle browsers) goed te volgen en ook initiatieven zoals Interop waarin Apple al een aantal jaren actief deel van uit maakt dragen hieraan bij.
Zie oa: https://webkit.org/blog/13706/interop-2023/ en https://wpt.fyi/interop-2023
-Elmer- 9 juni 2023 08:53
De oudste Mac die meegaat met deze update is een 2018 model. Dus een Mac ouder dan 5 jaar? Dan geen update meer. Dat vind ik een zorgwekkende trend.
Voorheen deed Apple het behoorlijk goed qua updates. Bij Big Sur en bij Monterey ontvingen Mac’s van 7 jaar oud namelijk nog de update. Bij Ventura kregen Mac’s ouder dan 5 jaar geen update meer en nu dus wederom.
Ik vraag me af wat de reden hiervoor is… wil Apple versneld af van de support van Intel based Mac’s? Hoe dan ook vind ik het niet fraai.
jordees @-Elmer-9 juni 2023 09:02
Wellicht heeft dit te maken met de transitie naar ARM, aangezien we dezelfde trend zagen tijdens de transitie van RISC naar Intel. Dit ging ook vrij snel, en machines ouder dan 5 jaar werden toen ook niet meer ondersteund.

Ventura voldoet de komende twee jaar nog ruimschoots aan de verwachtingen en eisen van moderne software, dus er is geen vuiltje aan de lucht. Dan zijn de 2018 Macs 7 jaar oud en hebben ze aan hun economische en financiële levensduur voldaan.
johnbetonschaar @jordees9 juni 2023 13:51
De 2018 Intel Mac Mini, 2017 Intel iMac Pro en 2019 Intel Mac Pro worden nog wel ondersteund, dus dat het zal niet met de transitie naar ARM te maken hebben.
Vexxon @jordees9 juni 2023 14:39
Maar vervalt daarmee niet een beetje het argument dat Apple apparaten lang hun waarde behouden?
Ik zou geen 5 jaar oude mac willen kopen die geen updates meer krijgt, zeker niet voor de hoofdprijs.
Fox Hound 9 juni 2023 06:22
In de privémodus blokkeert Apple ook bij Apple bekende trackers.
Ik begreep hieruit dat deze functionaliteit ook buiten privémodus gaat werken.

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