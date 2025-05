Apple MacBook Air 15"

Op Apples WWDC-presentatie begin juni was de nieuwe MacBook Air een van de vele aankondigingen. Normaal gesproken had de komst van het eerste 15"-model in de vijftien jaar oude serie wel wat meer aandacht opgeleverd, maar dit keer was Apple er al binnen tien minuten over uitgepraat. Zoveel nieuws bevatte de propvolle presentatie.

Eerlijk is eerlijk, de MacBook Air 15" is misschien ook niet de spannendste introductie als je verder kijkt dan het formaat. Apple lijkt zijn best te hebben gedaan om het uiterlijk en de specificaties zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van de bestaande MacBook Air 13" M2, die we vorig jaar al hebben besproken. Van de M2-processor tot de aansluitingen, pixeldichtheid en helderheid van het scherm tot zelfs de accuduur: alles moet op papier gelijk zijn.

Ondanks de beperkte vernieuwing zegt Apple, karakteristiek onbescheiden, dat de grootste Air 's werelds beste 15"-laptop is. De fabrikant wijst daarbij op de afwegingen die pc-fabrikanten in hun laptops zouden maken tussen prestaties, schermresolutie, dikte en gewicht van de behuizing en accuduur. De MacBook Air 15" heeft een helderder scherm, biedt betere systeemprestaties, is dunner en biedt een tot 50 procent langere accuduur dan concurrerende laptops, zegt Apple.

Uiterlijk en aansluitingen

Uiterlijk bevat de MacBook Air 15" geen verrassingen ten opzichte van de MacBook Air 13" uit 2022. De zeer minimalistisch vormgegeven behuizing is uiteraard voor een groot deel gemaakt van aluminium, verkrijgbaar in dezelfde vier kleuren als de MacBook Air 13": donkergrijs, donkerblauw, zilvergrijs en het champagnekleurige Sterrenlicht, zoals ons testmodel.

De MacBook Air 15" weegt 1,51kg en daarmee is het bepaald geen zware 15"-laptop. De meeste luxe Windows-laptops met een vergelijkbaar schermformaat wegen meer, maar hebben vaak ook een losse videokaart en bijbehorende extra koeling aan boord. Het gewicht van de Air is vergelijkbaar met dat van de pas besproken Samsung Galaxy Book3 Pro 16" en de Microsoft Surface Laptop 5 15". Er zijn laptops met dit schermformaat die nog merkbaar minder wegen, bijvoorbeeld de Acer Swift Edge (1,17kg) en de uitlopende LG Gram 16Z90Q (1,19kg) en Samsung Galaxy Book2 Pro 15" (1,13kg) van vorig jaar.

Bijzonderder dan het gewicht van de Air 15" is de geringe dikte van het systeem: 1,15cm, slechts twee tiende van een millimeter meer dan het 13"-model. Volgens Apple is het 's werelds dunste 15"-laptop en dat zou best eens kunnen kloppen. Veel van de hierboven genoemde Windows-lichtgewichten zijn bijvoorbeeld ongeveer 1,5cm dik; de gebruikelijke 15"-laptop is nog forser. Net als bij de 13"-Air is de hele behuizing even dik; hij loopt dus niet taps toe naar de voorkant, zoals de kenmerkend wigvormige MacBook Air-laptops van vóór 2022. Dankzij de afgeronde overgang tussen zijkant en onderkant voelt de nieuwe MacBook Air-behuizing bij het meenemen prettiger aan.

Ondanks de slanke afmetingen maakt de behuizing een hoogwaardige en stevige indruk, een punt waarop sommige extra dunne of lichte Windows-laptops niet zo goed overtuigen. Zowel de onderkant van de behuizing als de schermklep laat zich nergens makkelijk indrukken en voelt stijf aan als je hem met twee handen beetneemt en probeert te verdraaien. Zoals gewoonlijk voor een MacBook heeft het nieuwe 15"-model een erg fijn scharnier. Je kunt de klep met één vinger opendoen zonder dat je je andere hand op de basis moet leggen om te voorkomen dat die mee openklapt. Eenmaal open blijft het scherm goed op zijn plek staan en als je het weer dichtdoet, komt het netjes gedempt terecht op de basis en blijft het op zijn plek door ingebouwde, in de behuizing verborgen magneetjes.

De MacBook Air 15" heeft zo te zien en zo te voelen precies hetzelfde toetsenbord als de MacBook Air 13" M2. De aanslag wordt dus gekenmerkt door weinig travel, zij het meer dan de oude, op Intel gebaseerde MacBook Air-laptops met hun superdunne butterfly-toetsenbord. Rondom de actuatie is een duidelijke weerstand te voelen, en de bottom-out voelt stevig aan en klinkt mooi gedempt. Uiteraard heeft het toetsenbord weer witte verlichting. Rechtsboven is een aan-uitknop annex vingerafdrukscanner te vinden. De fijne touchpad heeft een erg groot glazen oppervlak, dat een groot deel van de ruimte tussen toetsenbord en voorkant inneemt. Zoals al jaren gebruikelijk voor een MacBook zitten onder het glazen oppervlak trilmotortjes die de illusie geven dat je het echt kunt indrukken bij een muisklik.

In de notch boven het scherm zit bij de MacBook Air 15", net als bij alle MacBooks vanaf modeljaar 2021, een 1080p-webcam. Sinds corona hebben de meeste duurdere laptops dat. De MacBook Air 15" beschikt op papier over krachtigere luidsprekers dan de MacBook Air 13" M2. Net als de MacBook Pro-laptops heeft hij zes luidsprekers die een krachtiger basgeluid kunnen voortbrengen dan de quadspeakerset-up in de MacBook Air 13" M2. In tegenstelling tot bij de MacBook Pro's en ook oudere MacBook Air-laptops zoals de MacBook Air 13" M1, zitten er bij de MacBook Air 15" geen luidsprekergrilles naast het toetsenbord. In plaats daarvan zitten de openingen midden tussen het scharnier, waarbij het geluid via het scherm naar de luisteraar wordt weerkaatst. Op zichzelf klinkt de Air 15" lang niet slecht, maar de luidsprekers van de MacBook Pro 16" gaan nog een stuk luider dan die van de nieuwe Air, met een nog krachtigere bas en duidelijkere weergave van hoge tonen.

Apple MacBook Air 15" - MagSafe

De MacBook Air 15" heeft geen extra aansluitingen ten opzichte van het 13"-model. Links zit de MagSafe-poort voor de oplader, die automatisch losschiet bij een harde ruk aan de kabel, zodat de laptop dan niet van het bureau wordt getrokken. Daarnaast zitten de twee multifunctionele USB-C-poorten met ondersteuning voor USB4 en de mogelijkheid om een extern beeldscherm aan te sluiten. Hoewel de MacBook Air zonder problemen een 20 miljoen pixels tellende 6k-monitor van beeld voorziet, zijn twee full-hd-schermen (4 miljoen pixels) onmogelijk; de MacBook Air kan het beeld slechts naar één extern beeldscherm uitbreiden. Op een Windows-laptop die de helft kost, sluit je zonder problemen een complete multimonitoropstelling aan, maar Apple reserveert die optie voor zijn duurdere MacBook Pro-laptops.

Aan de rechterkant van de MacBook Air 15" zit alleen de 3,5mm-koptelefoonaansluiting, helaas geen SD-kaartlezer, zoals bij de de MacBook Pro 14" en 16". Hij beschikt volgens Apple over 'geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie' en bij de test van de MacBook Air 13" M2 in combinatie met de Sennheiser HD 660S bleek de versterker inderdaad krachtiger dan op het voorgaande model.