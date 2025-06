Vorig jaar was Samsung ineens terug op de Nederlandse markt met zijn Galaxy Book-laptops, nadat LG een jaar eerder was begonnen met zijn Gram-serie. De Koreaanse aartsrivalen verkochten hun laptops al langer in het buitenland en waar LG vooral furore maakte met luxe ultralights, was het aanbod van Samsung gelijk een stuk breder. In de vorm van de Galaxy Book2 Pro had Samsung bijvoorbeeld een Gram-concurrent in het assortiment, maar er waren ook zwaardere en goedkopere laptops met een losse videokaart.

Een jaar later is de economische wind gedraaid en die tegenwind heeft LG onlangs doen besluiten de Nederlandse markt weer te verlaten. Samsung blijft hier wel doorgaan en breidt zijn aanbod zelfs verder uit. Van de Galaxy Book3-serie staan op dit moment niet minder dan 31 uitvoeringen in de Pricewatch, van een compacte 13,3"-convertible tot een krachtige 16"-laptop.

In deze review focussen we op het nieuwe topmodel in de reeks, de Galaxy Book3 Ultra met 16"-display, en de grootste laptop in de Galaxy Book3 Pro-serie, voorzien van een even groot scherm. Opvallend aan de Galaxy Book3 Pro-laptops ten opzichte van hun voorgangers is vooral dat ze veel zwaarder zijn. Ze zijn ook iets groter, nu Samsung dit jaar overstapt op 14"- en 16"-panelen met een 16:10-verhouding, in plaats van de 13,3"- en 15,6"-schermen met 16:9-verhouding van vorig jaar. In plaats van een opmerkelijk lichte 1,11kg bij de 15,6"-Book2 Pro, zet je met de 16"-Book3 Pro een apparaat van 1,56kg op je bureau: liefst 40 procent meer.

De Galaxy Book3 Pro-serie verliest dus een unieke eigenschap, maar behoudt op papier nog genoeg sterke punten. Een daarvan is het nieuwe scherm: een oledpaneel met hoge 2880x1800-pixelresolutie en 120Hz-refreshrate. De hardware, een gloednieuwe Intel Core-processor van de dertiende generatie, is ingebouwd in een luxe, volledig metalen behuizing die nog steeds erg dun is. Dat mag ook wel, want ons 2000 euro kostende testmodel is zeker niet de goedkoopste laptop met dit soort specificaties. De Galaxy Book 3 Ultra belooft boven op het Pro-model nog meer rekenkracht. Het topmodel heeft een snellere 45W-H-processor en een losse Nvidia-videokaart uit de nieuwe RTX 4000-serie. De kosten lopen daarmee nog verder op, tot 2900 euro in het geval van ons testmodel, niet eens de duurste uitvoering. We zijn benieuwd of het Ultra-model die hoge prijs kan waarmaken.